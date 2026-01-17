https://sarabic.ae/20260117/الصين-تعلن-حالة-التأهب-القصوى-بعد-مرور-مدمرة-أمريكية-بالقرب-من-تايوان-1109337225.html
الصين تعلن حالة التأهب القصوى بعد مرور مدمرة أمريكية بالقرب من تايوان
سبوتنيك عربي
أعلن شو تشنغوا، المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب قصوى للدفاع بحزم... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T13:00+0000
2026-01-17T13:00+0000
2026-01-17T13:00+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/19/1068222406_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_64455963a332679b35d3dd8289d8853a.jpg
وقال شو تشنغوا في بيان نُشر على حساب قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابع لجيش التحرير الشعبي على منصة "وي تشات": "مرت المدمرة الأمريكية الصاروخية الموجهة "يو إس إس جون فين" وسفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية "يو إس إس ماري سيرز" عبر مضيق تايوان يومي 16 و17 يناير/كانون الثاني".وأردف: "وقد نشرت قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي قوات بحرية وجوية لمراقبة مرور السفن الأمريكية على طول مسارها".وأضاف شو تشنغوا: "إن قوات قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي في حالة تأهب قصوى للدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، فضلاً عن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تنمية العلاقات عبر مضيق تايوان التي تتخذ من بكين مقرًا لها، ومؤسسة التبادل عبر المضيق التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها.بكين ردا على تصريحات ترامب: قضية تايوان شأن داخلي صيني
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/19/1068222406_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c1048d66b1a3060b8f1d94f02be9d07.jpg
الصين تعلن حالة التأهب القصوى بعد مرور مدمرة أمريكية بالقرب من تايوان
أعلن شو تشنغوا، المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب قصوى للدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها في ظل مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان.
وقال شو تشنغوا في بيان نُشر على حساب قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابع لجيش التحرير الشعبي على منصة "وي تشات": "مرت المدمرة الأمريكية الصاروخية الموجهة "يو إس إس جون فين" وسفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية "يو إس إس ماري سيرز" عبر مضيق تايوان يومي 16 و17 يناير/كانون الثاني".
وأردف: "وقد نشرت قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي قوات بحرية وجوية لمراقبة مرور السفن الأمريكية على طول مسارها".
وأضاف شو تشنغوا: "إن قوات قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي في حالة تأهب قصوى للدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، فضلاً عن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وتايوان عام 1949 بعد أن هُزمت قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تنمية العلاقات عبر مضيق تايوان التي تتخذ من بكين مقرًا لها، ومؤسسة التبادل عبر المضيق التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها.