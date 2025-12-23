https://sarabic.ae/20251223/الدفاع-الإيرانية-استعدادنا-لجميع-الاحتمالات-يفوق-ما-كان-عليه-خلال-حرب-الـ12-يوما-1108479010.html

الدفاع الإيرانية: استعدادنا لجميع الاحتمالات يفوق ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوما

الدفاع الإيرانية: استعدادنا لجميع الاحتمالات يفوق ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوما

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي، أن قدرات ومدى الصواريخ الإيرانية تدار وفق طبيعة التهديدات المحتملة والتقديرات الدفاعية المعتمدة. 23.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-23T06:34+0000

2025-12-23T06:34+0000

2025-12-23T06:34+0000

أخبار إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099660832_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7373382b062a3dcb9e2d31ef18bc2353.jpg

وقال رضا طلائي‌، في تصريحات لموقع "آوش"، إن الهجمات والحملات الإسرائيلية الأخيرة ضد البرنامج الصاروخي الإيراني تأتي في إطار حرب دعائية، مشيرًا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية وصمود الشعب تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وضعا إسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا في مأزق كبير دفعها للمطالبة بوقف القتال.وأوضح أن تسريب بعض المعلومات التي كانت خاضعة لرقابة مشددة داخل إسرائيل كشف بشكل متزايد حجم الضعف الذي واجهه الكيان الإسرائيلي أمام القدرات الصاروخية الإيرانية وتماسك الجبهة الداخلية خلال المواجهة.وأضاف أن أكثر أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي تطوراً، والتي زودت بها القوى العالمية إسرائيل، فشلت في التصدي لصواريخ إيران الدقيقة التي نجحت في اختراق طبقات دفاعية عدة، معتبراً أن محاولات التشويش الإعلامي الإسرائيلية تهدف إلى مواصلة الحرب النفسية ضد الشعب الإيراني.وأشار المتحدث إلى أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء المواجهة، إذ ما زالت الحرب الإعلامية والنفسية مستمرة بهدف التأثير على الداخل الإيراني وبث الارتباك.وأكد طلائي‌ أن الشعب الإيراني، رغم ما وصفه بالانتصار العسكري، لا يزال مستهدفاً بحملات دعائية من قبل إسرائيل وشبكاتها الإعلامية.وفيما يتعلق بإمكانية شن هجوم جديد، شدد على أن إيران في أعلى درجات الجاهزية للسيناريوهات والتهديدات كافة، وبمستوى استعداد يتجاوز ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوماً، موضحاً أن تخطيط مدى الصواريخ يتم بما يتلاءم مع متطلبات الدفاع والتحديات المحتملة.وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الاثنين، بأن إسرائيل تمهد لحرب محتملة مع إيران عبر إنشاء ما وصفته بـ"حدائق خلفية" إقليمية تمنحها مجالا واسعا للمناورة العسكرية.وأوضحت الصحيفة أن تلك الحدائق الخلفية تتيح لها الاحتماء بمطارات بديلة لتقليل الخسائر المحتملة في حال شن ضربة ضد طهران، مضيفة أن التحالف مع قبرص واليونان يعد استراتيجيا.وأشارت إلى أن اليونان تمتلك قوة جوية متطورة تشمل طائرات "إف-35" و"إف-16"، ما يوفر لإسرائيل إمكانيات لوجستية وعسكرية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في حال الدخول في حرب جديدة مع إيران، ولفتت إلى أن قبرص تمتلك قوة جوية أصغر، لكنها تتمتع بقدرات قتالية ومهارات نقل عبر "المروحيات"، ما يجعلها على حد وصفها بـ "حاملة طائرات" بالنسبة لإسرائيل.

https://sarabic.ae/20251222/إسرائيل-تحذر-الولايات-المتحدة-من-أن-تدريبات-إيران-الصاروخية-قد-تكون-تمهيدا-لضربة-1108446459.html

https://sarabic.ae/20251222/نتنياهو-أقول-للذين-يحلمون-بإقامة-إمبراطوريات-والسيطرة-على-أراضينا-لا-تفكروا-حتى-بالأمر-1108470341.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم