دميترييف وويتكوف وكوشنر يصلون إلى الجناح الأمريكي في دافوس
وصل كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي، برفقة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، وجاريد... 20.01.2026
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن دميترييف دخل الجناح الأمريكي حوالي الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (7:30 مساءً بتوقيت موسكو). ووصل ويتكوف وكوشنر أيضا.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي مع ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس.ولم يؤكد بيسكوف، إن كان دميترييف سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دافوس، وأشار إلى أن دميترييف يتبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وصل كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي، برفقة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إلى الجناح الأمريكي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن دميترييف دخل الجناح الأمريكي حوالي الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (7:30 مساءً بتوقيت موسكو). ووصل ويتكوف وكوشنر أيضا.
وأشار المراسل إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول المبنى، حيث تم نشر عناصر من الشرطة وعناصر من المخابرات بملابس مدنية عند المدخلين الرئيسي والثانوي.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي مع ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن لديه (دميترييف) بالفعل مثل هذه الخطط مع بعض ممثلي الوفد الأمريكي".
ولم يؤكد بيسكوف، إن كان دميترييف سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دافوس، وأشار إلى أن دميترييف يتبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.