مقاطعة خيرسون تؤكد سماحها لبعثة الأمم المتحدة للوصول إلى خورلي للتحقيق في هجوم كييف الإرهابي
مقاطعة خيرسون تؤكد سماحها لبعثة الأمم المتحدة للوصول إلى خورلي للتحقيق في هجوم كييف الإرهابي
مقاطعة خيرسون تؤكد سماحها لبعثة الأمم المتحدة للوصول إلى خورلي للتحقيق في هجوم كييف الإرهابي

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن السلطات مستعدة للسماح لبعثة الأمم المتحدة بالوصول إلى بلدة خورلي السياحية جنوبي المقاطعة، للتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية في 1 كانون الثاني/ يناير، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصاً، بينهم قاصران، وإصابة 60 آخرين بجروح متفاوتة.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع إذا أرسلت الأمم المتحدة ممثلين إلى موقع هذا الحدث المأساوي، فسنبذل كل ما بوسعنا لضمان منحهم حق الوصول"، موضحًا أنه إذا كانت مثل هذه البعثة الأممية جاهزة للوصول إلى خورلي فلا بد من وضع ودراسة كافة الإجراءات الأمنية، لأن نظام كييف قد يقوم بأي استفزاز.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف يشكك في اهتمام الإعلام الغربي بالهجوم الإرهابي على المدنيين في خيرسون
1 يناير, 22:10 GMT
وأوضح حاكم المقاطعة أنه رغم استعداد السلطات لتوفير مذل هذه الفرصة لزيارة موقع الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف، لكن ليس هناك نية واضحة من جانب الأمم المتحدة للتحقيق في الجريمة.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في مقاطعة خيرسون، في 1 كانون الثاني/يناير الجاري، ارتفع إلى 29 شخصًا، بينهم قاصران، فيما أُصيب ما لا يقل عن 60 آخرين.
وصرحت بيترينكو في بيان نشر على موقع اللجنة: "أسفر العمل الإرهابي عن إصابة ما لا يقل عن 60 شخصًا، وحتى الآن تأكد مقتل 29 شخصًا، من بينهم قاصران. ويوجد حاليًا 15 مصابًا في المؤسسات الطبية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة علنية للهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون
