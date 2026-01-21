الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية... فيديو وصور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/الهلال-الأحمر-الليبي-إخلاء-أكثر-من-80-أسرة-في-بنغازي-جراء-التقلبات-الجوية--1109463193.html
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية... فيديو وصور
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
أعلن مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي إدريس الدرسي، أن "فرق الهلال الأحمر كثّفت جهودها الميدانية على مدار 48 ساعة متواصلة، من خلال غرفة... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T05:11+0000
2026-01-21T05:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109462157_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55ea86569aab2be11cdef86b406d7474.jpg
وفي تصرح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد الدرسي أن "ذلك جاء بهدف تقديم الدعم الإنساني والتدخل السريع للتخفيف من آثار الأحوال الجوية على السكان".وأضاف أن "الفرق المختصة قدمت خلال هذه الفترة العديد من الخدمات الإنسانية شملت تقديم الإسعافات الأولية وتنفيذ عمليات الإنقاذ والمساعدة في فتح المسارات والطرق المغلقة إلى جانب توجيه رسائل توعوية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الظروف الجوية".وأوضح مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي أن "فرق الجمعية قامت بإخلاء أكثر من 80 أسرة ضمن نطاق فروع الهلال الأحمر، إلى جانب إسعاف عدد من الإصابات وانتشال حالة وفاة واحدة".وأكد الدرسي استمرار فرق الهلال الأحمر الليبي في تقديم الدعم والمساندة لكل من يحتاج المساعدة ضمن نطاق عملها، مشددًا على أن الجهود ستتواصل بما يضمن سلامة المواطنين والحد من تداعيات الظروف الجوية الطارئة.وضربت عاصفة رملية شديدة، في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء، مناطق واسعة من شرق وجنوبي ليبيا، متسببة في انعدام شبه تام للرؤية الأفقية، وتعطل حركة السير في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.وعلى إثر هذه الظروف الجوية القاسية، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، ابتداء من يومي الاثنين والثلاثاء (أمس وأول أمس) عطلة رسمية في جميع المؤسسات والجهات العامة، وذلك بسبب شدة سرعة الرياح وما رافقها من تطاير الأتربة والغبار، بحسب مراسل "سبوتنيك".ودعت السلطات الليبية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، في ظل استمرار التقلبات الجوية.وتسببت العاصفة في أضرار مادية ملحوظة، تمثلت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة.
https://sarabic.ae/20260120/عاصفة-رملية-تضرب-شرق-وجنوبي-ليبيا-صور-1109424595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109462157_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_42331ca38c971c7d1fbb329ee17e5545.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية... فيديو وصور

05:11 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 21.01.2026)
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
أعلن مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي إدريس الدرسي، أن "فرق الهلال الأحمر كثّفت جهودها الميدانية على مدار 48 ساعة متواصلة، من خلال غرفة العمليات المركزية، لمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين المتضررين جراء التقلبات الجوية وتنسيق الاستجابة مع الفرق الميدانية داخل بنغازي وكافة الفروع المعنية".
وفي تصرح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد الدرسي أن "ذلك جاء بهدف تقديم الدعم الإنساني والتدخل السريع للتخفيف من آثار الأحوال الجوية على السكان".
وأضاف أن "الفرق المختصة قدمت خلال هذه الفترة العديد من الخدمات الإنسانية شملت تقديم الإسعافات الأولية وتنفيذ عمليات الإنقاذ والمساعدة في فتح المسارات والطرق المغلقة إلى جانب توجيه رسائل توعوية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الظروف الجوية".
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
© Sputnikالهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
1/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
2/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
3/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
4/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
5/5
© Sputnik
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء أكثر من 80 أسرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية
وأوضح مدير إدارة العمليات والكوارث بالهلال الأحمر الليبي أن "فرق الجمعية قامت بإخلاء أكثر من 80 أسرة ضمن نطاق فروع الهلال الأحمر، إلى جانب إسعاف عدد من الإصابات وانتشال حالة وفاة واحدة".
وأكد الدرسي استمرار فرق الهلال الأحمر الليبي في تقديم الدعم والمساندة لكل من يحتاج المساعدة ضمن نطاق عملها، مشددًا على أن الجهود ستتواصل بما يضمن سلامة المواطنين والحد من تداعيات الظروف الجوية الطارئة.
وضربت عاصفة رملية شديدة، في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء، مناطق واسعة من شرق وجنوبي ليبيا، متسببة في انعدام شبه تام للرؤية الأفقية، وتعطل حركة السير في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.
عاصفة ترابية تضرب شرق وجنوب ليبيا، 20 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
عاصفة رملية تضرب شرق وجنوبي ليبيا.. صور وفيديو
أمس, 09:49 GMT
وعلى إثر هذه الظروف الجوية القاسية، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، ابتداء من يومي الاثنين والثلاثاء (أمس وأول أمس) عطلة رسمية في جميع المؤسسات والجهات العامة، وذلك بسبب شدة سرعة الرياح وما رافقها من تطاير الأتربة والغبار، بحسب مراسل "سبوتنيك".
كما قررت الحكومة إعلان حالة الطوارئ القصوى خلال هذه الفترة، داعية الجهات المختصة إلى رفع درجة الاستعداد، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن العاصفة.
ودعت السلطات الليبية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، في ظل استمرار التقلبات الجوية.
وتسببت العاصفة في أضرار مادية ملحوظة، تمثلت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала