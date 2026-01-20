https://sarabic.ae/20260120/علماء-روس-يطورون-أساسا-للقاح-واعد-ضد-أخطر-سلالات-إنفلونزا-الطيور-1109442510.html

علماء روس يطورون أساسا للقاح واعد ضد أخطر سلالات إنفلونزا الطيور

علماء روس يطورون أساسا للقاح واعد ضد أخطر سلالات إنفلونزا الطيور

20.01.2026

ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور شديد الإمراضية من النمط الفرعي "H5N1"، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2022، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أبلغت 67 دولة عن تفشي المرض في الدواجن المنزلية والبرية، ما أدى إلى نفوق أكثر من 131 مليون طائر في المزارع المتضررة.علاوة على ذلك، فإن فيروس "H5N1" قادر على تجاوز حاجز الأنواع وإصابة الثدييات، بما في ذلك البشر. لا ينتقل إنفلونزا الطيور حاليا بين البشر، لكن الفيروس يتحور باستمرار، ولا يُستبعد أن يكتسب القدرة على الانتقال بسهولة من شخص لآخر.وقد ابتكر الباحثون سلالة من فيروس الإنفلونزا الحالي يُمكن استخدامها لتطعيم الطيور، واستخدموا الهندسة الوراثية العكسية لإنتاج فيروس بالخصائص المطلوبة. وصرّح نيكولاي تارلافين، قائد المشروع وكبير المحاضرين في قسم علم الأوبئة الحيوانية (V.P. Urban) في الجامعة، "يمثل تطويرنا خطوة هامة في مكافحة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى. لم نكتف بإنتاج سلالة يمكن استخدامها بأمان في إنتاج اللقاحات، بل ضمنا أيضا توافقها مع متحورات الفيروس المنتشرة حاليا". استخدم الباحثون السلالة الجديدة لتطعيم الدجاج. حُقنت الطيور بمستحضر يحتوي على الفيروس مرتين، يفصل بينهما 14 يوما، وفي اليوم الثامن والعشرين من التجربة، قُيس مستوى الأجسام المضادة النوعية لـ H5N1 في دمائها. ووجدوا أن عدد الأجسام المضادة أعلى بعشر مرات من الحد الأدنى المطلوب لتوفير حماية فعّالة ضد الفيروس، وبذلك، يُحفز النموذج الأولي للقاح استجابة مناعية قوية كافية للحماية من المرض.دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل

