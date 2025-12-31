عربي
أنقرة: موقف "قسد" يضر باستقرار سوريا وأي تحرك من دمشق سيلقى دعمنا الكامل
أنقرة: موقف "قسد" يضر باستقرار سوريا وأي تحرك من دمشق سيلقى دعمنا الكامل
أنقرة: موقف "قسد" يضر باستقرار سوريا وأي تحرك من دمشق سيلقى دعمنا الكامل

11:54 GMT 31.12.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoقوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد
قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
أكدت وزارة الدفاع التركية أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تتخذ أي خطوات نحو الاندماج ضمن السلطة المركزية في دمشق، مشيرة إلى أنها تطالب باللا مركزية.
وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء: "إذا قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة لحماية وحدتها فستدعمها أنقرة"، مشيرة إلى أن موقف قوات سوريا الديمقراطية يضر باستقرار سوريا، بحسب شبكة "تي آر تي" التركية.
مظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
"قسد" تعلن تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي المقررة اليوم إلى دمشق لأسباب تقنية
29 ديسمبر, 07:04 GMT
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، المقررة أمس الثلاثاء، إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت ستركز على جهود دمج "قسد" بالمؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين "قسد" والحكومة في هذا الشأن.
وكانت "قسد" وقعت اتفاقا في مارس/أذار 2025 مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.
قبيل نهاية العام... تفاصيل اتفاق عسكري وشيك بين دمشق و"قسد"
قبيل نهاية العام... تفاصيل اتفاق عسكري وشيك بين دمشق و"قسد"
26 ديسمبر, 06:34 GMT
وينص الاتفاق على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
وفي الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق آذار الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نتيجة وجود تباينات في وجهات النظر، خصوصا حول آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري، وشكل الحكم المستقبلي في البلاد، إلى جانب نقاط خلافية أخرى.
