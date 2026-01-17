https://sarabic.ae/20260117/جهود-دبلوماسية-روسية-لضمان-الاستقرار-في-الشرق-الأوسط-قوات-قسد-تنسحب-إلى-شرق-الفرات-1109338172.html

جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات

جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد وقت قصير من اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T13:43+0000

2026-01-17T13:43+0000

2026-01-17T13:43+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

الصومال

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109338011_55:0:1299:700_1920x0_80_0_0_b862c3819420d95d598403f5dc9b9702.png

جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات سبوتنيك عربي جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.. و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في المنطقة متوتر للغاية، مشيرا إلى أن الزعيم الروسي يواصل جهوده لخفض التصعيد.وأضاف أن : "روسيا تقدم حاليا المساعدة ليس فقط لإيران، بل للمنطقة بأسرها، ولقضية الاستقرار والسلام الإقليمي، وذلك بفضل جهود الرئيس (فلاديمير بوتين) الرامية لخفض حدة التوترات".وأشار رشوان في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك ملفات تمتلكها روسيا من شأنها تخفيف الضغط على إيران، وطمأنة إسرائيل في ذات الوقت خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني".ويتكوف يكشف شروط واشنطن للتوصل لحل دبلوماسي مع طهرانأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن شروط واشنطن الأساسية التي تطالب إيران بالالتزام بها في أي اتفاق مستقبلي.وأكد أن أمريكا مستعدة في المقابل لرفع العقوبات عنها وإعادتها إلى المجتمع الدولي.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن المطالب الأمريكية تشمل 4 بنود رئيسية، هي وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتقليص مخزون إيران من الصواريخ الباليستية.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدور الروسي ظهر بقوة في أكثر من مشهد من بينها حرب الـ12 يوما"، لافتا إلى "الدور الروسي الكبير لوقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران".بعد إعلان دمشق بدء عملية عسكرية شرق حلب.. "قسد" تعلن سحب قواتها إلى شرق الفراتأعلن الجيش السوري، بدء عمليات عسكرية تستهدف مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني (PKK) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.وتزامنا مع هذه التطورات، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن قواته ستنسحب من شرق حلب في صباح اليوم السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "بيان الرئيس السوري الذي اعترف فيه بحقوق المكون الكردي الثقافية والتاريخية أزال أي حجج لدى هذا المكون، إذ سيترجم هذا البيان في الدستور الجديد والاستحقاقات النيابية القادمة".تقارير تؤكد أن السعودية على وشك إبرام تحالف عسكري استراتيجي مع الصومال ومصرأفادت تقارير أمريكية، أن السعودية تستعد لإبرام اتفاقية تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر.وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار ما وصفته بـ"مساعي الرياض للحد من النفوذ الإقليمي لدولة الإمارات".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "رفض المملكة للتطبيع مع إسرائيل أيضا، أزعج تل أبيب وجعلها تحاول تطويق السعودية بعدة طرق، وهو ما يفسر عزم المملكة إنشاء تحالف عسكري جديد مع مصر والصومال".اقتصاديا.. برلمان أوروبا يدرس ربط الاتفاق التجاري مع أمريكا بقضية غرينلانديدرس البرلمان الأوروبي ربط الموافقة على اتفاق تجاري ضخم مع أمريكا بتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن تهديداته بالسيطرة على غرينلاند.إلى ذلك، حذر ترامب من إمكانية فرض رسوم جمركية على دول لا تدعم خططه للسيطرة على غرينلاند.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المخطط يضع تحديات كبيرة أمام الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تدمر المنظمة القارية"، لافتا إلى "تعلق الأمر بتطور التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي، لأن الجزيرة حرارتها منخفضة، لذلك تكاليف الإنتاج لمراكز التكنولوجيا متوفرة هناك".

الصومال

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

عالم سبوتنيك, روسيا, الصومال, السعودية, аудио