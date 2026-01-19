لحظات مروعة.. إصابة 3 أشخاص بهجوم لأسماك القرش في أستراليا.. فيديو
شهدت شواطئ مدينة سيدني الأسترالية حالة إغلاق واستنفار واسع، عقب تعرض ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، لهجمات متتالية من أسماك القرش خلال 26 ساعة فقط.
أصيب راكب أمواج في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة في أسفل الساق بعد هجوم على شاطئ "نورث ستاين" بمنطقة مانلي، نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة بواسطة مروحية، حسب ما تظهر لقاطات مصورة متداولة.
وسبق ذلك تعرض طفل يبلغ 11 عاما لهجوم في منطقة "دي واي بوينت"، بعدما سقط من لوح التزلج إثر اقتراب سمكة قرش كبيرة.
أما الحالة الثالثة فقد وقعت يوم الأحد في "شارك بيتش" بمنطقة فوكلوز، حيث أصيب صبي يبلغ 12 عاما بعضة أثناء السباحة خارج نطاق المنطقة المحمية بالشباك، وتمت مساعدته على الخروج من المياه.
وأعلنت شرطة نيو ساوث ويلز إغلاق جميع الشواطئ الشمالية حتى إشعار آخر، فيما رجح خبراء أن تكون الهجمات من تنفيذ "قرش الثور"، الذي يبلغ ذروة نشاطه في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط، بحسب وسائل إعلام أسترالية.
وحذرت السلطات من السباحة في المياه العكرة بعد الأمطار الغزيرة، مؤكدة أن الظروف الحالية تشكل بيئة مثالية لوقوع مثل هذه الهجمات.