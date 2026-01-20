https://sarabic.ae/20260120/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-ستحدث-قدراتها-النووية-في-أوروبا-رغم-الخلافات-1109412572.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستحدث قدراتها النووية في أوروبا رغم الخلافات
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستحدث قدراتها النووية في أوروبا رغم الخلافات
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الثلاثاء، أن "القدرات النووية الأمريكية في أوروبا سيتم تحديثها على الرغم من الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن".
وقال ماسلينيكوف، في حديث لصحيفة" إزفستيا" الروسية، إن " مسألة مدى استبدال الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بقوات الاتحاد الأوروبي هي مسألة أفتراضية إلى حد ما . فالبنية التحتية العملياتية والاستخباراتية واللوجستية والاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وحلف الناتو".وتابع:" إذا تحدثنا عن الإمكانات النووية الأمريكية في أوروبا، فمن المرجح أنها لن تُحفظ فحسب، بل سيتم تحديثها باستمرار ".وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوروبا، رداً على تصرفات واشنطن بشأن غرينلاند، قد تتخذ إجراءات جذرية تتمثل في منع الولايات المتحدة من استخدام القواعد العسكرية في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
03:06 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 03:08 GMT 20.01.2026)
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الثلاثاء، أن "القدرات النووية الأمريكية في أوروبا سيتم تحديثها على الرغم من الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن".
وقال ماسلينيكوف، في حديث لصحيفة" إزفستيا" الروسية، إن " مسألة مدى استبدال الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بقوات الاتحاد الأوروبي هي مسألة أفتراضية إلى حد ما . فالبنية التحتية العملياتية والاستخباراتية واللوجستية والاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وحلف الناتو".
وتابع:" إذا تحدثنا عن الإمكانات النووية الأمريكية في أوروبا، فمن المرجح أنها لن تُحفظ فحسب، بل سيتم تحديثها باستمرار ".
وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوروبا، رداً على تصرفات واشنطن بشأن غرينلاند، قد تتخذ إجراءات جذرية تتمثل في منع الولايات المتحدة من استخدام القواعد العسكرية في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%،
في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.