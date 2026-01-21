https://sarabic.ae/20260121/الهلال-الأحمر-الليبي-إخلاء-أكثر-من-80-أسرة-في-بنغازي-جراء-التقلبات-الجوية--1109463193.html

الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية... فيديو وصور

الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أعلن مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي إدريس الدرسي، أن "فرق الهلال الأحمر كثّفت جهودها الميدانية على مدار 48 ساعة متواصلة، من خلال غرفة... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T05:11+0000

2026-01-21T05:11+0000

2026-01-21T05:14+0000

أخبار ليبيا اليوم

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109462157_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55ea86569aab2be11cdef86b406d7474.jpg

وفي تصرح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد الدرسي أن "ذلك جاء بهدف تقديم الدعم الإنساني والتدخل السريع للتخفيف من آثار الأحوال الجوية على السكان".وأضاف أن "الفرق المختصة قدمت خلال هذه الفترة العديد من الخدمات الإنسانية شملت تقديم الإسعافات الأولية وتنفيذ عمليات الإنقاذ والمساعدة في فتح المسارات والطرق المغلقة إلى جانب توجيه رسائل توعوية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الظروف الجوية".وأوضح مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي أن "فرق الجمعية قامت بإخلاء أكثر من 80 أسرة ضمن نطاق فروع الهلال الأحمر، إلى جانب إسعاف عدد من الإصابات وانتشال حالة وفاة واحدة".وأكد الدرسي استمرار فرق الهلال الأحمر الليبي في تقديم الدعم والمساندة لكل من يحتاج المساعدة ضمن نطاق عملها، مشددًا على أن الجهود ستتواصل بما يضمن سلامة المواطنين والحد من تداعيات الظروف الجوية الطارئة.وضربت عاصفة رملية شديدة، في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء، مناطق واسعة من شرق وجنوبي ليبيا، متسببة في انعدام شبه تام للرؤية الأفقية، وتعطل حركة السير في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.وعلى إثر هذه الظروف الجوية القاسية، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، ابتداء من يومي الاثنين والثلاثاء (أمس وأول أمس) عطلة رسمية في جميع المؤسسات والجهات العامة، وذلك بسبب شدة سرعة الرياح وما رافقها من تطاير الأتربة والغبار، بحسب مراسل "سبوتنيك".ودعت السلطات الليبية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، في ظل استمرار التقلبات الجوية.وتسببت العاصفة في أضرار مادية ملحوظة، تمثلت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة.

https://sarabic.ae/20260120/عاصفة-رملية-تضرب-شرق-وجنوبي-ليبيا-صور-1109424595.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي