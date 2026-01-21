https://sarabic.ae/20260121/بوتين-ويتكوف-وكوشنر-سيصلان-إلى-موسكو-غدا-لمواصلة-الحوار-بشأن-أوكرانيا-1109490464.html

بوتين: ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى موسكو غدا لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيصلان، يوم غد الخميس، إلى روسيا... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أعتزم مناقشة كل هذه القضايا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سأجري معه محادثات غدا، وكذلك مع ممثلي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين سيصلان أيضا إلى موسكو غداً لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعقد يوم غد الخميس.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر يومين، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الخميس، ويستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا.مناقشة خطة السلام الأمريكيةومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.وكما صرّح الرئيس الروسي، لاحقا، قسّمت واشنطن النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول النقاش جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.وبعد أيام قليلة، عُقد اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، ونُقلت تفاصيله إلى روسيا عبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

