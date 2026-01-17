https://sarabic.ae/20260117/مقاطعة-خيرسون-تؤكد-سماحها-لبعثة-الأمم-المتحدة-للوصول-إلى-خورلي-للتحقيق-في-هجوم-كييف-الإرهابي-1109329748.html

مقاطعة خيرسون تؤكد سماحها لبعثة الأمم المتحدة للوصول إلى خورلي للتحقيق في هجوم كييف الإرهابي

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن السلطات مستعدة للسماح لبعثة الأمم المتحدة بالوصول إلى بلدة خورلي السياحية جنوبي المقاطعة، للتحقيق في الهجوم... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع إذا أرسلت الأمم المتحدة ممثلين إلى موقع هذا الحدث المأساوي، فسنبذل كل ما بوسعنا لضمان منحهم حق الوصول"، موضحًا أنه إذا كانت مثل هذه البعثة الأممية جاهزة للوصول إلى خورلي فلا بد من وضع ودراسة كافة الإجراءات الأمنية، لأن نظام كييف قد يقوم بأي استفزاز.وأفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في مقاطعة خيرسون، في 1 كانون الثاني/يناير الجاري، ارتفع إلى 29 شخصًا، بينهم قاصران، فيما أُصيب ما لا يقل عن 60 آخرين.وصرحت بيترينكو في بيان نشر على موقع اللجنة: "أسفر العمل الإرهابي عن إصابة ما لا يقل عن 60 شخصًا، وحتى الآن تأكد مقتل 29 شخصًا، من بينهم قاصران. ويوجد حاليًا 15 مصابًا في المؤسسات الطبية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة علنية للهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون

