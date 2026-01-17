https://sarabic.ae/20260117/بارزاني-وماكرون-يعربان-عن-قلقهما-العميق-إزار-التطورات-والصدامات-في-سوريا-1109343009.html

ناقش رئيس إقليم كردستان العراقي، نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، التطورات في سوريا، وشددا على ضرورة الاستئناف الفوري... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، اليوم السبت إن "نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، تلقى بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، بحثا خلاله الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والشرق الأوسط، وسلطا الضوء على التطورات في سوريا".وأضافت أن "الجانبين أعربا عن قلقهما العميق إزاء التوترات والصدامات في سوريا ودعيا جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع، وأبديا دعمهما للاستئناف الفوري للمحادثات من أجل تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/ مارس بين قسد والحكومة السورية وأكدا على حماية السكان المدنيين".تواصل قوات الجيش السوري تقدمها السريع نحو مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، في إطار عملياتها لاستعادة السيطرة على مناطق غرب نهر الفرات، عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحابها من مناطق التماس.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن القوات تمكنت من السيطرة على حقل صفيان النفطي، وعقدة الرصافة، وحقل الثورة النفطي القريب من المدينة. وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

