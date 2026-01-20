هل يعيد "مجلس السلام" بشأن غزة رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
هل يعيد "مجلس السلام" بشأن غزة رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة؟
هل يعيد "مجلس السلام" بشأن غزة رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة؟
دعوة أمريكية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، ما يؤكد أن "المجلس مفتوح أمام القوى المؤثرة دوليا"، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد...
ملفات ساخنة
روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "موسكو في الوقت الحالي تدرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".يأتي ذلك في وقت قلّل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من موقف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حال قرر عدم الانضمام إلى المجلس، قائلًا: "لا أحد يهتم برفضه"، وأضاف أن ماكرون "سيكون خارج قصر الرئاسة قريبا"، على حد تعبيره.يتزامن ذلك مع تأكيد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن "وجود روسيا في أي محفل دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية يمثل إضافة إيجابية ونوعية للمواقف الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".كما يتزامن مع إعلان الأمم المتحدة أن التفويض الأممي الممنوح لـ"مجلس السلام"، يتعلق فقط بأزمة غزة.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "ترامب يعلم أن الأوروبيين ليسوا شركاء حقيقيين لتنفيذ هذه المهمة، خاصة بعد الخلاف المعلن بينهما على خلفية أزمة غرينلاند، وقد رفضت فرنسا الدعوة، لذا فهو وجه الدعوة لصديقه الرئيس الروسي".وأوضح أبو النور في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "هناك افتراق كبير وعدم انسجام بين الموقفين، خاصة مع سعي أمريكا وإسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ضم الضفة وتحويل غزة إلى رفييرا الشرق الأوسط، بحسب مخططات ترامب".
هل يعيد "مجلس السلام" بشأن غزة رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة؟

دعوة أمريكية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، ما يؤكد أن "المجلس مفتوح أمام القوى المؤثرة دوليا"، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "موسكو في الوقت الحالي تدرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".
يأتي ذلك في وقت قلّل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من موقف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حال قرر عدم الانضمام إلى المجلس، قائلًا: "لا أحد يهتم برفضه"، وأضاف أن ماكرون "سيكون خارج قصر الرئاسة قريبا"، على حد تعبيره.
يتزامن ذلك مع تأكيد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن "وجود روسيا في أي محفل دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية يمثل إضافة إيجابية ونوعية للمواقف الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
كما يتزامن مع إعلان الأمم المتحدة أن التفويض الأممي الممنوح لـ"مجلس السلام"، يتعلق فقط بأزمة غزة.

في هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية بدبي د. عامر فاخوري، إن "هناك توجهًا من قبل أمريكا من أجل البحث عن شركاء دوليين لإعادة رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "ترامب يعلم أن الأوروبيين ليسوا شركاء حقيقيين لتنفيذ هذه المهمة، خاصة بعد الخلاف المعلن بينهما على خلفية أزمة غرينلاند، وقد رفضت فرنسا الدعوة، لذا فهو وجه الدعوة لصديقه الرئيس الروسي".

من جانبه، قال المتخصص بالشأن الروسي د. محمد فراج أبو النور، إنه "من الضروري عند مناقشة هذه الدعوة أن نضع في الاعتبار الاختلاف الكبير بين الموقف الروسي والموقف الأمريكي تجاه الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية".

وأوضح أبو النور في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "هناك افتراق كبير وعدم انسجام بين الموقفين، خاصة مع سعي أمريكا وإسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ضم الضفة وتحويل غزة إلى رفييرا الشرق الأوسط، بحسب مخططات ترامب".
