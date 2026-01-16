https://sarabic.ae/20260116/قسد-تحذر-التصعيد-العسكري-يهدد-الأمن-الإقليمي-ويفتح-الباب-لعودة-داعش-1109292819.html

"قسد" تحذر: التصعيد العسكري يهدد الأمن الإقليمي ويفتح الباب لعودة "داعش"

"قسد" تحذر: التصعيد العسكري يهدد الأمن الإقليمي ويفتح الباب لعودة "داعش"

سبوتنيك عربي

أكد محمود حبيب، المتحدث باسم لواء "الشمال"، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن "وحداته في حالة تأهب قصوى على امتداد الجبهات الشمالية السورية، من بلدة... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T06:14+0000

2026-01-16T06:14+0000

2026-01-16T06:14+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

قسد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007892_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d61ef1dee926a5066ef8badbfdb5b5e.jpg

وقال حبيب: "جاء هذا الاستنفار ردا على تحركات عسكرية كبيرة للجيش السوري وحدوث اشتباكات في عدة محاور".وأوضح حبيب خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "قواته عززت انتشارها العسكري استجابة لهذا التصعيد"، مشددا على أن "الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على المدنيين وعلى الأمن الإقليمي ككل".وشدد على أن "مواقع قسد ليست داخل التجمعات السكانية، بل في نقاط تمركز استراتيجية لحماية المنطقة"، مؤكدا أن "القصف طال منشآت خدمية حيوية مثل الفرن الآلي ومبنى البريد والمجلس المحلي في دير حافر".وأشار إلى أن قواته "تقاتل دفاعا عن نفسها وعن المدنيين، مذكرا بأنها قدّمت أكثر من 15 ألف شهيد في مواجهة تنظيم داعش لحماية الأرواح والممتلكات، وأنها ملتزمة باستمرار هذه المهمة".وأضاف: "لماذا تصر الحكومة الآن على السيطرة على مسكنة ودير حافر بالقوة، إذا كان بالإمكان تسليم تلك المناطق دون قتال".واتهم تركيا بأنها تقف وراء التصعيد، معتبرًا أن ما يجري هو "جزء من مفاوضات تحت تهديد السلاح"، واصفًا إياها بأنها "فاشلة". وكشف أن "قسد" كانت مستعدة للتوقيع على اتفاق في قصر الشعب بدمشق في 30 ديسمبر 2025، لكن الجانب الحكومي رفض التوقيع بسبب "الهيمنة التركية على القرار السياسي والعسكري في دمشق".وأكد أن "قسد تتحمل مسؤوليات أمنية ضخمة، تشمل حراسة سجون ومخيمات تحوي آلاف عناصر داعش وعائلاتهم، وملاحقة خلايا التنظيم النائمة، إضافة إلى تأمين حدود تمتد لأكثر من 800 كيلومتر".واختتم داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي إلى "التدخل العاجل لوقف التصعيد وتفادي كارثة أمنية وإنسانية وشيكة".ودعا الجيش السوري، المدنيين إلى الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد" حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة.كما حذر الجيش السوري، "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من الممرات التي أعلن عنها في حلب، مؤكدا أنه سيعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج داخل الأحياء في المحافظة.الخارجية السورية تؤكد تنفيذ الحكومة عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في حلب"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-التركي-استخدام-سوريا-للقوة-ضد-قسد-خيار-مطروح-1109265934.html

https://sarabic.ae/20260111/قائد-قسد-تم-التوصل-لتفاهم-لوقف-إطلاق-النار-وتأمين-إخراج-المقاتلين-من-حلب-1109111151.html

https://sarabic.ae/20260114/الرئيس-السوري-يكشف-ما-دار-في-أول-لقاء-جمعه-بقائد-تنظيم-قسد-1109245188.html

https://sarabic.ae/20260113/اتهامات-متبادلة-وتحركات-ميدانية-هل-تنقلب-التهدئة-إلى-مواجهة-جديدة-بين-دمشق-وقسد-؟-1109180942.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, قسد