الخارجية السورية تؤكد تنفيذ الحكومة عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في حلب

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بغرض استعادة... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت في بيان لها، أن "هذه الإجراءات جاءت في إطار نهج وطني شامل تتبعه الدولة منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة الشرعية باعتبارها شرطا أساسيا للاستقرار"، مشيرة إلى أن "اتفاقيات أمنية أُبرمت في نيسان/ أبريل 2025 لإنهاء المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أنها تعثرت لاحقا نتيجة خروقات متكررة، من بينها هجمات مسلحة انطلقت من داخل الحيين خلال السابع والثامن من الشهر الجاري، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين".وأضافت الوزارة أن "الدولة أولت حماية المدنيين أولوية قصوى، من خلال إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، تمهيدا لبدء عمليات مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات، بما يسهم في عودة الحياة المدنية إلى طبيعتها".وفي ختام بيانها، أعربت وزارة الخارجية السورية عن شكرها وتقديرها لأمريكا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا وفرنسا، وبريطانيا، إضافة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على دورهم في دعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها.ونفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا.وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".وتابع البيان: "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المتحصنين في مشفى "ياسين" باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم. سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، عن إتمام عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود بشكل كامل.ودعت الهيئة، الأهالي المدنيين إلى الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، مشيرة إلى وجود عناصر من تنظيم "قسد" وتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، يختبئون بين السكان.وأمس الجمعة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري ، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لـ"قسد") في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن، عن مقتل العشرات.ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.

