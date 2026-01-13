اتهامات متبادلة وتحركات ميدانية… هل تنقلب التهدئة إلى مواجهة جديدة بين دمشق و"قسد"؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
اتهامات متبادلة وتحركات ميدانية… هل تنقلب التهدئة إلى مواجهة جديدة بين دمشق و"قسد"؟
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، يوم أمس الاثنين، عن وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد رصد وصول المزيد من المجاميع... 13.01.2026
2026-01-13T08:00+0000
2026-01-13T08:03+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
وأضافت الهيئة أن "هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددا من مقاتلي تنظيم "PKK"، وفلول النظام السابق".وأشارت هيئة العمليات إلى أن "الجيش السوري لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد وسط استقدام "قسد" لمقاتلين في ريف حلب الشرقي، مؤكدة أنها ستقابل هذه المجاميع برد عنيف إذا قامت بأي تحرك عسكري".بدورها نفت "قسد" وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها في ريف حلب الشرقي.وأشارت إلى أن "هذه الاتهامات من قبل هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية، تهدف إلى زيادة التصعيد ورفع التوترات، موضحة أن الجهات التي تقف خلف هذه التصعيدات تتحمل كامل المسؤولية عن أي تصعيدات محتملة".وذكر بيان لـ "قسد" أن عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية، هاجمت نقاط تابعة لقواتها في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، وذلك من الطرف الآخر لنهر الفرات، مستخدمين الأسلحة الرشاشة، دون وقوع أي إصابات في صفوف قواتها.ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.ويواجه الاتفاقان الكثير من التحديات لتنفيذه مثل الخلافات حول اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.وتدعو الحكومة السورية "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.الجيش السوري: رصدنا وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار "قسد" بريف حلب الشرقيمديرية صحة حلب: 153 قتيلا ومصابا جراء استهداف "قسد" أحياء سكنية في المدينة
https://sarabic.ae/20260111/الشرع-يؤكد-عمق-العلاقات-بين-سوريا-ومصر-ويدعو-لشراكة-اقتصادية-واستثمارية-واسعة-1109139933.html
https://sarabic.ae/20251231/أنقرة-موقف-قسد-يضر-باستقرار-سوريا-وأي-تحرك-من-دمشق-سيلقى-دعمنا-الكامل-1108763041.html
الأخبار
اتهامات متبادلة وتحركات ميدانية… هل تنقلب التهدئة إلى مواجهة جديدة بين دمشق و"قسد"؟

08:00 GMT 13.01.2026 (تم التحديث: 08:03 GMT 13.01.2026)
© Photo / SANAالجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Photo / SANA
تابعنا عبر
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، يوم أمس الاثنين، عن وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار فصائل "قسد" في ريف حلب الشرقي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، ما ينذر بجولة تصعيد جديدة رغم اتفاقات التهدئة السابقة.
وأضافت الهيئة أن "هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددا من مقاتلي تنظيم "PKK"، وفلول النظام السابق".
وأشارت هيئة العمليات إلى أن "الجيش السوري لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد وسط استقدام "قسد" لمقاتلين في ريف حلب الشرقي، مؤكدة أنها ستقابل هذه المجاميع برد عنيف إذا قامت بأي تحرك عسكري".

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا"، أن "القوات السورية أحبطت يوم أمس الاثنين، محاولتي تسلل لقوات "قسد" في ريف الرقة الشمالي على جبهتي (الصليبي، المشرفة)".

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
الشرع يؤكد عمق العلاقات بين سوريا ومصر ويدعو لشراكة اقتصادية واستثمارية واسعة
11 يناير, 22:32 GMT
بدورها نفت "قسد" وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها في ريف حلب الشرقي.

وأكدت "قسد" أن "تصريحات هيئة العمليات في الجيش السوري غير صحيحة، وأن من يقوم بتحركات ميدانية هي قوات الحكومة السورية".

وأشارت إلى أن "هذه الاتهامات من قبل هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية، تهدف إلى زيادة التصعيد ورفع التوترات، موضحة أن الجهات التي تقف خلف هذه التصعيدات تتحمل كامل المسؤولية عن أي تصعيدات محتملة".
وذكر بيان لـ "قسد" أن عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية، هاجمت نقاط تابعة لقواتها في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، وذلك من الطرف الآخر لنهر الفرات، مستخدمين الأسلحة الرشاشة، دون وقوع أي إصابات في صفوف قواتها.

وأكدت "قسد" التزامها بخيار التهدئة واحتفاظها بالحق في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن مناطق سيطرتها وحماية أرواح المدنيين.

قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
أنقرة: موقف "قسد" يضر باستقرار سوريا وأي تحرك من دمشق سيلقى دعمنا الكامل
31 ديسمبر 2025, 11:54 GMT
ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

كما وقّعت الحكومة السورية مع "قسد" اتفاقا آخر، في 1 أبريل/ نيسان 2025، يقضي بخروج "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.

ويواجه الاتفاقان الكثير من التحديات لتنفيذه مثل الخلافات حول اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.
وتدعو الحكومة السورية "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
الجيش السوري: رصدنا وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار "قسد" بريف حلب الشرقي
مديرية صحة حلب: 153 قتيلا ومصابا جراء استهداف "قسد" أحياء سكنية في المدينة
