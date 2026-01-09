عربي
بث مباشر
العراق يعلن استكمال إجراءات إعادة مئات العراقيين من ليبيا
العراق يعلن استكمال إجراءات إعادة مئات العراقيين من ليبيا

08:10 GMT 09.01.2026
© Sputnik . WAEL LAMAالهجرة غير النظامية في ليبيا بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد
الهجرة غير النظامية في ليبيا بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© Sputnik . WAEL LAMA
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة المئات من المواطنين العراقيين من ليبيا إلى بلادهم.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، صباح اليوم الجمعة، عن أحمد الصحاف، أن السفارة العراقية في طرابلس قامت باستكمال جميع المتطلبات القانونية والإدارية واللوجستية لعودة 151 مواطنا عراقيا إلى بلادهم، ووفرت لهم الدعم الإنساني اللازم.
وأضاف أن السفارة سبق أن أعادت المئات من المهاجرين العراقيين خلال الفترات الماضية، وستواصل جهودها بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المختصة لإنهاء هذا الملف الإنساني.
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
العراق يستكمل إجراءات إعادة العشرات من المهاجرين في ليبيا
24 ديسمبر 2025, 19:51 GMT
وأعلن أحمد الصحاف في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استكمال إجراءات إعادة 72 مهاجرا عراقيا غير شرعي، جميعهم من إقليم كردستان العراق.
وأضاف، أنه "مؤخرا، وبعد تنسيق معلومات عالي المستوى وتواصل مستمر بين السفارة والجهات المعنية، استطعنا التوصل إلى 72 مهاجرا عراقيا، جميعهم من فئة الشباب ومن إقليم كوردستان العراق، من بينهم أفراد قاصرون دون سن الثامنة عشرة".
وأشار إلى أن "السفارة قامت على الفور بإجراء الفحوصات الطبية لهم، عبر التنسيق مع فريق طبي تتعاون معه السفارة، ثم تأكدنا من رعويتهم للدولة العراقية من خلال عرض أوراقهم الثبوتية، وأصدرنا لهم جوازات مرور".
وأوضح القائم بالأعمال العراقي، أن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين كانت صعبة، ولكن هذه هي مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث وقعوا في شِراك شبكات تهريب وتجارة البشر.
سبق للسفارة العراقية الإعلان عن تحذيرها من السماح للشباب العراقي بالانخراط ضمن أنشطة شبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا.
ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي
4 أبريل 2023, 20:49 GMT
ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".
وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".
وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
