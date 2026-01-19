شبكة أطباء السودان: انهيار القطاع الصحي في جنوب كردفان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260119/شبكة-أطباء-السودان-انهيار-القطاع-الصحي-في-جنوب-كردفان-1109399781.html
شبكة أطباء السودان: انهيار القطاع الصحي في جنوب كردفان
شبكة أطباء السودان: انهيار القطاع الصحي في جنوب كردفان
سبوتنيك عربي
أعلنت شبكة "أطباء السودان"، اليوم الاثنين، انهيار الأوضاع الصحية في ولاية جنوب كردفان، مؤكدة خروج نحو 50% من المرافق الطبية في مدينة كادقلي عن الخدمة. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T15:19+0000
2026-01-19T15:19+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088911157_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_e33f3e1e8bd6cc8b4dd251545334dfcd.jpg
وقالت الشبكة، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، إن الحصار المفروض على الولاية منذ أكثر من عامين أسهم في تدهور خطير للوضع الصحي، خاصة في عاصمة الولاية كادقلي، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية. وأضافت الشبكة أن هذه المرافق تعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 50% من طاقتها التشغيلية، في حين خرج عدد كبير منها عن الخدمة بالكامل، نتيجة الحرب والحصار، ونقص الكوادر الطبية، والإمدادات الصحية، وأكياس الدم.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260118/الإمارات-توقع-اتفاقية-دولية-لدعم-الجهود-الإنسانية-العاجلة-في-السودان-1109363517.html
https://sarabic.ae/20260117/رئيس-وزراء-السودان-يدعو-سكان-الخرطوم-للعودة-إلى-ديارهم-1109349483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088911157_60:0:1021:721_1920x0_80_0_0_ce9f06a4b51e8d90738e41ccebb305a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية

شبكة أطباء السودان: انهيار القطاع الصحي في جنوب كردفان

15:19 GMT 19.01.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلنت شبكة "أطباء السودان"، اليوم الاثنين، انهيار الأوضاع الصحية في ولاية جنوب كردفان، مؤكدة خروج نحو 50% من المرافق الطبية في مدينة كادقلي عن الخدمة.
وقالت الشبكة، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، إن الحصار المفروض على الولاية منذ أكثر من عامين أسهم في تدهور خطير للوضع الصحي، خاصة في عاصمة الولاية كادقلي، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية.
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان
أمس, 12:26 GMT
وأشارت إلى أن المدينة تضم خمسة مستشفيات حكومية، تشمل مستشفى كادقلي المرجعي، ومستشفى كادقلي التعليمي، والمستشفى العسكري، ومستشفى الشرطة، ومستشفى الأطفال، إلى جانب عشرة مراكز صحية حكومية.
وأضافت الشبكة أن هذه المرافق تعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 50% من طاقتها التشغيلية، في حين خرج عدد كبير منها عن الخدمة بالكامل، نتيجة الحرب والحصار، ونقص الكوادر الطبية، والإمدادات الصحية، وأكياس الدم.
رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس خلال جولة تفقدية في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رئيس وزراء السودان يدعو سكان الخرطوم للعودة إلى ديارهم
17 يناير, 20:37 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала