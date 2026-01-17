https://sarabic.ae/20260117/قسد-تتهم-الجيش-السوري-بدخول-دير-حافر-ومسكنة-وتحذر-من-تداعيات-خطيرة--1109330770.html
"قسد" تتهم الجيش السوري بدخول دير حافر ومسكنة قبل انسحابها وتحذر من "تداعيات خطيرة"
"قسد" تتهم الجيش السوري بدخول دير حافر ومسكنة قبل انسحابها وتحذر من "تداعيات خطيرة"
وجهت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، اتهامات لقوات الجيش السوري بالدخول إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب قبل إتمام قواتها الانسحاب منهما، محذرة... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
وأصدر المركز الإعلامي لقسد بيانا جاء فيه: "بناءً على الاتفاقية المبرمة برعاية دولية، كان من المتفق عليه دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتنا عملية الانسحاب منهما. إلا أن دمشق أخلّت ببنود الاتفاق، ودخلت المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا، ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة".وأعلنت هيئة عمليات الجيش السوري، أنها تتابع التطورات الميدانية في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، وذلك عقب إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية انسحاب قواته من تلك المناطق.وأشارت الهيئة إلى أنها تراقب عن كثب تنفيذ "قسد" لقرار الانسحاب، لافتة إلى استعدادها للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية."قسد" تعلن الانسحاب من مناطق التماس شرقي حلب
"قسد" تتهم الجيش السوري بدخول دير حافر ومسكنة قبل انسحابها وتحذر من "تداعيات خطيرة"
09:06 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 09:10 GMT 17.01.2026)
وجهت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، اتهامات لقوات الجيش السوري بالدخول إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب قبل إتمام قواتها الانسحاب منهما، محذرة من أن تلك الخطوة تنذر بـ "تداعيات خطيرة"، وذلك بعد إعلان الجيش السوري بسط سيطرته على المدينتين بريف حلب الشرقي.
وأصدر المركز الإعلامي لقسد بيانا جاء فيه: "بناءً على الاتفاقية المبرمة برعاية دولية، كان من المتفق عليه دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتنا عملية الانسحاب منهما. إلا أن دمشق أخلّت ببنود الاتفاق، ودخلت المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا، ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة".
وأردف البيان: "ندعو القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع".
وأعلنت هيئة عمليات الجيش السوري
، أنها تتابع التطورات الميدانية في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، وذلك عقب إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية انسحاب قواته من تلك المناطق.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها على جاهزية كاملة لدخول المنطقة بهدف إعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.
وأشارت الهيئة إلى أنها تراقب عن كثب تنفيذ "قسد" لقرار الانسحاب، لافتة إلى استعدادها للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية.