جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد وقت قصير من اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين...
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في المنطقة متوتر للغاية، مشيرا إلى أن الزعيم الروسي يواصل جهوده لخفض التصعيد.وأضاف أن : "روسيا تقدم حاليا المساعدة ليس فقط لإيران، بل للمنطقة بأسرها، ولقضية الاستقرار والسلام الإقليمي، وذلك بفضل جهود الرئيس (فلاديمير بوتين) الرامية لخفض حدة التوترات".وأشار رشوان في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك ملفات تمتلكها روسيا من شأنها تخفيف الضغط على إيران، وطمأنة إسرائيل في ذات الوقت خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني".ويتكوف يكشف شروط واشنطن للتوصل لحل دبلوماسي مع طهرانأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن شروط واشنطن الأساسية التي تطالب إيران بالالتزام بها في أي اتفاق مستقبلي.وأكد أن أمريكا مستعدة في المقابل لرفع العقوبات عنها وإعادتها إلى المجتمع الدولي.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن المطالب الأمريكية تشمل 4 بنود رئيسية، هي وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتقليص مخزون إيران من الصواريخ الباليستية.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدور الروسي ظهر بقوة في أكثر من مشهد من بينها حرب الـ12 يوما"، لافتا إلى "الدور الروسي الكبير لوقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران".بعد إعلان دمشق بدء عملية عسكرية شرق حلب.. "قسد" تعلن سحب قواتها إلى شرق الفراتأعلن الجيش السوري، بدء عمليات عسكرية تستهدف مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.وتزامنا مع هذه التطورات، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن قواته ستنسحب من شرق حلب في صباح اليوم السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "بيان الرئيس السوري الذي اعترف فيه بحقوق المكون الكردي الثقافية والتاريخية أزال أي حجج لدى هذا المكون، إذ سيترجم هذا البيان في الدستور الجديد والاستحقاقات النيابية القادمة".تقارير تؤكد أن السعودية على وشك إبرام تحالف عسكري استراتيجي مع الصومال ومصرأفادت تقارير أمريكية، أن السعودية تستعد لإبرام اتفاقية تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر.وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار ما وصفته بـ"مساعي الرياض للحد من النفوذ الإقليمي لدولة الإمارات".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "رفض المملكة للتطبيع مع إسرائيل أيضا، أزعج تل أبيب وجعلها تحاول تطويق السعودية بعدة طرق، وهو ما يفسر عزم المملكة إنشاء تحالف عسكري جديد مع مصر والصومال".اقتصاديا.. برلمان أوروبا يدرس ربط الاتفاق التجاري مع أمريكا بقضية غرينلانديدرس البرلمان الأوروبي ربط الموافقة على اتفاق تجاري ضخم مع أمريكا بتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن تهديداته بالسيطرة على غرينلاند.إلى ذلك، حذر ترامب من إمكانية فرض رسوم جمركية على دول لا تدعم خططه للسيطرة على غرينلاند.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المخطط يضع تحديات كبيرة أمام الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تدمر المنظمة القارية"، لافتا إلى "تعلق الأمر بتطور التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي، لأن الجزيرة حرارتها منخفضة، لذلك تكاليف الإنتاج لمراكز التكنولوجيا متوفرة هناك".
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد وقت قصير من اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في المنطقة متوتر للغاية، مشيرا إلى أن الزعيم الروسي يواصل جهوده لخفض التصعيد.
وأضاف أن : "روسيا تقدم حاليا المساعدة ليس فقط لإيران، بل للمنطقة بأسرها، ولقضية الاستقرار والسلام الإقليمي، وذلك بفضل جهود الرئيس (فلاديمير بوتين) الرامية لخفض حدة التوترات".
في هذا السياق، قال المتخصص بالشأن الروسي، د. نبيل رشوان، إن "لدى روسيا نفوذا كبيرا في الشرق الأوسط، سواء مع الجانب الإسرائيلي أو الجانب الإيراني".
وأشار رشوان في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك ملفات تمتلكها روسيا من شأنها تخفيف الضغط على إيران، وطمأنة إسرائيل في ذات الوقت خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني".
ويتكوف يكشف شروط واشنطن للتوصل لحل دبلوماسي مع طهران
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن شروط واشنطن الأساسية التي تطالب إيران بالالتزام بها في أي اتفاق مستقبلي.
وأكد أن أمريكا مستعدة في المقابل لرفع العقوبات عنها وإعادتها إلى المجتمع الدولي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن المطالب الأمريكية تشمل 4 بنود رئيسية، هي وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتقليص مخزون إيران من الصواريخ الباليستية.
في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإيراني، د. يوسف بدر، إن "ترامب يحاول إعادة دمج إيران في الإقليم وتخفيف أزماتها، كي لا يتم تعطيل المصالح الأمريكية في المنطقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدور الروسي ظهر بقوة في أكثر من مشهد من بينها حرب الـ12 يوما
"، لافتا إلى "الدور الروسي الكبير لوقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران".
بعد إعلان دمشق بدء عملية عسكرية شرق حلب.. "قسد" تعلن سحب قواتها إلى شرق الفرات
أعلن الجيش السوري، بدء عمليات عسكرية تستهدف مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.
وتزامنا مع هذه التطورات، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن قواته ستنسحب من شرق حلب في صباح اليوم السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.
في هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. عبد الباسط أبو نبوت، إن "انسحاب "قسد" لم يكن بإرادتها، وإنما جاء بضغط من من الدولة السورية من خلال الضغط العسكري والضغط الدبلوماسي".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "بيان الرئيس السوري الذي اعترف فيه بحقوق المكون الكردي الثقافية والتاريخية أزال أي حجج لدى هذا المكون، إذ سيترجم هذا البيان في الدستور الجديد والاستحقاقات النيابية القادمة".
تقارير تؤكد أن السعودية على وشك إبرام تحالف عسكري استراتيجي مع الصومال ومصر
أفادت تقارير أمريكية، أن السعودية تستعد لإبرام اتفاقية تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر.
وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار ما وصفته بـ"مساعي الرياض للحد من النفوذ الإقليمي لدولة الإمارات".
في هذا الإطار، قال الباحث السياسي، د. عبد الحفيظ محبوب، إن "التدخل السعودي السريع في جنوب اليمن لتحييد وإلغاء المجلس الانتقالي والدعوة إلى حوار جنوبي - جنوبي، أزعج إسرائيل بشدة ودعاها للاعتراف بـ"صوماليلاند".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "رفض المملكة للتطبيع مع إسرائيل أيضا، أزعج تل أبيب وجعلها تحاول تطويق السعودية بعدة طرق، وهو ما يفسر عزم المملكة إنشاء تحالف عسكري جديد مع مصر والصومال".
اقتصاديا.. برلمان أوروبا يدرس ربط الاتفاق التجاري مع أمريكا بقضية غرينلاند
يدرس البرلمان الأوروبي ربط الموافقة على اتفاق تجاري ضخم مع أمريكا بتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن تهديداته بالسيطرة على غرينلاند.
إلى ذلك، حذر ترامب من إمكانية فرض رسوم جمركية على دول لا تدعم خططه للسيطرة على غرينلاند.
في هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية بباريس، د. باسم صنيج، إن "أمريكا تتطلع لإجبار حلفائها للموافقة على مخططها بشأن غرينلاند".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المخطط يضع تحديات كبيرة أمام الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تدمر المنظمة القارية"، لافتا إلى "تعلق الأمر بتطور التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي، لأن الجزيرة حرارتها منخفضة، لذلك تكاليف الإنتاج لمراكز التكنولوجيا متوفرة هناك".