الرئيس اللبناني يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداء على القرى المأهولة في جنوب البلاد

دان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت اليوم قرى وبلدات جنوبية بالبلاد. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، عن جوزاف عون، أن إسرائيل قام تبشن غارات جوية مكثفة على قرى لبنانية مأهولة في وقت سابق من اليوم، وصفها بالتصعيد الخطير.وقال: "‏مرة جديدة، تمضي اسرائيل في سياسة العدوان الممنهج عبر شنّ غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة، في تصعيد خطير يطال المدنيين مباشرة، ويعمد إلى ترويعهم وتهديد أمنهم اليومي، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حماية السكان المدنيين".وشدد الرئيس اللبناني على أن "هذا السلوك العدواني المتكرر يؤكد مجددا رفض إسرائيل الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، واستخفافها المتعمد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لضبط الوضع الميداني والحفاظ على الاستقرار ومنع توسّع دائرة المواجهة".وأكد جوزاف عون على أن الدولة اللبنانية تجدد تمسكها الكامل بسيادتها وسلامة أراضيها، محملَّة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، في وقت دعت المجتمع الدولي، خاصة الجهات الراعية للاتفاق مع تل أبيب، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة، بما يضمن حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.ويأتي هذا في وقت أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مبان في بلدة قناريت جنوبي لبنان، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة"، كما استهدفت الغارات منزلا في بلدة الكفور في قضاء النبطية، ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.وكان الجيش الإسرائيلي قد هدّد في بيان، عدّة مبانٍ في بلدات جرجوع، وقناريت والكفور في جنوبي لبنان، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه لأحد عناصر "حزب الله"، في منطقة الزهراني جنوبي لبنان، بواسطة طائرة مسيرة، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "استهدف جيش الدفاع، قبل قليل، أحد عناصر "حزب الله" الإرهابي في منطقة صيدون جنوبي لبنان"، وبحسب وسائل إعلام محلية، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الزهراني - مصيلح جنوبي لبنان، وتم تسجيل إصابات.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".

