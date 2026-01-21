الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية... فيديو وصور
05:11 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 21.01.2026)
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
أعلن مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي إدريس الدرسي، أن "فرق الهلال الأحمر كثّفت جهودها الميدانية على مدار 48 ساعة متواصلة، من خلال غرفة العمليات المركزية، لمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين المتضررين جراء التقلبات الجوية وتنسيق الاستجابة مع الفرق الميدانية داخل بنغازي وكافة الفروع المعنية".
وفي تصرح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد الدرسي أن "ذلك جاء بهدف تقديم الدعم الإنساني والتدخل السريع للتخفيف من آثار الأحوال الجوية على السكان".
وأضاف أن "الفرق المختصة قدمت خلال هذه الفترة العديد من الخدمات الإنسانية شملت تقديم الإسعافات الأولية وتنفيذ عمليات الإنقاذ والمساعدة في فتح المسارات والطرق المغلقة إلى جانب توجيه رسائل توعوية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الظروف الجوية".
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
وأوضح مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي أن "فرق الجمعية قامت بإخلاء أكثر من 80 أسرة ضمن نطاق فروع الهلال الأحمر، إلى جانب إسعاف عدد من الإصابات وانتشال حالة وفاة واحدة".
وأكد الدرسي استمرار فرق الهلال الأحمر الليبي في تقديم الدعم والمساندة لكل من يحتاج المساعدة ضمن نطاق عملها، مشددًا على أن الجهود ستتواصل بما يضمن سلامة المواطنين والحد من تداعيات الظروف الجوية الطارئة.
⚡ ️الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 21, 2026
🔸قال مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي إدريس الدرسي، إن فرق الهلال الأحمر كثفت جهودها الميدانية على مدار 48 ساعة متواصلة من خلال غرفة العمليات المركزية لمتابعة البلاغات الواردة من… pic.twitter.com/DwxSFzTKz7
وضربت عاصفة رملية شديدة، في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء، مناطق واسعة من شرق وجنوبي ليبيا، متسببة في انعدام شبه تام للرؤية الأفقية، وتعطل حركة السير في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.
أمس, 09:49 GMT
وعلى إثر هذه الظروف الجوية القاسية، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، ابتداء من يومي الاثنين والثلاثاء (أمس وأول أمس) عطلة رسمية في جميع المؤسسات والجهات العامة، وذلك بسبب شدة سرعة الرياح وما رافقها من تطاير الأتربة والغبار، بحسب مراسل "سبوتنيك".
كما قررت الحكومة إعلان حالة الطوارئ القصوى خلال هذه الفترة، داعية الجهات المختصة إلى رفع درجة الاستعداد، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن العاصفة.
ودعت السلطات الليبية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، في ظل استمرار التقلبات الجوية.
وتسببت العاصفة في أضرار مادية ملحوظة، تمثلت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة.