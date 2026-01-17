https://sarabic.ae/20260117/سايغا---9-بندقية-روسية-بقدرات-خاصة-1109342490.html
"سايغا - 9".. بندقية روسية بقدرات خاصة
"سايغا - 9".. بندقية روسية بقدرات خاصة
تمتلك روسيا أنواع كثيرة من البنادق التي تم تصميم كل منها بقدرات تناسب المهام القتالية المخصصة لها، ويشمل ذلك بنادق صممتها شركة "كلاشنيكوف" بهيكل خارجي يشبه... 17.01.2026
تصنف البندقية "سايغا - 9 إيه إكس بي" ضمن البنادق النصف آلية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن هذه البندقية تشبه أيضا الرشاشات فئة "بي بي - 19" التي تستخدم طلقات 9 مم.صممت روسيا هذه البندقية بأجزاء ميكانيكية مباشر تمنحها البساطة والموثوقية، إلى جانب سبطانة وحجرة إطلاق مطليتين بالكروم لزيادة العمر التشغيلي والدقة.كما تم تزويد هذه البندقية بمانع لهب قابل للفك ودبشك قابل للطي والتعديل بما يلائم أوضاع الرماية المختلفة.وتمتلك البندقية "سكة علوية" بيكاتيني" مدمجة ما يسمح بتركيب المناظير البصرية وأجهزة التصويب بالنقطة الحمراء، مع الحفاظ على أجهزة التصويب الحديدية التقليدية.كما صنعت القبضة والواقي الأمامي من بوليمر مقاوم للصدمات، بما يعزز المتانة وخفة الوزن.وتتشابه مخازن البندقية من حيث الشكل مع تلك المستخدمة في البنادق الهجومية، إلا أن سعتها القياسية تقتصر على 10 طلقات عيار (9 * 19 مم)، مع إمكانية استخدام مخازن أكبر، مع تزويدها بأدوات خاصة للصيانة الميدانية.وبحسب المواصفات الفنية، يبلغ وزنها من دون ذخيرة 2.9 كيلوجرام، وطولها الإجمالي 69.6 سم، فيما يصل طول السبطانة إلى 23.7 سم.
تمتلك روسيا أنواع كثيرة من البنادق التي تم تصميم كل منها بقدرات تناسب المهام القتالية المخصصة لها، ويشمل ذلك بنادق صممتها شركة "كلاشنيكوف" بهيكل خارجي يشبه تصميم البنادق الهجومية من فئة "إيه كيه - 47" ونسخها المطورة، لكن بطلقات مختلفة.
تصنف البندقية "سايغا - 9 إيه إكس بي" ضمن البنادق النصف آلية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن هذه البندقية تشبه أيضا الرشاشات
فئة "بي بي - 19" التي تستخدم طلقات 9 مم.
صممت روسيا هذه البندقية بأجزاء ميكانيكية مباشر تمنحها البساطة والموثوقية، إلى جانب سبطانة وحجرة إطلاق مطليتين بالكروم لزيادة العمر التشغيلي والدقة.
كما تم تزويد هذه البندقية بمانع لهب قابل للفك ودبشك قابل للطي والتعديل بما يلائم أوضاع الرماية
المختلفة.
وتمتلك البندقية "سكة علوية" بيكاتيني" مدمجة ما يسمح بتركيب المناظير البصرية وأجهزة التصويب بالنقطة الحمراء، مع الحفاظ على أجهزة التصويب الحديدية التقليدية.
كما صنعت القبضة والواقي الأمامي من بوليمر مقاوم للصدمات، بما يعزز المتانة وخفة الوزن.
وتتشابه مخازن البندقية من حيث الشكل مع تلك المستخدمة في البنادق
الهجومية، إلا أن سعتها القياسية تقتصر على 10 طلقات عيار (9 * 19 مم)، مع إمكانية استخدام مخازن أكبر، مع تزويدها بأدوات خاصة للصيانة الميدانية.
وبحسب المواصفات الفنية، يبلغ وزنها من دون ذخيرة 2.9 كيلوجرام، وطولها الإجمالي 69.6 سم، فيما يصل طول السبطانة إلى 23.7 سم.