82 عاما على كسر حصار لينينغراد... صور
82 عاما على كسر حصار لينينغراد... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق الحرب الوطنية العظمى وكسر حصار لينينغراد بعد 82 عاما. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T12:38+0000
2026-01-18T12:38+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109361287_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_6b30ac475dfb097c84f43587d5315336.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109361287_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_f1640c54c9f0eb09e0abb555c15f9e13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
82 عاما على كسر حصار لينينغراد... صور

12:38 GMT 18.01.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق الحرب الوطنية العظمى وكسر حصار لينينغراد بعد 82 عاما.
© Photo / Public domain

يقرأ سكان لينينغراد عددا من صحيفة "برافدا" يتضمن تقريرا عن فك الحصار عن لينينغراد.

يقرأ سكان لينينغراد عددا من صحيفة &quot;برافدا&quot; يتضمن تقريرا عن فك الحصار عن لينينغراد. - سبوتنيك عربي
1/11
© Photo / Public domain

يقرأ سكان لينينغراد عددا من صحيفة "برافدا" يتضمن تقريرا عن فك الحصار عن لينينغراد.

© Sputnik . Viktor Baranovsky / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. سكان لينينغراد المحاصرة يتركون منازلهم المدمرة أثناء القصف.

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. سكان لينينغراد المحاصرة يتركون منازلهم المدمرة أثناء القصف. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Viktor Baranovsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. سكان لينينغراد المحاصرة يتركون منازلهم المدمرة أثناء القصف.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. حصار لينينغراد، وجمع الحطب في المدينة المحاصرة.

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. حصار لينينغراد، وجمع الحطب في المدينة المحاصرة. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Anatoliy Garanin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. حصار لينينغراد، وجمع الحطب في المدينة المحاصرة.

© Sputnik . Anatoly Egorov / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ومشهد في لينينغراد المحاصرة.

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ومشهد في لينينغراد المحاصرة. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Anatoly Egorov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، ومشهد في لينينغراد المحاصرة.

© Sputnik . Boris Kudoyarov / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد، ودوريات من العمال والبحارة من أسطول البلطيق تلتقي على جسر القصر في لينينغراد.

الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد، ودوريات من العمال والبحارة من أسطول البلطيق تلتقي على جسر القصر في لينينغراد. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Boris Kudoyarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد، ودوريات من العمال والبحارة من أسطول البلطيق تلتقي على جسر القصر في لينينغراد.

© Sputnik . Boris Losin / الانتقال إلى بنك الصور

غرفة في شقة بمدينة لينينغراد أثناء الحصار.

غرفة في شقة بمدينة لينينغراد أثناء الحصار. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Boris Losin
/
الانتقال إلى بنك الصور

غرفة في شقة بمدينة لينينغراد أثناء الحصار.

© Sputnik . Alexander Brodsky / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). معركة لينينغراد. كان تحرير شليسلبورغ في 18 يناير 1943 النتيجة الرئيسية لعملية إسكرا الهجومية السوفيتية، التي نفذتها قوات جبهتي لينينغراد وفولخوف، وكسر حصار لينينغراد. يقوم طاقم مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز M4 (ماكسيم) سوفيتي، من على متن شاحنة غاز-AA، بعملية استطلاع في شليسلبورغ المحررة. على اليسار تظهر كاتدرائية "البشارة" المدمرة.

الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). معركة لينينغراد. كان تحرير شليسلبورغ في 18 يناير 1943 النتيجة الرئيسية لعملية إسكرا الهجومية السوفيتية، التي نفذتها قوات جبهتي لينينغراد وفولخوف، وكسر حصار لينينغراد. يقوم طاقم مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز M4 (ماكسيم) سوفيتي، من على متن شاحنة غاز-AA، بعملية استطلاع في شليسلبورغ المحررة. على اليسار تظهر كاتدرائية &quot;البشارة&quot; المدمرة. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Alexander Brodsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). معركة لينينغراد. كان تحرير شليسلبورغ في 18 يناير 1943 النتيجة الرئيسية لعملية إسكرا الهجومية السوفيتية، التي نفذتها قوات جبهتي لينينغراد وفولخوف، وكسر حصار لينينغراد. يقوم طاقم مدفع رشاش مضاد للطائرات من طراز M4 (ماكسيم) سوفيتي، من على متن شاحنة غاز-AA، بعملية استطلاع في شليسلبورغ المحررة. على اليسار تظهر كاتدرائية "البشارة" المدمرة.

© Sputnik . Boris Kudoyarov / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد. مسعف سوفيتي يحمل جندياً جريحاً من ساحة المعركة خلال المعركة قرب لينينغراد.

الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد. مسعف سوفيتي يحمل جندياً جريحاً من ساحة المعركة خلال المعركة قرب لينينغراد. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Boris Kudoyarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى، 1941-1945. معركة لينينغراد. مسعف سوفيتي يحمل جندياً جريحاً من ساحة المعركة خلال المعركة قرب لينينغراد.

© Photo / Public domain

إزالة الأنقاض بعد الغارة الجوية الألمانية على لينينغراد. تضرر المبنى الكائن في 174 شارع بروسبكت 25 أوكتيابريا (شارع 25 أكتوبر) خلال القصف الألماني في 13 مايو 1943.

إزالة الأنقاض بعد الغارة الجوية الألمانية على لينينغراد. تضرر المبنى الكائن في 174 شارع بروسبكت 25 أوكتيابريا (شارع 25 أكتوبر) خلال القصف الألماني في 13 مايو 1943. - سبوتنيك عربي
9/11
© Photo / Public domain

إزالة الأنقاض بعد الغارة الجوية الألمانية على لينينغراد. تضرر المبنى الكائن في 174 شارع بروسبكت 25 أوكتيابريا (شارع 25 أكتوبر) خلال القصف الألماني في 13 مايو 1943.

© Sputnik . Alexander Brodsky / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم كسر حصار لينينغراد. جنود جبهة لينينغراد يرفعون الراية الحمراء على ضفاف قناة نوفو لادوجسكي في شليسلبورغ المحررة.

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم كسر حصار لينينغراد. جنود جبهة لينينغراد يرفعون الراية الحمراء على ضفاف قناة نوفو لادوجسكي في شليسلبورغ المحررة. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Alexander Brodsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم كسر حصار لينينغراد. جنود جبهة لينينغراد يرفعون الراية الحمراء على ضفاف قناة نوفو لادوجسكي في شليسلبورغ المحررة.

© Sputnik . Semen Nordstein / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم فك الحصار. اجتماع جنود من جبهتي لينينغراد وفولخوف، 18 يناير 1943.

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم فك الحصار. اجتماع جنود من جبهتي لينينغراد وفولخوف، 18 يناير 1943. - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Semen Nordstein
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تم فك الحصار. اجتماع جنود من جبهتي لينينغراد وفولخوف، 18 يناير 1943.

