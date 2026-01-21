عربي
روسيا تعلن نجاعة دوائها الجديد لعلاج السرطان
روسيا تعلن نجاعة دوائها الجديد لعلاج السرطان
أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، أن دواء "راكورس را 223" الروسي الجديد لعلاج السرطان يتمتع بفعالية علاجية عالية. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وأدلت الوكالة ببيان لـ"سبوتنيك"، جاء فيه: "تؤكد بيانات المتابعة السريرية للمرضى الذين يتلقون العلاج بدواء "راكورس را 223" فعاليته العلاجية العالية".وكانت الوكالة قد أفادت، سابقًا، بتسجيل دواء "راكورس را 223" الروسي المشعّ واعتماده للاستخدام في علاج الأورام السريري، وقد تم بالفعل توزيعه على المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد.علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية
https://sarabic.ae/20260120/علماء-روس-يطورون-أساسا-للقاح-واعد-ضد-أخطر-سلالات-إنفلونزا-الطيور-1109442510.html
روسيا تعلن نجاعة دوائها الجديد لعلاج السرطان

09:44 GMT 21.01.2026
أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، أن دواء "راكورس را 223" الروسي الجديد لعلاج السرطان يتمتع بفعالية علاجية عالية.
وأدلت الوكالة ببيان لـ"سبوتنيك"، جاء فيه: "تؤكد بيانات المتابعة السريرية للمرضى الذين يتلقون العلاج بدواء "راكورس را 223" فعاليته العلاجية العالية".

وأضافت الوكالة، اليوم الخميس، أن الدواء الروسي يضاهي نظيره المستورد في معايير الفعالية الرئيسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأدوية المشعّة.

دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
مجتمع
علماء روس يطورون أساسا للقاح واعد ضد أخطر سلالات إنفلونزا الطيور
أمس, 15:11 GMT
وكانت الوكالة قد أفادت، سابقًا، بتسجيل دواء "راكورس را 223" الروسي المشعّ واعتماده للاستخدام في علاج الأورام السريري، وقد تم بالفعل توزيعه على المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد.
علماء من المدرسة العليا للاقتصاد الروسية يطورن نموذجا يعتمد التعلم العميق لرسم خرائط جينية
