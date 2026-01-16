https://sarabic.ae/20260116/براك-نعمل-على-التهدئة-في-سوريا-وبدء-مفاوضات-مع-قسد-1109298534.html

براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"

براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"

في ظل تصاعد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، شدّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، على مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال براك، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ما تزال على تواصل مكثف مع مختلف الأطراف السورية، وتعمل بشكل متواصل لمنع تفاقم التوتر والحيلولة دون انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.جهود لإحياء المسار التفاوضيوأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة إطلاق المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في محاولة لإحياء المسار السياسي المتعثر بين الجانبين.كما اعتبرت أحمد أن تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع تمثل، بحسب توصيفها، "إعلانًا للحرب".وأضاف الشرع أن الحكومة السورية لن تقف موقف المتفرج إزاء التطورات، مشددًا في الوقت ذاته على أنه "لا يطلق تهديدات، بل يصف الواقع"، وفق تعبيره.وكان الاتفاق المبرم بين الجانبين من المفترض أن يُستكمل تنفيذه بحلول أواخر عام 2025، إلا أن تعثر تطبيق بنوده أدى إلى توتر متزايد في العلاقة بينهما. وتصاعدت حدة هذا التوتر مع اندلاع اشتباكات ومواجهات عسكرية بين القوات الكردية والجيش السوري في مدينة حلب الأسبوع الماضي، قبل أن تمتد إلى ريفها الشرقي.توم براك: توافق مع الأردن على دعم وقف إطلاق النار وانسحاب "قسد" من حلب

