برلماني ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" تحركات دولية بشأن ملف الأموال المجمدة بالخارج

عربي
الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/برلماني-ليبي-يكشف-لـسبوتنيك-تحركات-دولية-بشأن-ملف-الأموال-المجمدة-بالخارج-1109369496.html
برلماني ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" تحركات دولية بشأن ملف الأموال المجمدة بالخارج
برلماني ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" تحركات دولية بشأن ملف الأموال المجمدة بالخارج
سبوتنيك عربي
في ظل استمرار تجميد الأصول الليبية بالخارج منذ أكثر من عقد وتزايد الجدل الدولي حول آليات إدارتها والحفاظ على قيمتها تتواصل تحركات لجنة التحقق ومتابعة الأموال... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T15:46+0000
2026-01-18T16:03+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109369266_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_4774f90c58b6cb14322704aac470b115.jpg
وتأتي تلك التحركات في مسعى لضمان حماية هذه الأصول باعتبارها ثروة سيادية دون المطالبة برفع التجميد أو التصرف فيها وإنما من خلال البحث عن صيغ قانونية تسمح باستثمارها تحت إشراف دولي صارم.وفي هذا السياق أكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج شكلت بقرار من رئيس مجلس النواب الليبي منذ عام 2018.وأوضح تنتوش أن "عمل اللجنة مر بعدة مراحل وجولات خارجية بدأت في بلجيكا ولوكسمبورغ وشهدت في بدايتها بعض العراقيل نتيجة معارضة قوى داخلية ليبية قد تتضرر من الإجراءات المتخذة إلا أن التعامل مع اللجنة تحسن لاحقًا لا سيما من الجانب البلجيكي حيث عقدت جلسة استماع داخل البرلمان البلجيكي إلى جانب لقاءات مع لجنتي الخارجية والمالية والتواصل مع البرلمان الأوروبي في بروكسل".وأضاف أن اللجنة انتقلت لاحقا إلى لوكسمبورغ، حيث التقت بمسؤولي وزارتي الخارجية والمالية مشيرا إلى أن التعامل كان إيجابيا وأن السلطات هناك أبدت حرصا كبيرا على سلامة الأموال الليبية والتزاما صارما بقرار مجلس الأمن رقم 1971 المتعلق بتجميدها.وأشار تنتوش إلى أن الجانب البلجيكي لا يخدمه هذا الإجراء، إلا أن اللجنة تعتزم إجراء زيارة جديدة لمحاولة إقناع المسؤولين هناك بالتعامل الإيجابي مع هذا الملف مؤكدا أن "هذه الأموال هي أموال الشعب الليبي، وأن اللجنة لا تملك أي صلاحية لنقلها أو استثمارها، إذ تعود جميع الصلاحيات إلى الصندوق السيادي الليبي المتمثل في المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك تحت إشراف لجنة العقوبات وبموافقة مجلس الأمن الدولي".وبين عضو مجلس النواب الليبي، أن "جائحة كورونا إلى جانب الحرب التي شهدتها العاصمة طرابلس أدتا إلى توقف نشاط اللجنة مؤقتًا قبل أن تستأنف عملها بزيارة إلى واشنطن جرى خلالها عقد لقاءات مع الجانب الأمريكي لبحث آليات التعامل مع الأموال المجمدة أعقبها لقاء آخر في نيويورك خلال أكتوبر 2025 مع عدد من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وأعضاء لجنة العقوبات".وأشار إلى أن "اللجنة طالبت بتفسير واضح لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باستثمار الأموال الليبية المجمدة، أسوة باللوائح التنفيذية التي ترافق القوانين بما يضمن حسن تطبيقها واستخدامها للغرض المقصود. كما طالبت بتكليف شركة دولية مستقلة للمراجعة والتدقيق المالي لفحص الأموال الليبية المجمدة والموزعة على نحو 37 بنكًا حول العالم استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2441 الذي يُلزم الدول الحاضنة لهذه الأموال بتقديم تقارير دورية بشأنها".وأكد عضو مجلس النواب أن بعض الدول التزمت بتقديم التقارير المطلوبة في حين تجاهلت دول أخرى القرار، ما استدعى المطالبة بتدخل دولي عبر لجنة العقوبات لتوفير صورة دقيقة عن حجم الأموال وقيمتها والتغيرات التي طرأت عليها منذ عام 2011 وحتى اليوم.