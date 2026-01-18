الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/الإمارات-توقع-اتفاقية-دولية-لدعم-الجهود-الإنسانية-العاجلة-في-السودان-1109363517.html
الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان
الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان
سبوتنيك عربي
وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان، مع تخصيص... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T12:26+0000
2026-01-18T12:26+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eb335b6040c7a6ba4aa738ee61a3d444.jpg
وبموجب الاتفاقية، سيُوجَّه 10 ملايين دولار لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، فيما يُخصص مليون دولار لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة للأزمة، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).وقّع الاتفاقية الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وجاغان تشاباغين، الأمين العام للاتحاد الدولي، في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من النزاع الدائر في السودان. وأوضح أن تخصيص هذا المبلغ لصندوق الطوارئ يأتي في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية، والنزوح الواسع داخل السودان وإلى الدول المجاورة، ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الخدمات المعيشية الأساسية وتمكين أكثر من مليون لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة من الصمود في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا. وأبرزت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن جهود الإمارات تركز دائماً على الجانب الإنساني أولاً، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015-2025)، وخصصت 784 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية (2023-2025). ووفقا لـ"وام"، تُعد دولة الإمارات الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260117/رئيس-وزراء-السودان-يدعو-سكان-الخرطوم-للعودة-إلى-ديارهم-1109349483.html
https://sarabic.ae/20260116/مقتل-7-جنود-تشاديين-في-اشتباكات-على-الحدود-مع-السودان-1109316416.html
https://sarabic.ae/20260109/دولة-أوروبية-تعلن-عن-موعد-عقد-مؤتمر-لـدعم-السودان-1109067060.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_79:0:967:666_1920x0_80_0_0_97ca4f6215b05e4228dc316750e684c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان

12:26 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Marwan Aliنساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان، مع تخصيص 11 مليون دولار أمريكي كجزء من التعهد الإماراتي البالغ 100 مليون دولار الذي أُعلن خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي.
وبموجب الاتفاقية، سيُوجَّه 10 ملايين دولار لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، فيما يُخصص مليون دولار لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة للأزمة، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس خلال جولة تفقدية في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رئيس وزراء السودان يدعو سكان الخرطوم للعودة إلى ديارهم
أمس, 20:37 GMT
وقّع الاتفاقية الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وجاغان تشاباغين، الأمين العام للاتحاد الدولي، في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من النزاع الدائر في السودان.
وأكد الدكتور العامري التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه ضحايا الكوارث والأزمات والصراعات حول العالم، مشدداً على مواصلة دعم الجهود الدولية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتعاون الوثيق مع الشركاء والمنظمات المعنية لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى جميع الفئات، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، دعماً للاستقرار الإنساني وإنقاذ الأرواح في مناطق النزاع.
وأوضح أن تخصيص هذا المبلغ لصندوق الطوارئ يأتي في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية، والنزوح الواسع داخل السودان وإلى الدول المجاورة، ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الخدمات المعيشية الأساسية وتمكين أكثر من مليون لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة من الصمود في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا.
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
مقتل 7 جنود تشاديين في اشتباكات على الحدود مع السودان
16 يناير, 18:16 GMT
من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد إلى أن الأزمة في السودان أدت إلى واحدة من أكبر حالات النزوح عالمياً، مما يفرض ضغطاً هائلاً على الدول المجاورة، مضيفاً أن الاتفاقية ستتيح لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تلك الدول توسيع خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي للاجئين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب تعزيز صندوق الطوارئ لتقديم استجابة إنسانية سريعة وفعالة.
وأبرزت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن جهود الإمارات تركز دائماً على الجانب الإنساني أولاً، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015-2025)، وخصصت 784 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية (2023-2025).
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
دولة أوروبية تعلن عن موعد عقد مؤتمر لـ"دعم السودان"
9 يناير, 16:28 GMT
ووفقا لـ"وام"، تُعد دولة الإمارات الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала