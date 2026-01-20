انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260120/انفجار-شمسي-نادر-يرسم-لوحة-كونية-في-السماء-1109433347.html
انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء
انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور المميزة لظاهرة "الشفق القطبي"، التي نتج عنها انعكاسات جميلة ذات ألوان زاهية في السماء. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T12:31+0000
2026-01-20T12:31+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109433516_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_dbd152e1191d67828e8af194c54ee1a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109433516_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d5efd022662ee004e447d2b6657c779d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء

12:31 GMT 20.01.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور المميزة لظاهرة "الشفق القطبي"، التي نتج عنها انعكاسات جميلة ذات ألوان زاهية في السماء.
© REUTERS Liesa Johannssen

ظاهرة الشفق القطبي تضيء سماء فالكنزي، براندنبورغ، وتعطي الجمال الطبيعي للشفق القطبي، ألمانيا

ظاهرة الشفق القطبي تضيء سماء فالكنزي، براندنبورغ، وتعطي الجمال الطبيعي للشفق القطبي، ألمانيا - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS Liesa Johannssen

ظاهرة الشفق القطبي تضيء سماء فالكنزي، براندنبورغ، وتعطي الجمال الطبيعي للشفق القطبي، ألمانيا

© REUTERS Piroschka Van De Wouw

صورة لسماء مدينة نيميغن، هولندا، أثناء ظاهرة الشفق القطبي

صورة لسماء مدينة نيميغن، هولندا، أثناء ظاهرة الشفق القطبي - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS Piroschka Van De Wouw

صورة لسماء مدينة نيميغن، هولندا، أثناء ظاهرة الشفق القطبي

© Photo / Public domain

صورة تم التقاطها من أمام بحيرة، يظهر في خلفيتها انخفاض نشاط الشفق القطبي في ألمانيا

صورة تم التقاطها من أمام بحيرة، يظهر في خلفيتها انخفاض نشاط الشفق القطبي في ألمانيا - سبوتنيك عربي
3/7
© Photo / Public domain

صورة تم التقاطها من أمام بحيرة، يظهر في خلفيتها انخفاض نشاط الشفق القطبي في ألمانيا

© Getty Images / picture alliance/Thomas Schulz

صورة لأضواء الشفق القطبي الشمالي بألوانه البارقة متمثلًا باللونين الأصفر والأحمر، في ساكسونيا، أنهالت، ألمانيا

صورة لأضواء الشفق القطبي الشمالي بألوانه البارقة متمثلًا باللونين الأصفر والأحمر، في ساكسونيا، أنهالت، ألمانيا - سبوتنيك عربي
4/7
© Getty Images / picture alliance/Thomas Schulz

صورة لأضواء الشفق القطبي الشمالي بألوانه البارقة متمثلًا باللونين الأصفر والأحمر، في ساكسونيا، أنهالت، ألمانيا

© Getty Images / picture alliance/Christoph Reichwein

أضواء شفقية، خضراء وحمراء زاهية، مرئية بالعين المجردة، وذلك في مدينة دويسبورغ، ألمانيا

أضواء شفقية، خضراء وحمراء زاهية، مرئية بالعين المجردة، وذلك في مدينة دويسبورغ، ألمانيا - سبوتنيك عربي
5/7
© Getty Images / picture alliance/Christoph Reichwein

أضواء شفقية، خضراء وحمراء زاهية، مرئية بالعين المجردة، وذلك في مدينة دويسبورغ، ألمانيا

© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

صورة تظهر الشفق القطبي الشمالي أو ما يعرف بـ"الضوء الشمالي"، في سماء معظم أنحاء أوروبا، كما شوهد فوق قرية أباوجفار في المجر، وعلق بعض الخبراء بأن هذا المشهد جعل الناس يشعرون وكأنهم في الدول الاسكندنافية

صورة تظهر الشفق القطبي الشمالي أو ما يعرف بـ&quot;الضوء الشمالي&quot;، في سماء معظم أنحاء أوروبا، كما شوهد فوق قرية أباوجفار في المجر، وعلق بعض الخبراء بأن هذا المشهد جعل الناس يشعرون وكأنهم في الدول الاسكندنافية - سبوتنيك عربي
6/7
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

صورة تظهر الشفق القطبي الشمالي أو ما يعرف بـ"الضوء الشمالي"، في سماء معظم أنحاء أوروبا، كما شوهد فوق قرية أباوجفار في المجر، وعلق بعض الخبراء بأن هذا المشهد جعل الناس يشعرون وكأنهم في الدول الاسكندنافية

CC BY 4.0 / chripell / Northern lights (cropped image)

صورة تظهر الألوان الزاهية للشفق القطبي من سوبيت، بولندا

صورة تظهر الألوان الزاهية للشفق القطبي من سوبيت، بولندا - سبوتنيك عربي
7/7
CC BY 4.0 / chripell / Northern lights (cropped image)

صورة تظهر الألوان الزاهية للشفق القطبي من سوبيت، بولندا

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала