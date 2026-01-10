صحيفة صينية تتحدث عن "أزمة عسكرية" تواجه تايوان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/صحيفة-صينية-تتحدث-عن-أزمة-عسكرية-تواجه-تايوان-1109108259.html
صحيفة صينية تتحدث عن "أزمة عسكرية" تواجه تايوان
صحيفة صينية تتحدث عن "أزمة عسكرية" تواجه تايوان
سبوتنيك عربي
سلطت صحيفة صينية الضوء على قدرات القوات الجوية لتايوان (الصين)، التي حصلت على أكثر من 140 مقاتلة أمريكية طراز "إف - 16" منذ 2021. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T20:55+0000
2026-01-10T20:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
وتقول "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير نشرته اليوم السبت، إن تحطم ثاني مقاتلة من هذا النوع خلال نحو 5 سنوات فقط يسلط الضوء على تقادم قدرات تايوان الجوية ومواجهتها مشاكل تشغيلية رغم أن أسطول من هذا الطراز خضع لتحديث شامل في 2023.ووقع الحادث، يوم الثلاثاء الماضي، خلال رحلة تدريب ليلية روتينية فوق المياه قبالة مدينة هوالين شرقي تايوان، حيث فقدت تايوان مقاتلة من طراز "إف - 16 في" أحادية المقعد، إثر قفز قائدها بالمظلة، بعد إبلاغه عن عطل فني أثناء التحليق.وتقول الصحيفة الصينية إن خبراء عسكريين يفسرون تكرار حوادث المقاتلات الحربية في تايوان يكشف أن ما تقوم به من تحديث لأسطولها الجوي لا يغطي الاستهلاك العالي للمعدات العسكرية في الجزيرة.وفي يونيو/ حزيران 2025، حذرت وزارة الدفاع الصينية سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان (الصين) من الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، مؤكدة أن هذا النهج لن يحقق لها الحماية، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.
https://sarabic.ae/20260109/بكين-ردا-على-تصريحات-ترامب-قضية-تايوان-شأن-داخلي-صيني-1109048160.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

صحيفة صينية تتحدث عن "أزمة عسكرية" تواجه تايوان

20:55 GMT 10.01.2026
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبر
سلطت صحيفة صينية الضوء على قدرات القوات الجوية لتايوان (الصين)، التي حصلت على أكثر من 140 مقاتلة أمريكية طراز "إف - 16" منذ 2021.
وتقول "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير نشرته اليوم السبت، إن تحطم ثاني مقاتلة من هذا النوع خلال نحو 5 سنوات فقط يسلط الضوء على تقادم قدرات تايوان الجوية ومواجهتها مشاكل تشغيلية رغم أن أسطول من هذا الطراز خضع لتحديث شامل في 2023.
ووقع الحادث، يوم الثلاثاء الماضي، خلال رحلة تدريب ليلية روتينية فوق المياه قبالة مدينة هوالين شرقي تايوان، حيث فقدت تايوان مقاتلة من طراز "إف - 16 في" أحادية المقعد، إثر قفز قائدها بالمظلة، بعد إبلاغه عن عطل فني أثناء التحليق.
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
بكين ردا على تصريحات ترامب: قضية تايوان شأن داخلي صيني
أمس, 08:06 GMT
وتقول الصحيفة الصينية إن خبراء عسكريين يفسرون تكرار حوادث المقاتلات الحربية في تايوان يكشف أن ما تقوم به من تحديث لأسطولها الجوي لا يغطي الاستهلاك العالي للمعدات العسكرية في الجزيرة.
وفي يونيو/ حزيران 2025، حذرت وزارة الدفاع الصينية سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان (الصين) من الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، مؤكدة أن هذا النهج لن يحقق لها الحماية، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала