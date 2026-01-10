https://sarabic.ae/20260110/صحيفة-صينية-تتحدث-عن-أزمة-عسكرية-تواجه-تايوان-1109108259.html
صحيفة صينية تتحدث عن "أزمة عسكرية" تواجه تايوان
وتقول "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير نشرته اليوم السبت، إن تحطم ثاني مقاتلة من هذا النوع خلال نحو 5 سنوات فقط يسلط الضوء على تقادم قدرات تايوان الجوية ومواجهتها مشاكل تشغيلية رغم أن أسطول من هذا الطراز خضع لتحديث شامل في 2023.ووقع الحادث، يوم الثلاثاء الماضي، خلال رحلة تدريب ليلية روتينية فوق المياه قبالة مدينة هوالين شرقي تايوان، حيث فقدت تايوان مقاتلة من طراز "إف - 16 في" أحادية المقعد، إثر قفز قائدها بالمظلة، بعد إبلاغه عن عطل فني أثناء التحليق.وتقول الصحيفة الصينية إن خبراء عسكريين يفسرون تكرار حوادث المقاتلات الحربية في تايوان يكشف أن ما تقوم به من تحديث لأسطولها الجوي لا يغطي الاستهلاك العالي للمعدات العسكرية في الجزيرة.وفي يونيو/ حزيران 2025، حذرت وزارة الدفاع الصينية سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان (الصين) من الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، مؤكدة أن هذا النهج لن يحقق لها الحماية، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.
