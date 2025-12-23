الدفاع الإيرانية: استعدادنا لجميع الاحتمالات يفوق ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الإيرانية: استعدادنا لجميع الاحتمالات يفوق ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوما
الدفاع الإيرانية: استعدادنا لجميع الاحتمالات يفوق ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوما

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي، أن قدرات ومدى الصواريخ الإيرانية تدار وفق طبيعة التهديدات المحتملة والتقديرات الدفاعية المعتمدة.
وقال رضا طلائي‌، في تصريحات لموقع "آوش"، إن الهجمات والحملات الإسرائيلية الأخيرة ضد البرنامج الصاروخي الإيراني تأتي في إطار حرب دعائية، مشيرًا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية وصمود الشعب تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وضعا إسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا في مأزق كبير دفعها للمطالبة بوقف القتال.
وأوضح أن تسريب بعض المعلومات التي كانت خاضعة لرقابة مشددة داخل إسرائيل كشف بشكل متزايد حجم الضعف الذي واجهه الكيان الإسرائيلي أمام القدرات الصاروخية الإيرانية وتماسك الجبهة الداخلية خلال المواجهة.
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية "قد تكون تمهيدا لضربة ضد تل أبيب"
أمس, 02:09 GMT
وأضاف أن أكثر أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي تطوراً، والتي زودت بها القوى العالمية إسرائيل، فشلت في التصدي لصواريخ إيران الدقيقة التي نجحت في اختراق طبقات دفاعية عدة، معتبراً أن محاولات التشويش الإعلامي الإسرائيلية تهدف إلى مواصلة الحرب النفسية ضد الشعب الإيراني.
وأشار المتحدث إلى أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء المواجهة، إذ ما زالت الحرب الإعلامية والنفسية مستمرة بهدف التأثير على الداخل الإيراني وبث الارتباك.
وأكد طلائي‌ أن الشعب الإيراني، رغم ما وصفه بالانتصار العسكري، لا يزال مستهدفاً بحملات دعائية من قبل إسرائيل وشبكاتها الإعلامية.
وفيما يتعلق بإمكانية شن هجوم جديد، شدد على أن إيران في أعلى درجات الجاهزية للسيناريوهات والتهديدات كافة، وبمستوى استعداد يتجاوز ما كان عليه خلال حرب الـ12 يوماً، موضحاً أن تخطيط مدى الصواريخ يتم بما يتلاءم مع متطلبات الدفاع والتحديات المحتملة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
نتنياهو: أقول للذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا لا تفكروا حتى بالأمر
أمس, 18:55 GMT
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الاثنين، بأن إسرائيل تمهد لحرب محتملة مع إيران عبر إنشاء ما وصفته بـ"حدائق خلفية" إقليمية تمنحها مجالا واسعا للمناورة العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الحدائق الخلفية تتيح لها الاحتماء بمطارات بديلة لتقليل الخسائر المحتملة في حال شن ضربة ضد طهران، مضيفة أن التحالف مع قبرص واليونان يعد استراتيجيا.
وأشارت إلى أن اليونان تمتلك قوة جوية متطورة تشمل طائرات "إف-35" و"إف-16"، ما يوفر لإسرائيل إمكانيات لوجستية وعسكرية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في حال الدخول في حرب جديدة مع إيران، ولفتت إلى أن قبرص تمتلك قوة جوية أصغر، لكنها تتمتع بقدرات قتالية ومهارات نقل عبر "المروحيات"، ما يجعلها على حد وصفها بـ "حاملة طائرات" بالنسبة لإسرائيل.
