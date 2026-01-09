عربي
https://sarabic.ae/20260109/بكين-ردا-على-تصريحات-ترامب-قضية-تايوان-شأن-داخلي-صيني-1109048160.html
بكين ردا على تصريحات ترامب: قضية تايوان شأن داخلي صيني
بكين ردا على تصريحات ترامب: قضية تايوان شأن داخلي صيني
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تايوان، بأن قضية تايوان شأن... 09.01.2026
2026-01-09T08:06+0000
2026-01-09T08:06+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال ماو نينغ: "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وقضية تايوان شأن داخلي صيني بحت".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح سابقًا بأن القرار بشأن تايوان يعود إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن استخدام بكين للقوة سيثير استياءً بالغًا في واشنطن.وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين، وأن الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرط أساسي لأي دولة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.واستؤنفت العلاقات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان التي تتخذ من بكين مقرًا لها، ومؤسسة التبادل عبر المضيق التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها.الصين: المناورات حول تايوان تظهر القوة في محاربة "النزعات الانفصالية"
https://sarabic.ae/20260109/ترامب-الرئيس-الصيني-من-يحدد-مصير-تايوان-وآمل-ألا-يحدث-غزو-1109043856.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بكين ردا على تصريحات ترامب: قضية تايوان شأن داخلي صيني

08:06 GMT 09.01.2026
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تايوان، بأن قضية تايوان شأن داخلي صيني، ولا ينبغي للقوى الخارجية التدخل فيها.
وقال ماو نينغ: "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وقضية تايوان شأن داخلي صيني بحت".
وأكد الدبلوماسي أن حل قضية تايوان شأن يخص الشعب الصيني، و"لا يُسمح بالتدخل الخارجي فيه".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح سابقًا بأن القرار بشأن تايوان يعود إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن استخدام بكين للقوة سيثير استياءً بالغًا في واشنطن.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ترامب: الرئيس الصيني هو من يحدد مصير تايوان
00:34 GMT
وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين، وأن الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرط أساسي لأي دولة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان التابعة لها عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وفرارها إلى تايوان.
واستؤنفت العلاقات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان التي تتخذ من بكين مقرًا لها، ومؤسسة التبادل عبر المضيق التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها.
الصين: المناورات حول تايوان تظهر القوة في محاربة "النزعات الانفصالية"
