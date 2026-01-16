"قسد" تحذر: التصعيد العسكري يهدد الأمن الإقليمي ويفتح الباب لعودة "داعش"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
"قسد" تحذر: التصعيد العسكري يهدد الأمن الإقليمي ويفتح الباب لعودة "داعش"
أكد محمود حبيب، المتحدث باسم لواء "الشمال"، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن "وحداته في حالة تأهب قصوى على امتداد الجبهات الشمالية السورية، من بلدة... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
قسد
وقال حبيب: "جاء هذا الاستنفار ردا على تحركات عسكرية كبيرة للجيش السوري وحدوث اشتباكات في عدة محاور".وأوضح حبيب خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "قواته عززت انتشارها العسكري استجابة لهذا التصعيد"، مشددا على أن "الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على المدنيين وعلى الأمن الإقليمي ككل".وشدد على أن "مواقع قسد ليست داخل التجمعات السكانية، بل في نقاط تمركز استراتيجية لحماية المنطقة"، مؤكدا أن "القصف طال منشآت خدمية حيوية مثل الفرن الآلي ومبنى البريد والمجلس المحلي في دير حافر".وأشار إلى أن قواته "تقاتل دفاعا عن نفسها وعن المدنيين، مذكرا بأنها قدّمت أكثر من 15 ألف شهيد في مواجهة تنظيم داعش لحماية الأرواح والممتلكات، وأنها ملتزمة باستمرار هذه المهمة".وأضاف: "لماذا تصر الحكومة الآن على السيطرة على مسكنة ودير حافر بالقوة، إذا كان بالإمكان تسليم تلك المناطق دون قتال".واتهم تركيا بأنها تقف وراء التصعيد، معتبرًا أن ما يجري هو "جزء من مفاوضات تحت تهديد السلاح"، واصفًا إياها بأنها "فاشلة". وكشف أن "قسد" كانت مستعدة للتوقيع على اتفاق في قصر الشعب بدمشق في 30 ديسمبر 2025، لكن الجانب الحكومي رفض التوقيع بسبب "الهيمنة التركية على القرار السياسي والعسكري في دمشق".وأكد أن "قسد تتحمل مسؤوليات أمنية ضخمة، تشمل حراسة سجون ومخيمات تحوي آلاف عناصر داعش وعائلاتهم، وملاحقة خلايا التنظيم النائمة، إضافة إلى تأمين حدود تمتد لأكثر من 800 كيلومتر".واختتم داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي إلى "التدخل العاجل لوقف التصعيد وتفادي كارثة أمنية وإنسانية وشيكة".ودعا الجيش السوري، المدنيين إلى الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد" حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة.كما حذر الجيش السوري، "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من الممرات التي أعلن عنها في حلب، مؤكدا أنه سيعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج داخل الأحياء في المحافظة.الخارجية السورية تؤكد تنفيذ الحكومة عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في حلب"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-التركي-استخدام-سوريا-للقوة-ضد-قسد-خيار-مطروح-1109265934.html
https://sarabic.ae/20260111/قائد-قسد-تم-التوصل-لتفاهم-لوقف-إطلاق-النار-وتأمين-إخراج-المقاتلين-من-حلب-1109111151.html
https://sarabic.ae/20260114/الرئيس-السوري-يكشف-ما-دار-في-أول-لقاء-جمعه-بقائد-تنظيم-قسد-1109245188.html
https://sarabic.ae/20260113/اتهامات-متبادلة-وتحركات-ميدانية-هل-تنقلب-التهدئة-إلى-مواجهة-جديدة-بين-دمشق-وقسد-؟-1109180942.html
© AP Photo / Maya Alleruzzoعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
أكد محمود حبيب، المتحدث باسم لواء "الشمال"، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن "وحداته في حالة تأهب قصوى على امتداد الجبهات الشمالية السورية، من بلدة معدان شرق الرقة وحتى شرق حلب وغرب شمال شرق سوريا، مرورا بمسكنة ودير حافر".
وقال حبيب: "جاء هذا الاستنفار ردا على تحركات عسكرية كبيرة للجيش السوري وحدوث اشتباكات في عدة محاور".
وأوضح حبيب خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "قواته عززت انتشارها العسكري استجابة لهذا التصعيد"، مشددا على أن "الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على المدنيين وعلى الأمن الإقليمي ككل".

وتابع: "نرفض اتهامات الحكومة السورية بأن قسد تمنع المدنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية في ريف حلب، واصفا هذه الادعاءات بأنها محاولة لترويج رواية غير مبنية على الواقع"، وقال إن "المدنيين لم يغادروا مناطقهم رغم تمديد المهلة"، موضحا أنهم "يعيشون حياة طبيعية ولديهم مصالح وبيوت ومدارس، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها فصل الشتاء".

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
وزير الخارجية التركي: استخدام سوريا للقوة ضد "قسد" خيار مطروح
أمس, 12:41 GMT

واعتبر أن "الدعوة إلى إخلاء أكثر من 170 ألف مدني من ديارهم في مثل هذه الظروف، تشير إلى حرب متكاملة، واصفا ذلك بأنه جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي".

وشدد على أن "مواقع قسد ليست داخل التجمعات السكانية، بل في نقاط تمركز استراتيجية لحماية المنطقة"، مؤكدا أن "القصف طال منشآت خدمية حيوية مثل الفرن الآلي ومبنى البريد والمجلس المحلي في دير حافر".
وأشار إلى أن قواته "تقاتل دفاعا عن نفسها وعن المدنيين، مذكرا بأنها قدّمت أكثر من 15 ألف شهيد في مواجهة تنظيم داعش لحماية الأرواح والممتلكات، وأنها ملتزمة باستمرار هذه المهمة".
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
قائد قسد: تم التوصل لتفاهم لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج المقاتلين من حلب
11 يناير, 01:00 GMT

وحول تمسك "قسد" بمنطقتي مسكنة ودير حافر، أوضح حبيب أن "قواته سبق أن سلمت مناطق واسعة للحكومة السورية دون مقاومة، منها كامل محافظة دير الزور حتى الحدود العراقية، ومطار دير الزور العسكري، وأرياف حلب الشرقية والجنوبية الشرقية، وذلك خلال جلسة واحدة في ديسمبر/كانون الأول 2025 استمرت أقل من نصف ساعة".

وأضاف: "لماذا تصر الحكومة الآن على السيطرة على مسكنة ودير حافر بالقوة، إذا كان بالإمكان تسليم تلك المناطق دون قتال".
واتهم تركيا بأنها تقف وراء التصعيد، معتبرًا أن ما يجري هو "جزء من مفاوضات تحت تهديد السلاح"، واصفًا إياها بأنها "فاشلة". وكشف أن "قسد" كانت مستعدة للتوقيع على اتفاق في قصر الشعب بدمشق في 30 ديسمبر 2025، لكن الجانب الحكومي رفض التوقيع بسبب "الهيمنة التركية على القرار السياسي والعسكري في دمشق".
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
الرئيس السوري يكشف ما دار في أول لقاء جمعه بقائد تنظيم "قسد"
14 يناير, 19:33 GMT

وذكر أن "أي تسوية بين دمشق وقسد ستكون مخيفة لأنقرة، إذ تخشى تركيا أن يؤدي حصول الأكراد في سوريا على حقوقهم إلى تداعيات داخلية على أراضيها".

وأكد أن "قسد تتحمل مسؤوليات أمنية ضخمة، تشمل حراسة سجون ومخيمات تحوي آلاف عناصر داعش وعائلاتهم، وملاحقة خلايا التنظيم النائمة، إضافة إلى تأمين حدود تمتد لأكثر من 800 كيلومتر".

وحذّر من أن "استنزاف قوات "قسد" في مسكنة ودير حافر سيضعف القدرات الأمنية، ويهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة، وقد يفتح الباب أمام عودة داعش"، مؤكدا أن قواته "ستدافع عن مكتسباتها حتى آخر رجل إذا فرضت عليها الحرب".

واختتم داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي إلى "التدخل العاجل لوقف التصعيد وتفادي كارثة أمنية وإنسانية وشيكة".
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
اتهامات متبادلة وتحركات ميدانية… هل تنقلب التهدئة إلى مواجهة جديدة بين دمشق و"قسد"؟
13 يناير, 08:00 GMT
وكانت قد أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق، فرض حظر تجول، في أحياء الشيخ مقصود، والأشرفية، وبني زيد.
ودعا الجيش السوري، المدنيين إلى الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد" حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة.
كما حذر الجيش السوري، "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من الممرات التي أعلن عنها في حلب، مؤكدا أنه سيعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج داخل الأحياء في المحافظة.
الخارجية السورية تؤكد تنفيذ الحكومة عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في حلب
"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
