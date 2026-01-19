خبير أمني مصري: الطائرات المسيرة الروسية "لانتسيت" تطور تكتيكي ذكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260119/خبير-أمني-مصري-الطائرات-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تطور-تكتيكي-ذكي-1109394679.html
خبير أمني مصري: الطائرات المسيرة الروسية "لانتسيت" تطور تكتيكي ذكي
خبير أمني مصري: الطائرات المسيرة الروسية "لانتسيت" تطور تكتيكي ذكي
سبوتنيك عربي
أكد العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني المصري، أن النجاح الميداني الذي حققته الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" في الأزمة الأوكرانية لا يمكن اختزاله في تفوق تقني... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T13:26+0000
2026-01-19T13:26+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097808068_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_146e75ec045541dab9d6dbb823a6dd16.jpg
وقال الخبير في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن روسيا واجهت شبكة دفاع جوي كثيفة، وهنا برزت "لانتسيت" لتمارس دور "المطرقة الاقتصادية" التي تمنح القدرة على تعطيل وتدمير أهداف استراتيجية باهظة الثمن، مثل الرادارات والمدافع والدبابات، مقابل تكلفة إنتاج محدودة للغاية.وأشار إلى أن "لانتسيت" لا تمثل ثورة تكنولوجية بمعزل عن سياقها، بقدر ما هي تطور تكتيكي ذكي، وأن السر في فعاليتها لا يتوقف عند الرأس الحربي أو المواد الكربونية المستخدمة في تصنيعها، بل يكمن في دمجها الاحترافي مع منظومات الاستطلاع، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتوجيه، وشبكات القيادة والسيطرة، وهي المنظومة التي من دونها تصبح المسيرة مجرد ذخيرة طائرة عادية.ولفت إلى أن نجاح "لانتسيت" العملي يعود إلى ثلاثة عوامل جوهرية، أولها مفهوم "اقتصاد الحرب" الذي يمنح الدول قدرة استنزاف عالية بتكلفة منخفضة، وهو ما يتسق مع متطلبات الحروب طويلة المدى، وثانيها "المرونة التكتيكية"، حيث تتحول المسيرة عبر التحليق والانتظار فوق الهدف من ذخيرة صماء إلى أداة صيد ذكية تقلل الحاجة للضربات الجوية التقليدية المكلفة، وتجنب الطائرات المأهولة مخاطر الاستهداف، وصولًا إلى العامل الثالث المتمثل في "فجوة الدفاع الجوي قصير المدى".وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى نمو الطلب العالمي على هذه المسيرات بنسبة تصل إلى 400%، يرى العقيد حاتم صابر أن هذا الرقم منطقي بالنظر إلى أن "الذخيرة الجوالة" باتت معيارًا جديدًا في العقائد العسكرية الحديثة، إلا أن هذا النمو لن يكون متساويًا بين الدول، خاصة أن القوى الكبرى ستستثمر في أنظمة متكاملة تجمع الدرون مع الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية، بينما ستكتفي الدول الأخرى بشراء نسخ رخيصة تفتقر لمنظومات الحماية، ما يخلق اختلالًا خطيرًا في ميزان الردع، إذ لم يعد امتلاك القدرة على الضرب مرادفًا للقدرة على البقاء في الميدان.وأشار إلى أن التحليل ينبه إلى أن التركيز الإعلامي المكثف على الدرونات الهجومية قد يحجب الرؤية عن السوق "الأخطر" والأهم مستقبلًا.وكان ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قد أكد، للصحفيين قبيل انطلاق فعاليات معرض "يومكس وسيمتكس - 2026" في الإمارات العربية المتحدة، أن الطلب العالمي على الطائرات المسيرة سينمو بنسبة 120% بحلول عام 2030، وعلى طائرات الـ"كاميكازي" بنسبة 400%.وأشار الشركة، بناء على معلومات من مصادر مفتوحة وخبراء عسكريين، إلى أن منظومة الطائرات الروسية المسيرة "لانتسيت" للاستطلاع والضربات، دمرت أكثر من 4000 مركبة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.وستنظم شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، جناحًا روسيًا موحدًا لأول مرة في معرض ومؤتمر "يومكس وسيمتكس 2026 الدولي" لأنظمة الطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وخلال هذا الحدث، الذي سيُقام في أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2026 ، ستعرض الشركة المتخصصة في التصدير أحدث حلول الطائرات المسيرة المحلية، وستناقش آفاق هذا القطاع مع وفود من دول أجنبية.
https://sarabic.ae/20250215/مجلة-أمريكية-تصف-مسيرات-لانسيت-الروسية-بـالسلاح-المرعب-1097808226.html
https://sarabic.ae/20240114/مسيرات-زالا-ولانسيت-تدمر-دبابات-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1084968645.html
https://sarabic.ae/20260119/روس-أوبورون-إكسبورت-الطلب-العالمي-على-مسيرات-الـكاميكازي-سينمو-بنسبة-400--بحلول-عام-2030-1109384325.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097808068_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5d6e21c99f71cc011bfef06c4a1d861.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن

خبير أمني مصري: الطائرات المسيرة الروسية "لانتسيت" تطور تكتيكي ذكي

13:26 GMT 19.01.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرات مسيرة روسية طراز لانسيت
طائرات مسيرة روسية طراز لانسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني المصري، أن النجاح الميداني الذي حققته الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" في الأزمة الأوكرانية لا يمكن اختزاله في تفوق تقني مطلق، بل ينبع بالأساس من ملاءمتها الدقيقة لطبيعة وسياق ساحة المعركة.
وقال الخبير في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن روسيا واجهت شبكة دفاع جوي كثيفة، وهنا برزت "لانتسيت" لتمارس دور "المطرقة الاقتصادية" التي تمنح القدرة على تعطيل وتدمير أهداف استراتيجية باهظة الثمن، مثل الرادارات والمدافع والدبابات، مقابل تكلفة إنتاج محدودة للغاية.
وأشار إلى أن "لانتسيت" لا تمثل ثورة تكنولوجية بمعزل عن سياقها، بقدر ما هي تطور تكتيكي ذكي، وأن السر في فعاليتها لا يتوقف عند الرأس الحربي أو المواد الكربونية المستخدمة في تصنيعها، بل يكمن في دمجها الاحترافي مع منظومات الاستطلاع، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتوجيه، وشبكات القيادة والسيطرة، وهي المنظومة التي من دونها تصبح المسيرة مجرد ذخيرة طائرة عادية.
طائرات مسيرة روسية طراز لانسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مجلة أمريكية تصف مسيرات "لانسيت" الروسية بـ"السلاح المرعب"
15 فبراير 2025, 15:15 GMT

وشدد صابر على أن من يصنع الدرون دون ضبط إيقاع التشغيل سيحصل في النهاية على "لعبة باهظة الثمن" تفتقر للجدوى العسكرية.

ولفت إلى أن نجاح "لانتسيت" العملي يعود إلى ثلاثة عوامل جوهرية، أولها مفهوم "اقتصاد الحرب" الذي يمنح الدول قدرة استنزاف عالية بتكلفة منخفضة، وهو ما يتسق مع متطلبات الحروب طويلة المدى، وثانيها "المرونة التكتيكية"، حيث تتحول المسيرة عبر التحليق والانتظار فوق الهدف من ذخيرة صماء إلى أداة صيد ذكية تقلل الحاجة للضربات الجوية التقليدية المكلفة، وتجنب الطائرات المأهولة مخاطر الاستهداف، وصولًا إلى العامل الثالث المتمثل في "فجوة الدفاع الجوي قصير المدى".
وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى نمو الطلب العالمي على هذه المسيرات بنسبة تصل إلى 400%، يرى العقيد حاتم صابر أن هذا الرقم منطقي بالنظر إلى أن "الذخيرة الجوالة" باتت معيارًا جديدًا في العقائد العسكرية الحديثة، إلا أن هذا النمو لن يكون متساويًا بين الدول، خاصة أن القوى الكبرى ستستثمر في أنظمة متكاملة تجمع الدرون مع الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية، بينما ستكتفي الدول الأخرى بشراء نسخ رخيصة تفتقر لمنظومات الحماية، ما يخلق اختلالًا خطيرًا في ميزان الردع، إذ لم يعد امتلاك القدرة على الضرب مرادفًا للقدرة على البقاء في الميدان.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات "لانسيت" الروسية تدمر دبابات تابعة لقوات كييف... فيديو
14 يناير 2024, 09:21 GMT
وأشار إلى أن التحليل ينبه إلى أن التركيز الإعلامي المكثف على الدرونات الهجومية قد يحجب الرؤية عن السوق "الأخطر" والأهم مستقبلًا.

وتابع: "تعد "لانتسيت" بداية لعصر "الحرب الرخيصة فائقة التأثير"، وهو ما يفرض على الجيوش إعادة بناء عقيدتها القتالية بالكامل لتواكب هذا التحول، حيث يظل السؤال الاستراتيجي القائم ليس في مدى انتشار الدرونات الانتحارية، بل في القدرة على امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتحييدها وإبطال مفعولها عندما تصبح سلاحًا متاحًا في يد الجميع".

وكان ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قد أكد، للصحفيين قبيل انطلاق فعاليات معرض "يومكس وسيمتكس - 2026" في الإمارات العربية المتحدة، أن الطلب العالمي على الطائرات المسيرة سينمو بنسبة 120% بحلول عام 2030، وعلى طائرات الـ"كاميكازي" بنسبة 400%.
مركبة جوية روسية دون طيار في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
"روس أوبورون إكسبورت": الطلب العالمي على مسيرات الـ"كاميكازي" سينمو بنسبة 400 % بحلول عام 2030
07:19 GMT
وأشار الشركة، بناء على معلومات من مصادر مفتوحة وخبراء عسكريين، إلى أن منظومة الطائرات الروسية المسيرة "لانتسيت" للاستطلاع والضربات، دمرت أكثر من 4000 مركبة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
ويشمل نظام الاستطلاع والهجوم "لانتسيت - إي"، الذي يُعرض في معرض "يومكس وسيمتكس - 2026"، ميزات عدة منها، انخفاض المقطع الراداري والبصمة الصوتية، ومقاومة الحرب الإلكترونية، والقدرة على المناورة الدقيقة في جميع الاتجاهات، فضلًا عن سرعة النشر وسهولة الاستخدام.
وستنظم شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، جناحًا روسيًا موحدًا لأول مرة في معرض ومؤتمر "يومكس وسيمتكس 2026 الدولي" لأنظمة الطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال هذا الحدث، الذي سيُقام في أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2026 ، ستعرض الشركة المتخصصة في التصدير أحدث حلول الطائرات المسيرة المحلية، وستناقش آفاق هذا القطاع مع وفود من دول أجنبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала