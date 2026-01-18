https://sarabic.ae/20260118/العراق-يخصص-طائرتين-لإعادة-173-مهاجرا-عراقيا-غير-شرعي-من-ليبيا-1109368265.html

العراق يخصص طائرتين لإعادة 173 مهاجرا عراقيا "غير شرعي" من ليبيا

وذكر الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن "حكومة العراق خصصت جهدا جويا بطائرتين من نوع C130 لإعادة 173 مهاجرا عراقيا يومي 21 و22 من الشهر الجاري، كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير شرعي".ونقل الموقع عن الصحاف أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على تخصيص جهد جوي لإعادة المهاجرين العراقيين في دولة ليبيا بشكل طوعي، مؤكدا أن "السفارة استكملت جميع التنسيقات القانونية والإجرائية لإعادة المهاجرين الذين وقعوا في شراك شبكات تهريب وتجارة البشر".وأشار الصحاف إلى أن "السفارة العراقية قدمت الطعام والأدوية والفراش والمستلزمات الضرورية للمهاجرين خلال إقامتهم الحالية في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس".كما أثنى القائم بأعمال سفارة العراق في دولة ليبيا على "جهود القائمين على إدارة المركز في دعم الجهود الإنسانية واستدامة التعاون مع السفارة في طرابلس.ولفت إلى أن "شبكات تهريب وتجارة البشر ما زالت تستهدف فئة الشباب، فيما تواصل وزارة الخارجية العراقية، بتوجيه من وزير الخارجية، فؤاد حسين، دعم مسار العودة الطوعية وبذل أقصى الجهود لتأمين عودتهم إلى ذويهم سالمين".وشدد أحمد الصحاف على أن "هذه الجهود بدأت بها سفارة جمهورية العراق في ليبيا، وتابعتها ساعة بساعة مع وزارة الخارجية في بغداد ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق". وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.

