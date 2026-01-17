مملكة الصقيع.. انخفاض درجات الحرارة في روسيا لمستوى التجمد ... صور

© Sputnik . Ilya Naymushin

يستعد أعضاء نادي "دولفين" للسباحة الشتوية والتدريب البدني قبل سباحتهم الأسبوعية في نهر ينيسي في ديفنوغورسك، حيث بلغت درجة الحرارة -33 درجة مئوية. وفي صباح يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة في كراسنويارسك إلى -37 درجة مئوية، بينما وصلت في المناطق الوسطى والجنوبية إلى -50 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية القارية إلى -55 درجة مئوية.