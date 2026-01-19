https://sarabic.ae/20260119/شبكة-أطباء-السودان-انهيار-القطاع-الصحي-في-جنوب-كردفان-1109399781.html
شبكة أطباء السودان: انهيار القطاع الصحي في جنوب كردفان
شبكة أطباء السودان: انهيار القطاع الصحي في جنوب كردفان
أعلنت شبكة "أطباء السودان"، اليوم الاثنين، انهيار الأوضاع الصحية في ولاية جنوب كردفان، مؤكدة خروج نحو 50% من المرافق الطبية في مدينة كادقلي عن الخدمة.
وقالت الشبكة، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، إن الحصار المفروض على الولاية منذ أكثر من عامين أسهم في تدهور خطير للوضع الصحي، خاصة في عاصمة الولاية كادقلي، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية. وأضافت الشبكة أن هذه المرافق تعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 50% من طاقتها التشغيلية، في حين خرج عدد كبير منها عن الخدمة بالكامل، نتيجة الحرب والحصار، ونقص الكوادر الطبية، والإمدادات الصحية، وأكياس الدم.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الشبكة، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، إن الحصار المفروض على الولاية منذ أكثر من عامين أسهم في تدهور خطير للوضع الصحي، خاصة في عاصمة الولاية كادقلي، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية
وأشارت إلى أن المدينة تضم خمسة مستشفيات حكومية، تشمل مستشفى كادقلي المرجعي، ومستشفى كادقلي التعليمي، والمستشفى العسكري، ومستشفى الشرطة، ومستشفى الأطفال، إلى جانب عشرة مراكز صحية حكومية.
وأضافت الشبكة أن هذه المرافق تعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 50% من طاقتها التشغيلية، في حين خرج عدد كبير منها عن الخدمة بالكامل، نتيجة الحرب
والحصار، ونقص الكوادر الطبية، والإمدادات الصحية، وأكياس الدم.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات
لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.