نائب أردني سابق: آن الأوان للولايات المتحدة أن تتفهم التعددية القطبية

عربي
وقال قشوع في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المحور الأول، هو كيف تنظر روسيا إلى قضايا الأمن والاقتصاد في العالم الدولي"، معتبرا أن "هذا كان واضحا عندما تحدث عن إمكانية إيجاد حالة سلمية، وتحدث بشكل مباشر عن رغبة روسيا الاتحادية إزاء عملية السلام وانفتاحه لإرساء قواعد مهمة". كما لفت قشوع إلى حديث لافروف عن التعددية القطبية، وأنه "آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تتفهمها، وتأكيد لافروف على أهمية الدعوة التي وجهت إلى الرئيس بوتين ليكون جزء من السلام العالمي"، واصفا إياها بأنها "تعبير راق يؤكد على عمق العلاقات بين الكرملين والبيت الأبيض". وأشار قشوع إلى أن "ما أكد عليه لافروف هو نقطة اللقاء في مجلس السلام العالمي، وبحديثه عن الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى موسكو لتكون جزءا رئيسيا من مشروع جديد، فهو يتحدث عن حالة جديدة للمنظومة الدولية".
حصري
وصف وزير الشؤون البلدية والنائب الأردني السابق، الدكتور حازم قشوع، تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه "رسالة مباشرة تتضمن ثلاثة محاور".
وقال قشوع في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المحور الأول، هو كيف تنظر روسيا إلى قضايا الأمن والاقتصاد في العالم الدولي"، معتبرا أن "هذا كان واضحا عندما تحدث عن إمكانية إيجاد حالة سلمية، وتحدث بشكل مباشر عن رغبة روسيا الاتحادية إزاء عملية السلام وانفتاحه لإرساء قواعد مهمة".
وأوضح قشوع، أن "المحور الثاني الذي تحدث فيه لافروف، هو الاهتمام الواضح في كل القضايا المطروحة على الساحة في ما يتعلق بأوكرانيا وإيران والقضية الفلسطينية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
لافروف: روسيا لن تسمح بإعادة تسليح نظام كييف
09:50 GMT
كما لفت قشوع إلى حديث لافروف عن التعددية القطبية، وأنه "آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تتفهمها، وتأكيد لافروف على أهمية الدعوة التي وجهت إلى الرئيس بوتين ليكون جزء من السلام العالمي"، واصفا إياها بأنها "تعبير راق يؤكد على عمق العلاقات بين الكرملين والبيت الأبيض".
وأشار قشوع إلى أن "ما أكد عليه لافروف هو نقطة اللقاء في مجلس السلام العالمي، وبحديثه عن الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى موسكو لتكون جزءا رئيسيا من مشروع جديد، فهو يتحدث عن حالة جديدة للمنظومة الدولية".
