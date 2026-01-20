عربي
قلق دولي إزاء خطاب ترامب "العدواني" وخطط الولايات المتحدة بشأن غرينلاند
قلق دولي إزاء خطاب ترامب "العدواني" وخطط الولايات المتحدة بشأن غرينلاند
قلق دولي إزاء خطاب ترامب "العدواني" وخطط الولايات المتحدة بشأن غرينلاند

01:30 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 01:33 GMT 20.01.2026)
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
أعرب مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، عن قلقهم إزاء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العدواني بشأن غرينلاند، في حين أشار مستشارون للرئيس إلى أن الإدارة لا تسعى لجعل الإقليم ولاية أمريكية، لكنها تهدف إلى تعزيز التحالف معه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الإدارة مستعدة لتنفيذ أي خطة يختارها الرئيس للاستحواذ على غرينلاند.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "واشنطن قادرة على الضغط على الدنمارك لإبرام صفقة حتى إذا لم تؤدِ للتنازل عن الإقليم بأكمله، وأن فرض نوع من السيطرة المشتركة سيحقق الهدف ذاته".
من جهته، رأى مسؤول أوروبي، أن الأمين العام لحلف الناتو مقتنع بإمكانية التوصل لاتفاق يمنح ترمب مخرجا بشأن غرينلاند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
