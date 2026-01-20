انفجار شمسي نادر يرسم لوحة كونية في السماء

ظاهرة الشفق القطبي تضيء سماء فالكنزي، براندنبورغ، وتعطي الجمال الطبيعي للشفق القطبي، ألمانيا
ظاهرة الشفق القطبي تضيء سماء فالكنزي، براندنبورغ، وتعطي الجمال الطبيعي للشفق القطبي، ألمانيا
صورة لسماء مدينة نيميغن، هولندا، أثناء ظاهرة الشفق القطبي
صورة لسماء مدينة نيميغن، هولندا، أثناء ظاهرة الشفق القطبي
صورة تم التقاطها من أمام بحيرة، يظهر في خلفيتها انخفاض نشاط الشفق القطبي في ألمانيا
صورة تم التقاطها من أمام بحيرة، يظهر في خلفيتها انخفاض نشاط الشفق القطبي في ألمانيا
صورة لأضواء الشفق القطبي الشمالي بألوانه البارقة متمثلًا باللونين الأصفر والأحمر، في ساكسونيا، أنهالت، ألمانيا
صورة لأضواء الشفق القطبي الشمالي بألوانه البارقة متمثلًا باللونين الأصفر والأحمر، في ساكسونيا، أنهالت، ألمانيا
أضواء شفقية، خضراء وحمراء زاهية، مرئية بالعين المجردة، وذلك في مدينة دويسبورغ، ألمانيا
أضواء شفقية، خضراء وحمراء زاهية، مرئية بالعين المجردة، وذلك في مدينة دويسبورغ، ألمانيا
صورة تظهر الشفق القطبي الشمالي أو ما يعرف بـ"الضوء الشمالي"، في سماء معظم أنحاء أوروبا، كما شوهد فوق قرية أباوجفار في المجر، وعلق بعض الخبراء بأن هذا المشهد جعل الناس يشعرون وكأنهم في الدول الاسكندنافية
صورة تظهر الشفق القطبي الشمالي أو ما يعرف بـ"الضوء الشمالي"، في سماء معظم أنحاء أوروبا، كما شوهد فوق قرية أباوجفار في المجر، وعلق بعض الخبراء بأن هذا المشهد جعل الناس يشعرون وكأنهم في الدول الاسكندنافية
صورة تظهر الألوان الزاهية للشفق القطبي من سوبيت، بولندا
صورة تظهر الألوان الزاهية للشفق القطبي من سوبيت، بولندا