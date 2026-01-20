عربي
خبير: حديث لافروف يؤكد أن روسيا ليس لديها أطماع وتريد السلام
خبير: حديث لافروف يؤكد أن روسيا ليس لديها أطماع وتريد السلام
خبير: حديث لافروف يؤكد أن روسيا ليس لديها أطماع وتريد السلام

14:42 GMT 20.01.2026
علق الدكتور قاسم الحساني، الباحث العراقي والمتخصص بالشأن الدولي، على أبرز رسائل وزير الخارجية الروسي في تصريحه الأخير، مؤكدا أن "لافروف أوضح وجهة نظر روسيا في كل شيء".
وقال الحساني: "هذا التصريح والأقوال التي ذكرها(سيرغي لافروف) لا بد أن تعتمد كوثيقة في كل دول الغرب الذي يسىء الظن بروسيا وقيادتها".

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار إلى أن "حديث لافروف يؤكد أن روسيا ليس لديها أطماع، وتريد السلام وهي شريك قوي ومهم في التطور الاقتصادي والحالات الإنسانية في العالم".

وأضاف: "هناك موضوع شائك أشار إليه لافروف، هو أن مفهوم العلاقات بالقوة والاقرار بالقوة موضوع مرفوض ويعيد العالم إلى الفوضى والإرباك ولا خاسر سوى الاستقرار العالمي والدولي"، لافتا إلى "فشل المنظمات الدولية، التي كان يفترض أن تكون هي الرابط والضابط بين العلاقات بين الدول التي عليها أن تطيعها لتلافي هذه الهمجية".
وتابع "أشير إلى ما قاله لافروف أن الولايات المتحدة بعد أربع سنوات من المعارك، والقتل في أوكرانيا، اتضحت الصورة بالنسبة لها، أنه لا يمكن أن تكون رابحا في هذه المعركة لهذا السبب خففت من مواقفها"، مضيفا: "لا يمكن لأوروبا هزيمة روسيا في هذه المعركة مهما حشدوا، وهذا ما اقتنع به ترامب قناعة تامة، بضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى ما تريده روسيا، إلا أن الدول الغربية لا تزال تسير وفق منطق الخشية أن يكون هناك اتحاد سوفياتي ثاني يبتلع القارة ويكون له مطامعه، وهذا ما غذوا به شعوبهم"، مؤكدا أن "روسيا ليس لديها أطماع في أوروبا".

ورأى أن قضية "غرينلاند" ألقت بظلالها السيئة على كل الدول الأوروبية التي تحاول الوقوف بوجه هذا المشروع الأمريكي وتحث على قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "العقل يقول أنه يجب أن تتغير وجهة نظر الدول الأوروبية تجاه روسيا لأنها أثبتت في كل الذي حصل أن موقفها واضح، وهو تأمين الداخل، أما إلغاء أوكرانيا والدنمارك هذا ليس في مخطط روسيا".
وأضاف الحساني: "عليهم تفهم هذا الموقف والعودة إلى رشدهم لأن العودة اليه يضمن أمنهم وسلامهم"، مشيرا إلى أن "اليوم أوروبا تتحمل مسؤولية كاملة فيما يحصل، لولا دعمها لزيلينسكي لما تمادى في استمرار القتال والخسائر الهائلة التي تتكبدها أوكرانيا من خلال هذه الازمة"، وقال إن "الكرة الآن في ملعب أوروبا في الدرجة الأولى ولدى ترامب".
وعن الدور الروسي لتخفيف التوتر بين إيران وإسرائيل، أكد الحساني أن "روسيا ميزان استقرار المنطقة بأكملها ولا يمكن أن تقف متفرجة على تدهور الأوضاع خاصة في الخليج والشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "تداعيات الضربة ستضر المنطقة بكاملها"، داعيا "لأن يكون هناك تنسيق بين روسيا والصين ودول المنطقة أكثر، لتخفيف حدة التوتر لأن التنسيق قوة رادعة لإسرائيل".
