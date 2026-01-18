82 عاما على كسر حصار لينينغراد... صور

يقرأ سكان لينينغراد عددا من صحيفة "برافدا" يتضمن تقريرا عن فك الحصار عن لينينغراد.
يقرأ سكان لينينغراد عددا من صحيفة "برافدا" يتضمن تقريرا عن فك الحصار عن لينينغراد.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. سكان لينينغراد المحاصرة يتركون منازلهم المدمرة أثناء القصف.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. سكان لينينغراد المحاصرة يتركون منازلهم المدمرة أثناء القصف.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. حصار لينينغراد، وجمع الحطب في المدينة المحاصرة.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. حصار لينينغراد، وجمع الحطب في المدينة المحاصرة.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ومشهد في لينينغراد المحاصرة.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ومشهد في لينينغراد المحاصرة.
الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد، ودوريات من العمال والبحارة من أسطول البلطيق تلتقي على جسر القصر في لينينغراد.
الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد، ودوريات من العمال والبحارة من أسطول البلطيق تلتقي على جسر القصر في لينينغراد.
غرفة في شقة بمدينة لينينغراد أثناء الحصار.
الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). معركة لينينغراد. كان تحرير شليسلبورغ في 18 يناير 1943 النتيجة الرئيسية لعملية إسكرا الهجومية السوفيتية، التي نفذتها قوات جبهتي لينينغراد وفولخوف، وكسر حصار لينينغراد. يقوم طاقم مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز M4 (ماكسيم) سوفيتي، من على متن شاحنة غاز-AA، بعملية استطلاع في شليسلبورغ المحررة. على اليسار تظهر كاتدرائية "البشارة" المدمرة.
الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). معركة لينينغراد. كان تحرير شليسلبورغ في 18 يناير 1943 النتيجة الرئيسية لعملية إسكرا الهجومية السوفيتية، التي نفذتها قوات جبهتي لينينغراد وفولخوف، وكسر حصار لينينغراد. يقوم طاقم مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز M4 (ماكسيم) سوفيتي، من على متن شاحنة غاز-AA، بعملية استطلاع في شليسلبورغ المحررة. على اليسار تظهر كاتدرائية "البشارة" المدمرة.
الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد. مسعف سوفيتي يحمل جندياً جريحاً من ساحة المعركة خلال المعركة قرب لينينغراد.
الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد. مسعف سوفيتي يحمل جندياً جريحاً من ساحة المعركة خلال المعركة قرب لينينغراد.
إزالة الأنقاض بعد الغارة الجوية الألمانية على لينينغراد. تضرر المبنى الكائن في 174 شارع بروسبكت 25 أوكتيابريا (شارع 25 أكتوبر) خلال القصف الألماني في 13 مايو 1943.
إزالة الأنقاض بعد الغارة الجوية الألمانية على لينينغراد. تضرر المبنى الكائن في 174 شارع بروسبكت 25 أوكتيابريا (شارع 25 أكتوبر) خلال القصف الألماني في 13 مايو 1943.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم كسر حصار لينينغراد. جنود جبهة لينينغراد يرفعون الراية الحمراء على ضفاف قناة نوفو لادوجسكي في شليسلبورغ المحررة.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم كسر حصار لينينغراد. جنود جبهة لينينغراد يرفعون الراية الحمراء على ضفاف قناة نوفو لادوجسكي في شليسلبورغ المحررة.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم فك الحصار. اجتماع جنود من جبهتي لينينغراد وفولخوف، 18 يناير 1943.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم فك الحصار. اجتماع جنود من جبهتي لينينغراد وفولخوف، 18 يناير 1943.