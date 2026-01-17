"سايغا - 9".. بندقية روسية بقدرات خاصة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"سايغا - 9".. بندقية روسية بقدرات خاصة


تمتلك روسيا أنواع كثيرة من البنادق التي تم تصميم كل منها بقدرات تناسب المهام القتالية المخصصة لها، ويشمل ذلك بنادق صممتها شركة "كلاشنيكوف" بهيكل خارجي يشبه تصميم البنادق الهجومية من فئة "إيه كيه - 47" ونسخها المطورة، لكن بطلقات مختلفة.
تصنف البندقية "سايغا - 9 إيه إكس بي" ضمن البنادق النصف آلية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن هذه البندقية تشبه أيضا الرشاشات فئة "بي بي - 19" التي تستخدم طلقات 9 مم.
دي إكس إل - 3.. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
30 ديسمبر 2025, 15:13 GMT
صممت روسيا هذه البندقية بأجزاء ميكانيكية مباشر تمنحها البساطة والموثوقية، إلى جانب سبطانة وحجرة إطلاق مطليتين بالكروم لزيادة العمر التشغيلي والدقة.
كما تم تزويد هذه البندقية بمانع لهب قابل للفك ودبشك قابل للطي والتعديل بما يلائم أوضاع الرماية المختلفة.
وتمتلك البندقية "سكة علوية" بيكاتيني" مدمجة ما يسمح بتركيب المناظير البصرية وأجهزة التصويب بالنقطة الحمراء، مع الحفاظ على أجهزة التصويب الحديدية التقليدية.
إس آر - 2 إم.. رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة
21 أكتوبر 2025, 10:37 GMT
كما صنعت القبضة والواقي الأمامي من بوليمر مقاوم للصدمات، بما يعزز المتانة وخفة الوزن.
وتتشابه مخازن البندقية من حيث الشكل مع تلك المستخدمة في البنادق الهجومية، إلا أن سعتها القياسية تقتصر على 10 طلقات عيار (9 * 19 مم)، مع إمكانية استخدام مخازن أكبر، مع تزويدها بأدوات خاصة للصيانة الميدانية.
وبحسب المواصفات الفنية، يبلغ وزنها من دون ذخيرة 2.9 كيلوجرام، وطولها الإجمالي 69.6 سم، فيما يصل طول السبطانة إلى 23.7 سم.
© Sputnik"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بطلقات خارقة
دي إكس إل - 3.. بندقية قنص روسية بطلقات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بطلقات خارقة
© Sputnik
