https://sarabic.ae/20251231/أنقرة-موقف-قسد-يضر-باستقرار-سوريا-وأي-تحرك-من-دمشق-سيلقى-دعمنا-الكامل-1108763041.html

أنقرة: موقف "قسد" يضر باستقرار سوريا وأي تحرك من دمشق سيلقى دعمنا الكامل

أنقرة: موقف "قسد" يضر باستقرار سوريا وأي تحرك من دمشق سيلقى دعمنا الكامل

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع التركية أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تتخذ أي خطوات نحو الاندماج ضمن السلطة المركزية في دمشق، مشيرة إلى أنها تطالب باللا مركزية. 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T11:54+0000

2025-12-31T11:54+0000

2025-12-31T11:54+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

قسد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104310/58/1043105806_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_42e65ac071f441e74e228023ea425dcb.jpg

وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء: "إذا قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة لحماية وحدتها فستدعمها أنقرة"، مشيرة إلى أن موقف قوات سوريا الديمقراطية يضر باستقرار سوريا، بحسب شبكة "تي آر تي" التركية. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، المقررة أمس الثلاثاء، إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت ستركز على جهود دمج "قسد" بالمؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين "قسد" والحكومة في هذا الشأن. وكانت "قسد" وقعت اتفاقا في مارس/أذار 2025 مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.وينص الاتفاق على دمج قوات "قسد" ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية العام الحالي، ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.وفي الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق آذار الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نتيجة وجود تباينات في وجهات النظر، خصوصا حول آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري، وشكل الحكم المستقبلي في البلاد، إلى جانب نقاط خلافية أخرى.

https://sarabic.ae/20251229/قسد-تعلن-تأجيل-زيارة-قائدها-مظلوم-عبدي-المقررة-اليوم-إلى-دمشق-لأسباب-تقنية-1108680898.html

https://sarabic.ae/20251226/قبيل-نهاية-العام-تفاصيل-اتفاق-عسكري-وشيك-بين-دمشق-وقسد-1108589403.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قسد