وشدد عمر تنتوش، على أن "اللجنة لا تطالب برفع التجميد أو تسييل الأموال أو استخدامها من قبل الدولة الليبية في الوقت الراهن، وهذه الأموال يجب أن تبقى محفوظة إلى حين إقرار دستور دائم واستقرار الدولة، ورفع العقوبات الدولية بشكل كامل باعتبارها ثروة سيادية مخصصة للأجيال القادمة".ولفت إلى أن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011 لم تُستثمر ولم ترتفع قيمتها رغم مرور أكثر من 15 عامًا وهو ما يتعارض مع مبدأ القيمة الزمنية للنقود وارتفاع أسعار الأصول عالميا معتبرا أن استمرار تجميد الأموال دون استثمارها بات يُشكل عقوبة فعلية لا مجرد إجراء احترازي.وأوضح تنتوش أن طلب اللجنة يقتصر على السماح باستثمار هذه الأموال تحت إشراف لجنة العقوبات الدولية على أن تظل جميع العوائد المتأتية من الاستثمار ضمن حسابات التجميد السيادي دون السماح بالتصرف فيها.واختتم بالإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة للجنة إلى العاصمة اليونانية أثينا، لاقت ترحيبا ودعما من الجانب اليوناني أسوة بعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي اعتبرت هذا الطلب مشروعا ويهدف إلى حماية الأموال الليبية والحفاظ على قيمتها.
https://sarabic.ae/20250505/النواب-الليبي-يرفض-محاولات-الاستيلاء-على-أموال-ليبيا-المجمدة-في-بريطانيا-1100173952.html
https://sarabic.ae/20190417/الحكومة-الليبية-أموال-المجمدة-في-الخارج-1040533956.html
https://sarabic.ae/20181130/ليبيا-الاتحاد-الأوروبي-1037105860.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109369266_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_07d069b7d209b542212d25318bf4a703.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

برلماني ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" تحركات دولية بشأن ملف الأموال المجمدة بالخارج

15:46 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 16:03 GMT 18.01.2026)
© Sputnik لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج
 لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
في ظل استمرار تجميد الأصول الليبية بالخارج منذ أكثر من عقد وتزايد الجدل الدولي حول آليات إدارتها والحفاظ على قيمتها تتواصل تحركات لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
وتأتي تلك التحركات في مسعى لضمان حماية هذه الأصول باعتبارها ثروة سيادية دون المطالبة برفع التجميد أو التصرف فيها وإنما من خلال البحث عن صيغ قانونية تسمح باستثمارها تحت إشراف دولي صارم.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
"النواب" الليبي يرفض محاولات الاستيلاء على أموال ليبيا المجمدة في بريطانيا
5 مايو 2025, 10:27 GMT
وفي هذا السياق أكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج شكلت بقرار من رئيس مجلس النواب الليبي منذ عام 2018.
وأوضح تنتوش أن "عمل اللجنة مر بعدة مراحل وجولات خارجية بدأت في بلجيكا ولوكسمبورغ وشهدت في بدايتها بعض العراقيل نتيجة معارضة قوى داخلية ليبية قد تتضرر من الإجراءات المتخذة إلا أن التعامل مع اللجنة تحسن لاحقًا لا سيما من الجانب البلجيكي حيث عقدت جلسة استماع داخل البرلمان البلجيكي إلى جانب لقاءات مع لجنتي الخارجية والمالية والتواصل مع البرلمان الأوروبي في بروكسل".
وأضاف أن اللجنة انتقلت لاحقا إلى لوكسمبورغ، حيث التقت بمسؤولي وزارتي الخارجية والمالية مشيرا إلى أن التعامل كان إيجابيا وأن السلطات هناك أبدت حرصا كبيرا على سلامة الأموال الليبية والتزاما صارما بقرار مجلس الأمن رقم 1971 المتعلق بتجميدها.
