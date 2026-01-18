https://sarabic.ae/20260118/الإمارات-توقع-اتفاقية-دولية-لدعم-الجهود-الإنسانية-العاجلة-في-السودان-1109363517.html

الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان

الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان

سبوتنيك عربي

وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان، مع تخصيص... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T12:26+0000

2026-01-18T12:26+0000

2026-01-18T12:26+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eb335b6040c7a6ba4aa738ee61a3d444.jpg

وبموجب الاتفاقية، سيُوجَّه 10 ملايين دولار لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، فيما يُخصص مليون دولار لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة للأزمة، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).وقّع الاتفاقية الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وجاغان تشاباغين، الأمين العام للاتحاد الدولي، في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من النزاع الدائر في السودان. وأوضح أن تخصيص هذا المبلغ لصندوق الطوارئ يأتي في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية، والنزوح الواسع داخل السودان وإلى الدول المجاورة، ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الخدمات المعيشية الأساسية وتمكين أكثر من مليون لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة من الصمود في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا. وأبرزت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن جهود الإمارات تركز دائماً على الجانب الإنساني أولاً، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015-2025)، وخصصت 784 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية (2023-2025). ووفقا لـ"وام"، تُعد دولة الإمارات الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260117/رئيس-وزراء-السودان-يدعو-سكان-الخرطوم-للعودة-إلى-ديارهم-1109349483.html

https://sarabic.ae/20260116/مقتل-7-جنود-تشاديين-في-اشتباكات-على-الحدود-مع-السودان-1109316416.html

https://sarabic.ae/20260109/دولة-أوروبية-تعلن-عن-موعد-عقد-مؤتمر-لـدعم-السودان-1109067060.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي