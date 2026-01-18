الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان، مع تخصيص 11 مليون دولار أمريكي كجزء من التعهد الإماراتي البالغ 100 مليون دولار الذي أُعلن خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي.
وبموجب الاتفاقية، سيُوجَّه 10 ملايين دولار لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، فيما يُخصص مليون دولار لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة للأزمة، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقّع الاتفاقية الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وجاغان تشاباغين، الأمين العام للاتحاد الدولي، في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من النزاع الدائر في السودان.
وأكد الدكتور العامري التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه ضحايا الكوارث والأزمات والصراعات حول العالم، مشدداً على مواصلة دعم الجهود الدولية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتعاون الوثيق مع الشركاء والمنظمات المعنية لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى جميع الفئات، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، دعماً للاستقرار الإنساني وإنقاذ الأرواح في مناطق النزاع.
وأوضح أن تخصيص هذا المبلغ لصندوق الطوارئ يأتي في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية، والنزوح الواسع داخل السودان وإلى الدول المجاورة، ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الخدمات المعيشية الأساسية وتمكين أكثر من مليون لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة من الصمود في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا.
من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد إلى أن الأزمة في السودان أدت إلى واحدة من أكبر حالات النزوح عالمياً، مما يفرض ضغطاً هائلاً على الدول المجاورة، مضيفاً أن الاتفاقية ستتيح لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تلك الدول توسيع خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي للاجئين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب تعزيز صندوق الطوارئ لتقديم استجابة إنسانية سريعة وفعالة.
وأبرزت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن جهود الإمارات تركز دائماً على الجانب الإنساني أولاً، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015-2025)، وخصصت 784 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية (2023-2025).
ووفقا لـ"وام"، تُعد دولة الإمارات الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.