روسيا تعلن نجاعة دوائها الجديد لعلاج السرطان
أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، أن دواء "راكورس را 223" الروسي الجديد لعلاج السرطان يتمتع بفعالية علاجية عالية. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وأدلت الوكالة ببيان لـ"سبوتنيك"، جاء فيه: "تؤكد بيانات المتابعة السريرية للمرضى الذين يتلقون العلاج بدواء "راكورس را 223" فعاليته العلاجية العالية".وكانت الوكالة قد أفادت، سابقًا، بتسجيل دواء "راكورس را 223" الروسي المشعّ واعتماده للاستخدام في علاج الأورام السريري، وقد تم بالفعل توزيعه على المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد.
وأدلت الوكالة ببيان لـ"سبوتنيك"، جاء فيه: "تؤكد بيانات المتابعة السريرية للمرضى الذين يتلقون العلاج بدواء "راكورس را 223" فعاليته العلاجية العالية".
وأضافت الوكالة، اليوم الخميس، أن الدواء الروسي يضاهي نظيره المستورد في معايير الفعالية الرئيسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأدوية المشعّة.
وكانت الوكالة قد أفادت، سابقًا، بتسجيل دواء "راكورس را 223" الروسي المشعّ واعتماده للاستخدام في علاج الأورام السريري، وقد تم بالفعل توزيعه على المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد.