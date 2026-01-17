عربي
طوله 12 مترا ويفترس القروش.. اكتشاف أطول ثعبان بحري في التاريخ
طوله 12 مترا ويفترس القروش.. اكتشاف أطول ثعبان بحري في التاريخ
وأطلق العلماء على الثعبان المكتشف "باليوفيس كولوسيوس"، مشيرين إلى أنه عاش في العصر الإيوسيني، أي قبل نحو 34 إلى 56 مليون عاما، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".ولفت الموقع إلى أن العلماء توصلوا لهذا الاكتشاف عن طريق فقرات متحجرة عثروا عليها في رواسب الممر البحري العابر للصحراء الكبرى، وهو بحر ضحل كان قائما في فترة شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات حرارة الأرض.وبحسب النتائج التي توصل إليها العلماء، فإن فقرات الثعبان التي تم العثور عليها هو الأضخم حتى الآن، مقارنة بالأنواع المعروفة من الثعابين البحرية والبرية على حد سواء. وأشار العلماء إلى أن حساباتهم تشير إلى أن طول هذا الثعبان يتراوح بين 8 و12 مترا، وهو ما يعني أنه أكبر من الثعبان البري المنقرض "تيتانوبوا" وأكبر من جميع أنواع الثعابين البحرية المعروفة.ويرجح العلماء أن البيئة البحرية التي عاش فيها هذا الثعبان كانت غنية بالأسماك وأسماك القرش والزواحف البحرية الأخرى، ما أتاح وجود مفترس بهذا الحجم الهائل، مقارنة بالثعابين المعروفة حاليا التي لا يتجاوز طولها 3 أمتار.
كشف علماء حفريات معلومات عن أكبر ثعبان بحري في تاريخ الأرض، مشيرين إلى أنه كان يعيش في بيئة بحرية دافئة تغطي أجزاء واسعة من شمال أفريقيا.
وأطلق العلماء على الثعبان المكتشف "باليوفيس كولوسيوس"، مشيرين إلى أنه عاش في العصر الإيوسيني، أي قبل نحو 34 إلى 56 مليون عاما، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".
ولفت الموقع إلى أن العلماء توصلوا لهذا الاكتشاف عن طريق فقرات متحجرة عثروا عليها في رواسب الممر البحري العابر للصحراء الكبرى، وهو بحر ضحل كان قائما في فترة شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات حرارة الأرض.
وبحسب النتائج التي توصل إليها العلماء، فإن فقرات الثعبان التي تم العثور عليها هو الأضخم حتى الآن، مقارنة بالأنواع المعروفة من الثعابين البحرية والبرية على حد سواء.
وأشار العلماء إلى أن حساباتهم تشير إلى أن طول هذا الثعبان يتراوح بين 8 و12 مترا، وهو ما يعني أنه أكبر من الثعبان البري المنقرض "تيتانوبوا" وأكبر من جميع أنواع الثعابين البحرية المعروفة.
ويرجح العلماء أن البيئة البحرية التي عاش فيها هذا الثعبان كانت غنية بالأسماك وأسماك القرش والزواحف البحرية الأخرى، ما أتاح وجود مفترس بهذا الحجم الهائل، مقارنة بالثعابين المعروفة حاليا التي لا يتجاوز طولها 3 أمتار.
