العراق يعلن استكمال إجراءات إعادة مئات العراقيين من ليبيا

سبوتنيك عربي

أعلن القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة المئات من المواطنين العراقيين من ليبيا إلى بلادهم. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، صباح اليوم الجمعة، عن أحمد الصحاف، أن السفارة العراقية في طرابلس قامت باستكمال جميع المتطلبات القانونية والإدارية واللوجستية لعودة 151 مواطنا عراقيا إلى بلادهم، ووفرت لهم الدعم الإنساني اللازم.وأضاف أن السفارة سبق أن أعادت المئات من المهاجرين العراقيين خلال الفترات الماضية، وستواصل جهودها بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المختصة لإنهاء هذا الملف الإنساني.وأعلن أحمد الصحاف في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استكمال إجراءات إعادة 72 مهاجرا عراقيا غير شرعي، جميعهم من إقليم كردستان العراق.وأضاف، أنه "مؤخرا، وبعد تنسيق معلومات عالي المستوى وتواصل مستمر بين السفارة والجهات المعنية، استطعنا التوصل إلى 72 مهاجرا عراقيا، جميعهم من فئة الشباب ومن إقليم كوردستان العراق، من بينهم أفراد قاصرون دون سن الثامنة عشرة".وأوضح القائم بالأعمال العراقي، أن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين كانت صعبة، ولكن هذه هي مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث وقعوا في شِراك شبكات تهريب وتجارة البشر.سبق للسفارة العراقية الإعلان عن تحذيرها من السماح للشباب العراقي بالانخراط ضمن أنشطة شبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا.وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.

