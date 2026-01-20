"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" أبوظبي

طائرة "سكات 350 إم"طائرة الاستطلاع "سكات 350 إم" المتوسطة المدى، مخصصة لكشف الأهداف وتحديد إحداثياتها بدقة عالية، وتتميز بقدرتها على العمل في بيئات التشويش وببصمتها الرادارية المنخفضة، وتستخدم في مراقبة الحدود وتصحيح النيران.طائرة "كوب‑2 إي" تتمتع بذخيرة جوالة موجهة تطلق بعد تحديد الهدف، وتنفذ ضربات دقيقة ضد مواقع محصنة أو أهداف متحركة، وتتميز بنظام توجيه مطور وفعالية قتالية أعلى من النسخ السابقة. طائرة "كوب‑10 إي" تحوي على ذخيرة جوالة من الفئة المتوسطة، قادرة على التحليق لفترة أطول فوق منطقة العمليات قبل تنفيذ الضربة، وصممت لحمل شحنة أكبر ومدى أطول، ما يجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب مراقبة دقيقة قبل الهجوم. يمثل معرض "يوميكس" في أبوظبي منصة استراتيجية لشركة "كلاشنيكوف" لتعزيز حضورها في سوق الأنظمة غير المأهولة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أسرع الأسواق نموا في هذا القطاع.ويتيح المعرض للشركة عرض أحدث طائراتها المسيرة أمام وفود عسكرية رفيعة المستوى، وبناء شراكات جديدة، واستكشاف فرص تصدير مباشرة مع دول تبحث عن حلول متقدمة في مجالات الاستطلاع والضربات الدقيقة وحماية الحدود.
كشفت شركة "كلاشنيكوف" الروسية خلال مشاركتها في معرض "يوميكس 2026" في أبو ظبي، عن مجموعة من أحدث طائراتها من دون طيار، شملت منصات استطلاع وذخائر جوالة، مؤكدة توجهها نحو تقديم حلول متكاملة تجمع بين المراقبة الدقيقة والضربات الموجهة، في خطوة تعكس تصاعد استثمارات الشركة في الأنظمة غير المأهولة.
"كلاشنيكوف" الروسية تستعرض أبرز طائراتها المسيرة في "يوميكس" في أبوظبي
