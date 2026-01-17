جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد وقت قصير من اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في المنطقة متوتر للغاية، مشيرا إلى أن الزعيم الروسي يواصل جهوده لخفض التصعيد.
وأضاف أن : "روسيا تقدم حاليا المساعدة ليس فقط لإيران، بل للمنطقة بأسرها، ولقضية الاستقرار والسلام الإقليمي، وذلك بفضل جهود الرئيس (فلاديمير بوتين) الرامية لخفض حدة التوترات".
في هذا السياق، قال المتخصص بالشأن الروسي، د. نبيل رشوان، إن "لدى روسيا نفوذا كبيرا في الشرق الأوسط، سواء مع الجانب الإسرائيلي أو الجانب الإيراني".
وأشار رشوان في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك ملفات تمتلكها روسيا من شأنها تخفيف الضغط على إيران، وطمأنة إسرائيل في ذات الوقت خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني".
ويتكوف يكشف شروط واشنطن للتوصل لحل دبلوماسي مع طهران
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن شروط واشنطن الأساسية التي تطالب إيران بالالتزام بها في أي اتفاق مستقبلي.
وأكد أن أمريكا مستعدة في المقابل لرفع العقوبات عنها وإعادتها إلى المجتمع الدولي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن المطالب الأمريكية تشمل 4 بنود رئيسية، هي وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتقليص مخزون إيران من الصواريخ الباليستية.
في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإيراني، د. يوسف بدر، إن "ترامب يحاول إعادة دمج إيران في الإقليم وتخفيف أزماتها، كي لا يتم تعطيل المصالح الأمريكية في المنطقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدور الروسي ظهر بقوة في أكثر من مشهد من بينها حرب الـ12 يوما"، لافتا إلى "الدور الروسي الكبير لوقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران".
بعد إعلان دمشق بدء عملية عسكرية شرق حلب.. "قسد" تعلن سحب قواتها إلى شرق الفرات
أعلن الجيش السوري، بدء عمليات عسكرية تستهدف مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.
وتزامنا مع هذه التطورات، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن قواته ستنسحب من شرق حلب في صباح اليوم السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.
في هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. عبد الباسط أبو نبوت، إن "انسحاب "قسد" لم يكن بإرادتها، وإنما جاء بضغط من من الدولة السورية من خلال الضغط العسكري والضغط الدبلوماسي".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "بيان الرئيس السوري الذي اعترف فيه بحقوق المكون الكردي الثقافية والتاريخية أزال أي حجج لدى هذا المكون، إذ سيترجم هذا البيان في الدستور الجديد والاستحقاقات النيابية القادمة".
تقارير تؤكد أن السعودية على وشك إبرام تحالف عسكري استراتيجي مع الصومال ومصر
أفادت تقارير أمريكية، أن السعودية تستعد لإبرام اتفاقية تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر.
وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار ما وصفته بـ"مساعي الرياض للحد من النفوذ الإقليمي لدولة الإمارات".
في هذا الإطار، قال الباحث السياسي، د. عبد الحفيظ محبوب، إن "التدخل السعودي السريع في جنوب اليمن لتحييد وإلغاء المجلس الانتقالي والدعوة إلى حوار جنوبي - جنوبي، أزعج إسرائيل بشدة ودعاها للاعتراف بـ"صوماليلاند".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "رفض المملكة للتطبيع مع إسرائيل أيضا، أزعج تل أبيب وجعلها تحاول تطويق السعودية بعدة طرق، وهو ما يفسر عزم المملكة إنشاء تحالف عسكري جديد مع مصر والصومال".
اقتصاديا.. برلمان أوروبا يدرس ربط الاتفاق التجاري مع أمريكا بقضية غرينلاند
يدرس البرلمان الأوروبي ربط الموافقة على اتفاق تجاري ضخم مع أمريكا بتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن تهديداته بالسيطرة على غرينلاند.
إلى ذلك، حذر ترامب من إمكانية فرض رسوم جمركية على دول لا تدعم خططه للسيطرة على غرينلاند.
في هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية بباريس، د. باسم صنيج، إن "أمريكا تتطلع لإجبار حلفائها للموافقة على مخططها بشأن غرينلاند".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المخطط يضع تحديات كبيرة أمام الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تدمر المنظمة القارية"، لافتا إلى "تعلق الأمر بتطور التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي، لأن الجزيرة حرارتها منخفضة، لذلك تكاليف الإنتاج لمراكز التكنولوجيا متوفرة هناك".
