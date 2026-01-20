عربي
لافروف حول نتائج العام 2025: نشهد تحولات عميقة في النظام العالمي برمته
تونس... مقتل 3 أشخاص بعد أن جرفتهم السيول.. صور
وتشهد محافظات الشمال الشرقي لتونس وبعض محافظات الجنوب والوسط، على غرار تونس العاصمة وأريانة وبنزرت ونابل وصفاقس والمنستير وسوسة، هطول أمطار غزيرة وصلت الى أكثر من 300 مليميتر في محافظة نابل شمالي تونس، بحسب مراسلة "سبوتنيك".وأدت الأمطار التي تتواصل على مدى يومين، إلى تعليق الدراسة في العديد من المؤسسات التربوية، لا سيما في المحافظات التي تشهد منخفضا جويا، كما أغلقت بعض الإدارات أبوابها بسبب استحالة تقديم الخدمات الإدارية في ظل الاضطرابات الجوية.كما أعلنت تعطلت حركة سير القطارات على خطوط الشبكة الحديدية نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة، فيما أعلنت وزارة التجهيز عن انقطاع العديد من الطرقات نتيجة ارتفاع منسوب المياه.من جهته، دعا المرصد الوطني للمرور مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه والأودية.
أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة في إدارة العمليات في الحماية المدنية، المقدم خليل المشري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص في معتمدية المكنين، من محافظة المنستير، شرقي تونس، بعد أن جرفتهم السيول عقب الأمطار الغزيرة التي يشهدها عدد من محافظات البلاد.
وتشهد محافظات الشمال الشرقي لتونس وبعض محافظات الجنوب والوسط، على غرار تونس العاصمة وأريانة وبنزرت ونابل وصفاقس والمنستير وسوسة، هطول أمطار غزيرة وصلت الى أكثر من 300 مليميتر في محافظة نابل شمالي تونس، بحسب مراسلة "سبوتنيك".
وأدت الأمطار التي تتواصل على مدى يومين، إلى تعليق الدراسة في العديد من المؤسسات التربوية، لا سيما في المحافظات التي تشهد منخفضا جويا، كما أغلقت بعض الإدارات أبوابها بسبب استحالة تقديم الخدمات الإدارية في ظل الاضطرابات الجوية.
كما أعلنت تعطلت حركة سير القطارات على خطوط الشبكة الحديدية نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة، فيما أعلنت وزارة التجهيز عن انقطاع العديد من الطرقات نتيجة ارتفاع منسوب المياه.
من جهته، دعا المرصد الوطني للمرور مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه والأودية.
