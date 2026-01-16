https://sarabic.ae/20260116/قسد-تحذر-التصعيد-العسكري-يهدد-الأمن-الإقليمي-ويفتح-الباب-لعودة-داعش-1109292819.html
"قسد" تحذر: التصعيد العسكري يهدد الأمن الإقليمي ويفتح الباب لعودة "داعش"
وقال حبيب: "جاء هذا الاستنفار ردا على تحركات عسكرية كبيرة للجيش السوري وحدوث اشتباكات في عدة محاور".وأوضح حبيب خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "قواته عززت انتشارها العسكري استجابة لهذا التصعيد"، مشددا على أن "الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على المدنيين وعلى الأمن الإقليمي ككل".وشدد على أن "مواقع قسد ليست داخل التجمعات السكانية، بل في نقاط تمركز استراتيجية لحماية المنطقة"، مؤكدا أن "القصف طال منشآت خدمية حيوية مثل الفرن الآلي ومبنى البريد والمجلس المحلي في دير حافر".وأشار إلى أن قواته "تقاتل دفاعا عن نفسها وعن المدنيين، مذكرا بأنها قدّمت أكثر من 15 ألف شهيد في مواجهة تنظيم داعش لحماية الأرواح والممتلكات، وأنها ملتزمة باستمرار هذه المهمة".وأضاف: "لماذا تصر الحكومة الآن على السيطرة على مسكنة ودير حافر بالقوة، إذا كان بالإمكان تسليم تلك المناطق دون قتال".واتهم تركيا بأنها تقف وراء التصعيد، معتبرًا أن ما يجري هو "جزء من مفاوضات تحت تهديد السلاح"، واصفًا إياها بأنها "فاشلة". وكشف أن "قسد" كانت مستعدة للتوقيع على اتفاق في قصر الشعب بدمشق في 30 ديسمبر 2025، لكن الجانب الحكومي رفض التوقيع بسبب "الهيمنة التركية على القرار السياسي والعسكري في دمشق".وأكد أن "قسد تتحمل مسؤوليات أمنية ضخمة، تشمل حراسة سجون ومخيمات تحوي آلاف عناصر داعش وعائلاتهم، وملاحقة خلايا التنظيم النائمة، إضافة إلى تأمين حدود تمتد لأكثر من 800 كيلومتر".واختتم داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي إلى "التدخل العاجل لوقف التصعيد وتفادي كارثة أمنية وإنسانية وشيكة".ودعا الجيش السوري، المدنيين إلى الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد" حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة.كما حذر الجيش السوري، "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من الممرات التي أعلن عنها في حلب، مؤكدا أنه سيعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج داخل الأحياء في المحافظة.الخارجية السورية تؤكد تنفيذ الحكومة عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في حلب"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
أكد محمود حبيب، المتحدث باسم لواء "الشمال"، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن "وحداته في حالة تأهب قصوى على امتداد الجبهات الشمالية السورية، من بلدة معدان شرق الرقة وحتى شرق حلب وغرب شمال شرق سوريا، مرورا بمسكنة ودير حافر".
وقال حبيب: "جاء هذا الاستنفار ردا على تحركات عسكرية كبيرة للجيش السوري وحدوث اشتباكات في عدة محاور".
وأوضح حبيب خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "قواته عززت انتشارها العسكري استجابة لهذا التصعيد"، مشددا على أن "الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على المدنيين وعلى الأمن الإقليمي ككل".
وتابع: "نرفض اتهامات الحكومة السورية بأن قسد تمنع المدنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية في ريف حلب، واصفا هذه الادعاءات بأنها محاولة لترويج رواية غير مبنية على الواقع"، وقال إن "المدنيين لم يغادروا مناطقهم رغم تمديد المهلة"، موضحا أنهم "يعيشون حياة طبيعية ولديهم مصالح وبيوت ومدارس، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها فصل الشتاء".
واعتبر أن "الدعوة إلى إخلاء أكثر من 170 ألف مدني من ديارهم في مثل هذه الظروف، تشير إلى حرب متكاملة، واصفا ذلك بأنه جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي".
وشدد على أن "مواقع قسد ليست داخل التجمعات السكانية، بل في نقاط تمركز استراتيجية لحماية المنطقة"، مؤكدا أن "القصف طال منشآت خدمية حيوية مثل الفرن الآلي ومبنى البريد والمجلس المحلي في دير حافر".
وأشار إلى أن قواته "تقاتل دفاعا عن نفسها وعن المدنيين، مذكرا بأنها قدّمت أكثر من 15 ألف شهيد في مواجهة تنظيم داعش لحماية الأرواح والممتلكات، وأنها ملتزمة باستمرار هذه المهمة".
وحول تمسك "قسد" بمنطقتي مسكنة ودير حافر، أوضح حبيب أن "قواته سبق أن سلمت مناطق واسعة للحكومة السورية دون مقاومة، منها كامل محافظة دير الزور حتى الحدود العراقية، ومطار دير الزور العسكري، وأرياف حلب الشرقية والجنوبية الشرقية، وذلك خلال جلسة واحدة في ديسمبر/كانون الأول 2025 استمرت أقل من نصف ساعة".
وأضاف: "لماذا تصر الحكومة الآن على السيطرة على مسكنة ودير حافر بالقوة، إذا كان بالإمكان تسليم تلك المناطق دون قتال".
واتهم تركيا بأنها تقف وراء التصعيد، معتبرًا أن ما يجري هو "جزء من مفاوضات تحت تهديد السلاح"، واصفًا إياها بأنها "فاشلة". وكشف أن "قسد" كانت مستعدة للتوقيع على اتفاق في قصر الشعب بدمشق في 30 ديسمبر 2025، لكن الجانب الحكومي رفض التوقيع بسبب "الهيمنة التركية على القرار السياسي والعسكري في دمشق".
وذكر أن "أي تسوية بين دمشق وقسد ستكون مخيفة لأنقرة، إذ تخشى تركيا أن يؤدي حصول الأكراد في سوريا على حقوقهم إلى تداعيات داخلية على أراضيها".
وأكد أن "قسد تتحمل مسؤوليات أمنية ضخمة، تشمل حراسة سجون ومخيمات تحوي آلاف عناصر داعش وعائلاتهم، وملاحقة خلايا التنظيم النائمة، إضافة إلى تأمين حدود تمتد لأكثر من 800 كيلومتر".
وحذّر من أن "استنزاف قوات "قسد" في مسكنة ودير حافر سيضعف القدرات الأمنية، ويهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة، وقد يفتح الباب أمام عودة داعش"، مؤكدا أن قواته "ستدافع عن مكتسباتها حتى آخر رجل إذا فرضت عليها الحرب".
واختتم داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي إلى "التدخل العاجل لوقف التصعيد وتفادي كارثة أمنية وإنسانية وشيكة".
وكانت قد أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق، فرض حظر تجول، في أحياء الشيخ مقصود، والأشرفية، وبني زيد.
ودعا الجيش السوري، المدنيين إلى الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد" حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة.
كما حذر الجيش السوري، "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من الممرات التي أعلن عنها في حلب، مؤكدا أنه سيعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج داخل الأحياء في المحافظة.