البرودة لا تسبب المرض بل تتسبب بجعلنا أكثر عرضة للعدوى

أطهرت الأبحاث الحديثة أن العلاقة بين البرد والمرض أكثر تعقيدا من مجرد فكرة أن البرد يُسبب المرض بشكل مباشر، فالبرودة بحد ذاتها لا تُسبب المرض، بل تؤثر على... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

نشأ العديد من الناس في مختلف الثقافات على فكرة أن البرد يُسبب المرض. فكثيرا ما يُعزى نزلات البرد والإنفلونزا إلى الخروج دون معطف، أو استنشاق الهواء البارد، أو النوم في غرفة باردة، أو التعرض للمطر أو الثلج البارد، أو حتى مجرد الشعور بالبرد. يعود هذا النمط الموسمي جزئيا إلى تأثير درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة على الفيروسات في البيئة، وتُظهر الأبحاث أن العديد من فيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروسات الإنفلونزا والفيروسات التاجية، تعيش لفترة أطول وتظل مُعدية لفترات ممتدة في الظروف الباردة والجافة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت". كما يؤثر الهواء البارد على كيفية دفاع الجسم عن نفسه ضد العدوى. يؤدي استنشاق الهواء البارد إلى انخفاض درجة الحرارة داخل الأنف والممرات الهوائية، ما قد يُسبب تضيق الأوعية الدموية. ويعني تضيق الأوعية الدموية تضييق الأوعية الدموية، ما يُقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة. في بطانة الأنف والممرات الهوائية، يُمكن أن يُضعف انخفاض تدفق الدم هذا الاستجابات المناعية الموضعية التي تُساعد عادةً في الكشف عن الفيروسات والقضاء عليها قبل أن تُسبب العدوى. وتلعب التغيرات الموسمية في سلوك الإنسان والبيئات الداخلية دورا رئيسيا أيضا، حيث يُشجع الطقس البارد الناس على قضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، وغالبا ما يكونون على اتصال مباشر مع الآخرين. حيث تسمح الأماكن المزدحمة ذات التهوية السيئة بتراكم الرذاذ المُحمل بالفيروسات في الهواء، ما يزيد من احتمالية انتقال العدوى بين الأشخاص. عولى الرغم من أهمية التدفئة الداخلية للراحة، إلا أنها تُجفف الهواء، ويمكن للهواء الجاف أن يُجفف بطانة الأنف والحلق، ما يُقلل من فعالية المخاط الذي يعمل عادة على احتجاز الفيروسات ومساعدتها على الخروج من المجاري التنفسية، وهي عملية تعرف بالتصفية المخاطية الهدبية. عندما يتعطل هذا النظام، تُصبح الفيروسات قادرة على إصابة الخلايا بسهولة أكبر.دراسة: البشر قد يحتاجون للنوم لساعات أطول خلال الشتاء

