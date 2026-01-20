"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" أبوظبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/كلاشنيكوف-الروسية-تستعرض-أبرز-طائراتها-المسيرة-في-يوميكس-أبوظبي-1109432908.html
"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" أبوظبي
"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" أبوظبي
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "كلاشنيكوف" الروسية خلال مشاركتها في معرض "يوميكس 2026" في أبو ظبي، عن مجموعة من أحدث طائراتها من دون طيار، شملت منصات استطلاع وذخائر جوالة، مؤكدة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T11:35+0000
2026-01-20T11:35+0000
حصري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109431609_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d8e88585715108f19521ebd0f789495.jpg
طائرة "سكات 350 إم"طائرة الاستطلاع "سكات 350 إم" المتوسطة المدى، مخصصة لكشف الأهداف وتحديد إحداثياتها بدقة عالية، وتتميز بقدرتها على العمل في بيئات التشويش وببصمتها الرادارية المنخفضة، وتستخدم في مراقبة الحدود وتصحيح النيران.طائرة "كوب‑2 إي" تتمتع بذخيرة جوالة موجهة تطلق بعد تحديد الهدف، وتنفذ ضربات دقيقة ضد مواقع محصنة أو أهداف متحركة، وتتميز بنظام توجيه مطور وفعالية قتالية أعلى من النسخ السابقة. طائرة "كوب‑10 إي" تحوي على ذخيرة جوالة من الفئة المتوسطة، قادرة على التحليق لفترة أطول فوق منطقة العمليات قبل تنفيذ الضربة، وصممت لحمل شحنة أكبر ومدى أطول، ما يجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب مراقبة دقيقة قبل الهجوم. يمثل معرض "يوميكس" في أبوظبي منصة استراتيجية لشركة "كلاشنيكوف" لتعزيز حضورها في سوق الأنظمة غير المأهولة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أسرع الأسواق نموا في هذا القطاع.ويتيح المعرض للشركة عرض أحدث طائراتها المسيرة أمام وفود عسكرية رفيعة المستوى، وبناء شراكات جديدة، واستكشاف فرص تصدير مباشرة مع دول تبحث عن حلول متقدمة في مجالات الاستطلاع والضربات الدقيقة وحماية الحدود.
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109431609_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_339b59441409c5b3c1b94fea90005f5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي
حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" أبوظبي

11:35 GMT 20.01.2026
© Sputnik . Basil Shartouh"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" بأبوظبي
كلاشنيكوف الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في يوميكس بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
كشفت شركة "كلاشنيكوف" الروسية خلال مشاركتها في معرض "يوميكس 2026" في أبو ظبي، عن مجموعة من أحدث طائراتها من دون طيار، شملت منصات استطلاع وذخائر جوالة، مؤكدة توجهها نحو تقديم حلول متكاملة تجمع بين المراقبة الدقيقة والضربات الموجهة، في خطوة تعكس تصاعد استثمارات الشركة في الأنظمة غير المأهولة.

طائرة "سكات 350 إم"

طائرة الاستطلاع "سكات 350 إم" المتوسطة المدى، مخصصة لكشف الأهداف وتحديد إحداثياتها بدقة عالية، وتتميز بقدرتها على العمل في بيئات التشويش وببصمتها الرادارية المنخفضة، وتستخدم في مراقبة الحدود وتصحيح النيران.
© Sputnik . Basil Shartouh"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" بأبوظبي
كلاشنيكوف الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في يوميكس بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" بأبوظبي
© Sputnik . Basil Shartouh

طائرة "كوب‑2 إي"

تتمتع بذخيرة جوالة موجهة تطلق بعد تحديد الهدف، وتنفذ ضربات دقيقة ضد مواقع محصنة أو أهداف متحركة، وتتميز بنظام توجيه مطور وفعالية قتالية أعلى من النسخ السابقة.
© Sputnik . Basil Shartouh"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" بأبوظبي
كلاشنيكوف الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في يوميكس بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" بأبوظبي
© Sputnik . Basil Shartouh

طائرة "كوب‑10 إي"

تحوي على ذخيرة جوالة من الفئة المتوسطة، قادرة على التحليق لفترة أطول فوق منطقة العمليات قبل تنفيذ الضربة، وصممت لحمل شحنة أكبر ومدى أطول، ما يجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب مراقبة دقيقة قبل الهجوم.
© Sputnik . Basil Shartouh"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" بأبوظبي
كلاشنيكوف الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في يوميكس بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" بأبوظبي
© Sputnik . Basil Shartouh
يمثل معرض "يوميكس" في أبوظبي منصة استراتيجية لشركة "كلاشنيكوف" لتعزيز حضورها في سوق الأنظمة غير المأهولة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أسرع الأسواق نموا في هذا القطاع.
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

&quot;كلاشنيكوف&quot; الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في &quot;يوميكس&quot; في أبوظبي - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

&quot;كلاشنيكوف&quot; الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في &quot;يوميكس&quot; في أبوظبي - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

&quot;كلاشنيكوف&quot; الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في &quot;يوميكس&quot; في أبوظبي - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

&quot;كلاشنيكوف&quot; الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في &quot;يوميكس&quot; في أبوظبي - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

&quot;كلاشنيكوف&quot; الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في &quot;يوميكس&quot; في أبوظبي - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

&quot;كلاشنيكوف&quot; الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في &quot;يوميكس&quot; في أبوظبي - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

&quot;كلاشنيكوف&quot; الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في &quot;يوميكس&quot; في أبوظبي - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

1/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

2/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

3/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

4/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

5/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

6/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

7/7
© Sputnik . Basil Shartouh

"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي

ويتيح المعرض للشركة عرض أحدث طائراتها المسيرة أمام وفود عسكرية رفيعة المستوى، وبناء شراكات جديدة، واستكشاف فرص تصدير مباشرة مع دول تبحث عن حلول متقدمة في مجالات الاستطلاع والضربات الدقيقة وحماية الحدود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала