الجيش السوري يعلن دخول مدينة الطبقة وتطويق قوات حزب العمال الكردستاني بمطار الطبقة

الجيش السوري يعلن دخول مدينة الطبقة وتطويق قوات حزب العمال الكردستاني بمطار الطبقة

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري أن قوات الجيش بدأت، اليوم السبت، دخول مدينة الطبقة من عدة محاور، بالتزامن مع تطويق القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني داخل... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

موسكو- سبوتنيك. وقالت الهيئة، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، إن عمليات الدخول إلى المدينة تجري بالتوازي مع تطويق ما وصفته بميليشيات حزب العمال الكردستاني داخل مطار الطبقة العسكري، على حد قولها. وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق من اليوم السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وتواصل قوات الجيش السوري تقدمها السريع نحو مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، في إطار عملياتها لاستعادة السيطرة على مناطق غرب نهر الفرات، عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحابها من مناطق التماس.وأكدت أن التقدم يستمر حالياً باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور، بهدف بسط السيطرة الكاملة عليه وإخراج قوات حزب العمال الكردستاني وفلول النظام السابق"، على حد قولها.وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

