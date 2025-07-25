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https://sarabic.ae/20250725/سجال-حاد-بين-ترامب-وباول-حول-نفقات-تجديد-الفيدرالي-فيديو-1103021578.html
سجال حاد بين ترامب وباول حول نفقات تجديد "الفيدرالي"... فيديو
سجال حاد بين ترامب وباول حول نفقات تجديد "الفيدرالي"... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الخميس، جدلا علنيا واحراجا متبادلا، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول تكلفة... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T10:04+0000
2025-07-25T10:10+0000
دونالد ترامب
ترامب
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخلال الزيارة التي حضرها ممثلو وسائل إعلام، أشار ترامب إلى أن "تكلفة أعمال التجديد الجارية في مبنيين تاريخيين تجاوزت 3.1 مليار دولار"، مضيفا: "لنلقي نظرة، يبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلا.. أو كثيرا"، تصريح ترامب هذا أربك باول، ودفعه للرد بالقول: "لست على علم بذلك".من جهته، قال ترامب للصحفيين إن "إقالة رئيس الفيدرالي خطوة كبيرة للغاية، ولا أعتقد أنها ضرورية. أعتقد أن باول سيفعل الشيء الصحيح في النهاية"، بحسب وسائل اعلام امريكية.وكان ترامب قد وصف باول، قبل أيام، بـ"الأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض.وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب في وقت لاحق عن أعمال التجديد البالغة تكلفتها 2.5 مليار دولار: "نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء".وقال مجلس الاحتياطي: "المشروع، الذي يعد أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما منذ ما يقرب من قرن مضى، واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة".
https://sarabic.ae/20250626/ترامب-يدرس-تعيين-رئيس-جديد-للاحتياطي-الفيدرالي-1102072023.html
https://sarabic.ae/20250422/ترامب-يقول-إنه-لا-ينوي-إقالة-رئيس-مجلس-الاحتياطي-الفيدرالي-ويدعو-إلى-خفض-أسعار-الفائدة-1099809841.html
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دونالد ترامب, ترامب, الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, ترامب, الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية

سجال حاد بين ترامب وباول حول نفقات تجديد "الفيدرالي"... فيديو

10:04 GMT 25.07.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 25.07.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
رصدت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الخميس، جدلا علنيا واحراجا متبادلا، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول تكلفة تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن، وذلك خلال جولة لهما في موقع البناء.
وخلال الزيارة التي حضرها ممثلو وسائل إعلام، أشار ترامب إلى أن "تكلفة أعمال التجديد الجارية في مبنيين تاريخيين تجاوزت 3.1 مليار دولار"، مضيفا: "لنلقي نظرة، يبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلا.. أو كثيرا"، تصريح ترامب هذا أربك باول، ودفعه للرد بالقول: "لست على علم بذلك".
وبحسب مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، طغى التوتر بشكل واضح على حديث الرجلين في موقع مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي عندما أصر ترامب على أن هذا الرقم صُرح به للتو، بينما نفى باول أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عنه، قبل أن يتدخل مسؤول آخر لتأكيد الرقم.
وحاول باول التوضيح، قائلا: "الرقم يشمل على الأرجح مبنى "مارتن" الذي تم بناؤه قبل خمس سنوات، ولا يُعد جزءا من أعمال التجديد الحالية".
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من جهته، قال ترامب للصحفيين إن "إقالة رئيس الفيدرالي خطوة كبيرة للغاية، ولا أعتقد أنها ضرورية. أعتقد أن باول سيفعل الشيء الصحيح في النهاية"، بحسب وسائل اعلام امريكية.
وكان ترامب قد وصف باول، قبل أيام، بـ"الأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض.
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وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب في وقت لاحق عن أعمال التجديد البالغة تكلفتها 2.5 مليار دولار: "نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء".

وكانت وسائل إعلام إمريكية تحدثت في الآونة الأخيرة عن تجاوزات التكاليف المتعلقة بالمشروع الذي استمر لسنوات في مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي الانتقادات التي سعى موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دحضها.

وقال مجلس الاحتياطي: "المشروع، الذي يعد أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما منذ ما يقرب من قرن مضى، واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة".
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