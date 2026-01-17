مملكة الصقيع.. انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد ... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260117/1109339282.html
مملكة الصقيع.. انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد ... صور
مملكة الصقيع.. انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد ... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة التي توثق انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T15:09+0000
2026-01-17T15:09+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109339455_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_b6fc3e34c51564db5aa334f3e6291f9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109339455_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_9118ddb0a374f5458b6bcdb054a4a255.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

مملكة الصقيع.. انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد ... صور

15:09 GMT 17.01.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة التي توثق انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك، حيث انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.

أحد أعضاء نادي &quot;سبيكتر&quot; للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك، حيث انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك، حيث انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.

© Sputnik . Nikita Goltsov / الانتقال إلى بنك الصور

السكان في الخارج يتجولون في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.

السكان في الخارج يتجولون في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Nikita Goltsov
/
الانتقال إلى بنك الصور

السكان في الخارج يتجولون في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

خيام الصيادين على الجليد قرب جسر سكة حديد في كراسنويارسك. صباح الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق القارية الشمالية إلى -55 درجة مئوية.

خيام الصيادين على الجليد قرب جسر سكة حديد في كراسنويارسك. صباح الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق القارية الشمالية إلى -55 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

خيام الصيادين على الجليد قرب جسر سكة حديد في كراسنويارسك. صباح الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق القارية الشمالية إلى -55 درجة مئوية.

© Sputnik . Nikita Goltsov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في الخارج تتجول في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.

فتاة في الخارج تتجول في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Nikita Goltsov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في الخارج تتجول في طقس شديد البرودة في تومسك. تقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك. انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.

أحد أعضاء نادي &quot;سبيكتر&quot; للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك. انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد أعضاء نادي "سبيكتر" للسباحة الشتوية وتدريب اللياقة البدنية يسبح في بحيرة بلودتسي (الصحن) في نوفوسيبيرسك. انخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى -35 درجة مئوية في 17 يناير.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

يستعد أعضاء نادي "دولفين" للسباحة الشتوية والتدريب البدني قبل سباحتهم الأسبوعية في نهر ينيسي في ديفنوغورسك، حيث بلغت درجة الحرارة -33 درجة مئوية. وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.

يستعد أعضاء نادي &quot;دولفين&quot; للسباحة الشتوية والتدريب البدني قبل سباحتهم الأسبوعية في نهر ينيسي في ديفنوغورسك، حيث بلغت درجة الحرارة -33 درجة مئوية. وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يستعد أعضاء نادي "دولفين" للسباحة الشتوية والتدريب البدني قبل سباحتهم الأسبوعية في نهر ينيسي في ديفنوغورسك، حيث بلغت درجة الحرارة -33 درجة مئوية. وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

يغطي الصقيع الأشجار في نوفوسيبيرسك. وانخفضت درجة الحرارة هذا الصباح إلى -32 درجة مئوية.

يغطي الصقيع الأشجار في نوفوسيبيرسك. وانخفضت درجة الحرارة هذا الصباح إلى -32 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يغطي الصقيع الأشجار في نوفوسيبيرسك. وانخفضت درجة الحرارة هذا الصباح إلى -32 درجة مئوية.

© Sputnik . Nikita Goltsov / الانتقال إلى بنك الصور

كلب في الخارج في طقس شديد البرودة في تومسك.

كلب في الخارج في طقس شديد البرودة في تومسك. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Nikita Goltsov
/
الانتقال إلى بنك الصور

كلب في الخارج في طقس شديد البرودة في تومسك.

© Sputnik . Nikita Goltsov / الانتقال إلى بنك الصور

تشهد مدينة تومسك طقساً شديد البرودة، حيث وتقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.

تشهد مدينة تومسك طقساً شديد البرودة، حيث وتقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Nikita Goltsov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تشهد مدينة تومسك طقساً شديد البرودة، حيث وتقترب درجات الحرارة في المدينة من -40 درجة مئوية، بينما سجل خبراء الأرصاد الجوية في الجزء الشرقي من المنطقة -46 درجة مئوية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة على متن حافلة في مدينة كراسنويارسك وسط طقس شديد البرودة. صباح يوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.

امرأة على متن حافلة في مدينة كراسنويارسك وسط طقس شديد البرودة. صباح يوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة على متن حافلة في مدينة كراسنويارسك وسط طقس شديد البرودة. صباح يوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

رجل في أحد شوارع نوفوسيبيرسك.

رجل في أحد شوارع نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل في أحد شوارع نوفوسيبيرسك.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала