ترامب: قمت بدعوة بوتين لمجلس السلام لأن القادة الجيدين يحققون النتائج

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" ، مؤكدا أن الدعوة شملت شخصيات قادرة على تحقيق... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال مقابلة مع "سي إن إن": "بعض الشخصيات في المجلس قد تكون مثيرة للجدل، لكنهم أشخاص يعرفون كيف يحققون النتائج".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، وقال بوتين بشأن مبادرة ترامب "مجلس السلام": "لطالما دعمت روسيا الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي".وأضاف الرئيس الروسي: "ستردّ موسكو على الدعوة بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين".وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبب دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة، واصفا إياه بالزعيم العالمي.وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول تأكيد دعوة نظيره الروسي إلى المجلس: "نعم. إنه واحد من القادة، من القادة العالميين"، في إشارة إلى الرئيس بوتين ودوره على الساحة الدولية.وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".وتابع، حينها: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".

