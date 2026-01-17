مملكة الصقيع.. انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد ... صور

أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك، حيث انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.
أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك، حيث انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.
السكان في الخارج يتجولون في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.
السكان في الخارج يتجولون في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.
خيام الصيادين على الجليد قرب جسر سكة حديد في كراسنويارسك. صباح الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق القارية الشمالية إلى -55 درجة مئوية.
خيام الصيادين على الجليد قرب جسر سكة حديد في كراسنويارسك. صباح الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق القارية الشمالية إلى -55 درجة مئوية.
فتاة في الخارج تتجول في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.
فتاة في الخارج تتجول في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.
أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك. انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.
أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك. انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.
يستعد أعضاء نادي "دولفين" للسباحة الشتوية والتدريب البدني قبل سباحتهم الأسبوعية في نهر ينيسي في ديفنوغورسك، حيث بلغت درجة الحرارة -33 درجة مئوية. وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.
يستعد أعضاء نادي "دولفين" للسباحة الشتوية والتدريب البدني قبل سباحتهم الأسبوعية في نهر ينيسي في ديفنوغورسك، حيث بلغت درجة الحرارة -33 درجة مئوية. وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.
يغطي الصقيع الأشجار في نوفوسيبيرسك. وانخفضت درجة الحرارة هذا الصباح إلى -32 درجة مئوية.
يغطي الصقيع الأشجار في نوفوسيبيرسك. وانخفضت درجة الحرارة هذا الصباح إلى -32 درجة مئوية.
كلب في الخارج في طقس شديد البرودة في تومسك.
تشهد مدينة تومسك طقساً شديد البرودة، حيث وتقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.
تشهد مدينة تومسك طقساً شديد البرودة، حيث وتقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.
امرأة على متن حافلة في مدينة كراسنويارسك وسط طقس شديد البرودة. صباح يوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.
امرأة على متن حافلة في مدينة كراسنويارسك وسط طقس شديد البرودة. صباح يوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.
رجل في أحد شوارع نوفوسيبيرسك.