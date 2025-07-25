https://sarabic.ae/20250725/سجال-حاد-بين-ترامب-وباول-حول-نفقات-تجديد-الفيدرالي-فيديو-1103021578.html

سجال حاد بين ترامب وباول حول نفقات تجديد "الفيدرالي"... فيديو

سجال حاد بين ترامب وباول حول نفقات تجديد "الفيدرالي"... فيديو

سبوتنيك عربي

رصدت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الخميس، جدلا علنيا واحراجا متبادلا، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول تكلفة... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T10:04+0000

2025-07-25T10:04+0000

2025-07-25T10:10+0000

دونالد ترامب

ترامب

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وخلال الزيارة التي حضرها ممثلو وسائل إعلام، أشار ترامب إلى أن "تكلفة أعمال التجديد الجارية في مبنيين تاريخيين تجاوزت 3.1 مليار دولار"، مضيفا: "لنلقي نظرة، يبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلا.. أو كثيرا"، تصريح ترامب هذا أربك باول، ودفعه للرد بالقول: "لست على علم بذلك".من جهته، قال ترامب للصحفيين إن "إقالة رئيس الفيدرالي خطوة كبيرة للغاية، ولا أعتقد أنها ضرورية. أعتقد أن باول سيفعل الشيء الصحيح في النهاية"، بحسب وسائل اعلام امريكية.وكان ترامب قد وصف باول، قبل أيام، بـ"الأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض.وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب في وقت لاحق عن أعمال التجديد البالغة تكلفتها 2.5 مليار دولار: "نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء".وقال مجلس الاحتياطي: "المشروع، الذي يعد أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما منذ ما يقرب من قرن مضى، واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة".

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دونالد ترامب, ترامب, الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية