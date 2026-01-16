براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"
براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، شدّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، على مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T08:07+0000
2026-01-16T08:07+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg
وقال براك، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ما تزال على تواصل مكثف مع مختلف الأطراف السورية، وتعمل بشكل متواصل لمنع تفاقم التوتر والحيلولة دون انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.جهود لإحياء المسار التفاوضيوأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة إطلاق المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في محاولة لإحياء المسار السياسي المتعثر بين الجانبين.كما اعتبرت أحمد أن تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع تمثل، بحسب توصيفها، "إعلانًا للحرب".وأضاف الشرع أن الحكومة السورية لن تقف موقف المتفرج إزاء التطورات، مشددًا في الوقت ذاته على أنه "لا يطلق تهديدات، بل يصف الواقع"، وفق تعبيره.وكان الاتفاق المبرم بين الجانبين من المفترض أن يُستكمل تنفيذه بحلول أواخر عام 2025، إلا أن تعثر تطبيق بنوده أدى إلى توتر متزايد في العلاقة بينهما. وتصاعدت حدة هذا التوتر مع اندلاع اشتباكات ومواجهات عسكرية بين القوات الكردية والجيش السوري في مدينة حلب الأسبوع الماضي، قبل أن تمتد إلى ريفها الشرقي.توم براك: توافق مع الأردن على دعم وقف إطلاق النار وانسحاب "قسد" من حلب
براك: نعمل على التهدئة في سوريا وبدء مفاوضات مع "قسد"

08:07 GMT 16.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
في ظل تصاعد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، شدّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، على مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتهدئة الأوضاع.
وقال براك، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ما تزال على تواصل مكثف مع مختلف الأطراف السورية، وتعمل بشكل متواصل لمنع تفاقم التوتر والحيلولة دون انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.

جهود لإحياء المسار التفاوضي

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة إطلاق المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في محاولة لإحياء المسار السياسي المتعثر بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن عدم الالتزام باتفاق العاشر من مارس/ آذار، إذ نفت المسؤولة الكردية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، صحة اتهامات الحكومة السورية بعدم تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أن الأطراف الدولية على دراية كاملة بالوقائع.

كما اعتبرت أحمد أن تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع تمثل، بحسب توصيفها، "إعلانًا للحرب".
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
"قسد" تحذر: التصعيد العسكري يهدد الأمن الإقليمي ويفتح الباب لعودة "داعش"
06:14 GMT
في المقابل، حمّل الرئيس الشرع قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاق الموقع العام الماضي في دمشق بينه وبين قائد "قسد" مظلوم عبدي، مؤكدًا أن الاتفاق ينص بوضوح على وحدة سوريا ورفض أي شكل من أشكال الفدرالية.
وأضاف الشرع أن الحكومة السورية لن تقف موقف المتفرج إزاء التطورات، مشددًا في الوقت ذاته على أنه "لا يطلق تهديدات، بل يصف الواقع"، وفق تعبيره.
وكان الاتفاق المبرم بين الجانبين من المفترض أن يُستكمل تنفيذه بحلول أواخر عام 2025، إلا أن تعثر تطبيق بنوده أدى إلى توتر متزايد في العلاقة بينهما. وتصاعدت حدة هذا التوتر مع اندلاع اشتباكات ومواجهات عسكرية بين القوات الكردية والجيش السوري في مدينة حلب الأسبوع الماضي، قبل أن تمتد إلى ريفها الشرقي.
توم براك: توافق مع الأردن على دعم وقف إطلاق النار وانسحاب "قسد" من حلب
