الخارجية التركية: نأمل أن يسهم اتفاق الحكومة السورية و"قسد" في تعزيز أمن المنطقة بأكملها
الخارجية التركية: نأمل أن يسهم اتفاق الحكومة السورية و"قسد" في تعزيز أمن المنطقة بأكملها
18.01.2026
وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الأحد، "نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي أعلنه الرئيس (السوري للمرحلة الانتقالية) أحمد الشرع اليوم إلى تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل فعال على أساس سلامة ووحدة الأراضي السورية.. ونأمل أن يسهم الاتفاق في تحقيق أمن وسلامة الشعب السوري، وكذلك المنطقة بأكملها، لا سيما الدول المجاورة لسوريا".ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري.ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تنص على "وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار".ووفقا للاتفاقية، فإنه سيتم تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.كما تضمنت الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.وأكدت الاتفاقية على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.ووفقا للاتفاقية، فإنه "تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا".وأشارت الاتفاقية إلى أنه "سيتم إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي".
وأضاف البيان: "نأمل أن تدرك جميع الجماعات والأفراد في سوريا أن مستقبل البلاد لا يكمن في الإرهاب والانقسام بل في الوحدة والتضامن والاندماج"، موضحًا أن تركيا ستواصل دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.
