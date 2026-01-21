عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: خلافات أمريكية-أوروبية حول "غرينلاند وغزة" تؤجل إعلانا يخص أوكرانيا
إعلام: خلافات أمريكية-أوروبية حول "غرينلاند وغزة" تؤجل إعلانا يخص أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بتأجيل الإعلان المقرر في دافوس، عن "خطة إعادة إعمار أوكرانيا" بقيمة 800 مليار دولار، وذلك وسط خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بتأجيل الإعلان المقرر في دافوس، عن "خطة إعادة إعمار أوكرانيا" بقيمة 800 مليار دولار، وذلك وسط خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حول غرينلاند و"مجلس السلام" المقترح من الولايات المتحدة بشأن غزة.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم: "تم تأجيل الإعلان المقرر هذا الأسبوع عن "خطة إعادة إعمار أوكرانيا" بقيمة 800 مليار دولار، والتي كان من المقرر أن تتفق عليها أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".

وبحسب الصحيفة، جاء تأجيل الإعلان وسط خلافات عميقة بين العواصم الأوروبية وواشنطن حول غرينلاند و"مجلس السلام"، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة.

وقال أحد المسؤولين: "لا توقيع في الوقت الحالي".
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي
04:18 GMT
وقال مسؤول آخر للصحيفة إن "العواصم الأوروبية لا يمكنها ببساطة تجاهل تصرفات الرئيس الأمريكي بشأن غرينلاند، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى متعلقة بترامب، مثل أوكرانيا".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
