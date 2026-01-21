https://sarabic.ae/20260121/إعلام-خلافات-أمريكية-أوروبية-حول-غرينلاند-وغزة-تؤجل-إعلانا-يخص-أوكرانيا-1109464069.html
إعلام: خلافات أمريكية-أوروبية حول "غرينلاند وغزة" تؤجل إعلانا يخص أوكرانيا
2026-01-21T06:12+0000
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم: "تم تأجيل الإعلان المقرر هذا الأسبوع عن "خطة إعادة إعمار أوكرانيا" بقيمة 800 مليار دولار، والتي كان من المقرر أن تتفق عليها أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".وقال أحد المسؤولين: "لا توقيع في الوقت الحالي".وقال مسؤول آخر للصحيفة إن "العواصم الأوروبية لا يمكنها ببساطة تجاهل تصرفات الرئيس الأمريكي بشأن غرينلاند، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى متعلقة بترامب، مثل أوكرانيا".ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-غرينلاند-بالغة-الأهمية-لنظام-القبة-الذهبية-الدفاعي-الصاروخي-1109461256.html
أفادت وسائل إعلام غربية بتأجيل الإعلان المقرر في دافوس، عن "خطة إعادة إعمار أوكرانيا" بقيمة 800 مليار دولار، وذلك وسط خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حول غرينلاند و"مجلس السلام" المقترح من الولايات المتحدة بشأن غزة.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم: "تم تأجيل الإعلان المقرر هذا الأسبوع عن "خطة إعادة إعمار أوكرانيا" بقيمة 800 مليار دولار، والتي كان من المقرر أن تتفق عليها أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".
وبحسب الصحيفة، جاء تأجيل الإعلان وسط خلافات عميقة بين العواصم الأوروبية وواشنطن حول غرينلاند و"مجلس السلام"، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة.
وقال أحد المسؤولين: "لا توقيع في الوقت الحالي".
وقال مسؤول آخر للصحيفة إن "العواصم الأوروبية لا يمكنها ببساطة تجاهل تصرفات الرئيس الأمريكي بشأن غرينلاند، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى متعلقة بترامب، مثل أوكرانيا".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.