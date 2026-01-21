عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
بوتين: ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا... 21.01.2026
2026-01-21T19:41+0000
2026-01-21T20:33+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غداً لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعقد يوم غد الخميس.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر يومين، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الخميس، ويستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا.مناقشة خطة السلام الأمريكيةومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.وكما صرّح الرئيس الروسي، لاحقا، قسّمت واشنطن النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول النقاش جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.وبعد أيام قليلة، عُقد اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، ونُقلت تفاصيله إلى روسيا عبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
بوتين: ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا

19:41 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 20:33 GMT 21.01.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غداً لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أنه يعتزم مناقشة عدد من القضايا الهامة مع قادة أجانب يوم الخميس.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
11:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعقد يوم غد الخميس.

وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر يومين، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الخميس، ويستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا.

مناقشة خطة السلام الأمريكية

ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي،، وستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ويتكوف يعلق على محادثاته مع دميترييف في دافوس
أمس, 18:55 GMT
وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.
وكما صرّح الرئيس الروسي، لاحقا، قسّمت واشنطن النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول النقاش جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.
وبعد أيام قليلة، عُقد اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، ونُقلت تفاصيله إلى روسيا عبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
