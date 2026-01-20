https://sarabic.ae/20260120/خبير-حديث-لافروف-يؤكد-أن-روسيا-ليس-لديها-أطماع-وتريد-السلام-1109441234.html

خبير: حديث لافروف يؤكد أن روسيا ليس لديها أطماع وتريد السلام

سبوتنيك عربي

علق الدكتور قاسم الحساني، الباحث العراقي والمتخصص بالشأن الدولي، على أبرز رسائل وزير الخارجية الروسي في تصريحه الأخير، مؤكدا أن "لافروف أوضح وجهة نظر روسيا في... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

حصري

العالم العربي

العالم

وقال الحساني: "هذا التصريح والأقوال التي ذكرها(سيرغي لافروف) لا بد أن تعتمد كوثيقة في كل دول الغرب الذي يسىء الظن بروسيا وقيادتها".وأضاف: "هناك موضوع شائك أشار إليه لافروف، هو أن مفهوم العلاقات بالقوة والاقرار بالقوة موضوع مرفوض ويعيد العالم إلى الفوضى والإرباك ولا خاسر سوى الاستقرار العالمي والدولي"، لافتا إلى "فشل المنظمات الدولية، التي كان يفترض أن تكون هي الرابط والضابط بين العلاقات بين الدول التي عليها أن تطيعها لتلافي هذه الهمجية".ورأى أن قضية "غرينلاند" ألقت بظلالها السيئة على كل الدول الأوروبية التي تحاول الوقوف بوجه هذا المشروع الأمريكي وتحث على قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "العقل يقول أنه يجب أن تتغير وجهة نظر الدول الأوروبية تجاه روسيا لأنها أثبتت في كل الذي حصل أن موقفها واضح، وهو تأمين الداخل، أما إلغاء أوكرانيا والدنمارك هذا ليس في مخطط روسيا".وأضاف الحساني: "عليهم تفهم هذا الموقف والعودة إلى رشدهم لأن العودة اليه يضمن أمنهم وسلامهم"، مشيرا إلى أن "اليوم أوروبا تتحمل مسؤولية كاملة فيما يحصل، لولا دعمها لزيلينسكي لما تمادى في استمرار القتال والخسائر الهائلة التي تتكبدها أوكرانيا من خلال هذه الازمة"، وقال إن "الكرة الآن في ملعب أوروبا في الدرجة الأولى ولدى ترامب".وعن الدور الروسي لتخفيف التوتر بين إيران وإسرائيل، أكد الحساني أن "روسيا ميزان استقرار المنطقة بأكملها ولا يمكن أن تقف متفرجة على تدهور الأوضاع خاصة في الخليج والشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "تداعيات الضربة ستضر المنطقة بكاملها"، داعيا "لأن يكون هناك تنسيق بين روسيا والصين ودول المنطقة أكثر، لتخفيف حدة التوتر لأن التنسيق قوة رادعة لإسرائيل".

