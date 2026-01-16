https://sarabic.ae/20260116/براك-نعمل-على-التهدئة-في-سوريا-وبدء-مفاوضات-مع-قسد-1109298534.html
براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"
براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، شدّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، على مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T08:07+0000
2026-01-16T08:07+0000
2026-01-16T08:07+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg
وقال براك، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ما تزال على تواصل مكثف مع مختلف الأطراف السورية، وتعمل بشكل متواصل لمنع تفاقم التوتر والحيلولة دون انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.جهود لإحياء المسار التفاوضيوأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة إطلاق المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في محاولة لإحياء المسار السياسي المتعثر بين الجانبين.كما اعتبرت أحمد أن تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع تمثل، بحسب توصيفها، "إعلانًا للحرب".وأضاف الشرع أن الحكومة السورية لن تقف موقف المتفرج إزاء التطورات، مشددًا في الوقت ذاته على أنه "لا يطلق تهديدات، بل يصف الواقع"، وفق تعبيره.وكان الاتفاق المبرم بين الجانبين من المفترض أن يُستكمل تنفيذه بحلول أواخر عام 2025، إلا أن تعثر تطبيق بنوده أدى إلى توتر متزايد في العلاقة بينهما. وتصاعدت حدة هذا التوتر مع اندلاع اشتباكات ومواجهات عسكرية بين القوات الكردية والجيش السوري في مدينة حلب الأسبوع الماضي، قبل أن تمتد إلى ريفها الشرقي.توم براك: توافق مع الأردن على دعم وقف إطلاق النار وانسحاب "قسد" من حلب
https://sarabic.ae/20260116/قسد-تحذر-التصعيد-العسكري-يهدد-الأمن-الإقليمي-ويفتح-الباب-لعودة-داعش-1109292819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_c8e563abe9d7f0db844ea1afdad3b088.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قسد, أخبار سوريا اليوم
براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"
في ظل تصاعد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، شدّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، على مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتهدئة الأوضاع.
وقال براك، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ما تزال على تواصل مكثف مع مختلف الأطراف السورية، وتعمل بشكل متواصل لمنع تفاقم التوتر والحيلولة دون انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.
جهود لإحياء المسار التفاوضي
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة إطلاق المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في محاولة لإحياء المسار السياسي المتعثر بين الجانبين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن عدم الالتزام باتفاق العاشر من مارس/ آذار، إذ نفت المسؤولة الكردية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، صحة اتهامات الحكومة السورية بعدم تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أن الأطراف الدولية على دراية كاملة بالوقائع.
كما اعتبرت أحمد أن تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع تمثل، بحسب توصيفها، "إعلانًا للحرب".
في المقابل، حمّل الرئيس الشرع قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاق الموقع العام الماضي في دمشق بينه وبين قائد "قسد" مظلوم عبدي، مؤكدًا أن الاتفاق ينص بوضوح على وحدة سوريا ورفض أي شكل من أشكال الفدرالية.
وأضاف الشرع أن الحكومة السورية لن تقف موقف المتفرج إزاء التطورات، مشددًا في الوقت ذاته على أنه "لا يطلق تهديدات، بل يصف الواقع"، وفق تعبيره.
وكان الاتفاق المبرم بين الجانبين من المفترض أن يُستكمل تنفيذه بحلول أواخر عام 2025، إلا أن تعثر تطبيق بنوده أدى إلى توتر متزايد في العلاقة بينهما. وتصاعدت حدة هذا التوتر مع اندلاع اشتباكات ومواجهات عسكرية بين القوات الكردية والجيش السوري في مدينة حلب الأسبوع الماضي، قبل أن تمتد إلى ريفها الشرقي.