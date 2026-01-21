عربي
ترامب: ترميم مباني الاحتياطي الفيدرالي كلف 160 ضعفا من قيمته الحقيقية
ترامب: ترميم مباني الاحتياطي الفيدرالي كلف 160 ضعفا من قيمته الحقيقية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنفق مبالغ طائلة على أعمال ترميم مباني البنك المركزي، تجاوزت التكلفة الفعلية بنحو 160 مرة.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، إن أعمال الترميم كلّفت ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، مضيفا: "كيف يمكن إنفاق هذا المبلغ الضخم على مشروع صغير كهذا؟ كان بإمكاني إنجازه مقابل 25 مليون دولار وبنتيجة أفضل مما يقومون به".
وفي سياق المقارنة، أشار الرئيس الأمريكي إلى مشروع إعادة تطوير الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث يجري إنشاء قاعة رقص جديدة، موضحا أن تكلفة المشروع ستتراوح بين 300 و400 مليون دولار، رغم أنه وصفه بـ"المشروع الضخم".
غير أن شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية ذكرت أن تصريحات ترامب بشأن حجم أعمال الترميم في الجناح الشرقي للبيت الأبيض غير دقيقة، موضحة أن مبنيي الاحتياطي الفيدرالي تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 37 ألف متر مربع، في حين أن مساحة الجناح الشرقي الجديد، بما في ذلك قاعة الرقص، تقدر بنحو ثمانية آلاف متر مربع فقط.
وكان باول قد صرح بأن وزارة العدل الأمريكية هددته في 12 يناير/كانون الثاني بتوجيه اتهامات جنائية على خلفية إفاداته أمام الكونغرس بشأن أعمال ترميم مقر الاحتياطي الفيدرالي. وأكد باول أن هذه التهديدات، من وجهة نظره، ترتبط برفضه الاستجابة لتعليمات ترامب بخفض أسعار الفائدة.
ويواصل ترامب انتقاد باول بسبب ما يصفه بالتباطؤ في خفض الفائدة، كما لوّح أكثر من مرة بإمكانية إقالته، معتبرا أن سياسات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كلّفت الولايات المتحدة الأمريكية تريليونات الدولارات، وترافقت مع واحدة من أكثر عمليات الترميم "عدم كفاءة وفسادا" في تاريخ البلاد.