وأشار تنتوش إلى أن الجانب البلجيكي لا يخدمه هذا الإجراء، إلا أن اللجنة تعتزم إجراء زيارة جديدة لمحاولة إقناع المسؤولين هناك بالتعامل الإيجابي مع هذا الملف مؤكدا أن "هذه الأموال هي أموال الشعب الليبي، وأن اللجنة لا تملك أي صلاحية لنقلها أو استثمارها، إذ تعود جميع الصلاحيات إلى الصندوق السيادي الليبي المتمثل في المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك تحت إشراف لجنة العقوبات وبموافقة مجلس الأمن الدولي".
وبين عضو مجلس النواب الليبي، أن "جائحة كورونا إلى جانب الحرب التي شهدتها العاصمة طرابلس أدتا إلى توقف نشاط اللجنة مؤقتًا قبل أن تستأنف عملها بزيارة إلى واشنطن جرى خلالها عقد لقاءات مع الجانب الأمريكي لبحث آليات التعامل مع الأموال المجمدة أعقبها لقاء آخر في نيويورك خلال أكتوبر 2025 مع عدد من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وأعضاء لجنة العقوبات".
مدينة بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2019
الحكومة الليبية المؤقتة تصدر بيانا بشأن الأموال والأصول المجمدة في الخارج
17 أبريل 2019, 10:36 GMT
وأشار إلى أن "اللجنة طالبت بتفسير واضح لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باستثمار الأموال الليبية المجمدة، أسوة باللوائح التنفيذية التي ترافق القوانين بما يضمن حسن تطبيقها واستخدامها للغرض المقصود. كما طالبت بتكليف شركة دولية مستقلة للمراجعة والتدقيق المالي لفحص الأموال الليبية المجمدة والموزعة على نحو 37 بنكًا حول العالم استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2441 الذي يُلزم الدول الحاضنة لهذه الأموال بتقديم تقارير دورية بشأنها".
وأكد عضو مجلس النواب أن بعض الدول التزمت بتقديم التقارير المطلوبة في حين تجاهلت دول أخرى القرار، ما استدعى المطالبة بتدخل دولي عبر لجنة العقوبات لتوفير صورة دقيقة عن حجم الأموال وقيمتها والتغيرات التي طرأت عليها منذ عام 2011 وحتى اليوم.
وشدد عمر تنتوش، على أن "اللجنة لا تطالب برفع التجميد أو تسييل الأموال أو استخدامها من قبل الدولة الليبية في الوقت الراهن، وهذه الأموال يجب أن تبقى محفوظة إلى حين إقرار دستور دائم واستقرار الدولة، ورفع العقوبات الدولية بشكل كامل باعتبارها ثروة سيادية مخصصة للأجيال القادمة".
ولفت إلى أن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011 لم تُستثمر ولم ترتفع قيمتها رغم مرور أكثر من 15 عامًا وهو ما يتعارض مع مبدأ القيمة الزمنية للنقود وارتفاع أسعار الأصول عالميا معتبرا أن استمرار تجميد الأموال دون استثمارها بات يُشكل عقوبة فعلية لا مجرد إجراء احترازي.
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2018
فوائد الأموال الليبية المجمدة... الاتحاد الأوروبي ينفي ومؤسسة الاستثمار تتجمل
30 نوفمبر 2018, 14:07 GMT
وأوضح تنتوش أن طلب اللجنة يقتصر على السماح باستثمار هذه الأموال تحت إشراف لجنة العقوبات الدولية على أن تظل جميع العوائد المتأتية من الاستثمار ضمن حسابات التجميد السيادي دون السماح بالتصرف فيها.
واختتم بالإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة للجنة إلى العاصمة اليونانية أثينا، لاقت ترحيبا ودعما من الجانب اليوناني أسوة بعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي اعتبرت هذا الطلب مشروعا ويهدف إلى حماية الأموال الليبية والحفاظ على قيمتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала