عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون أساسا للقاح واعد ضد أخطر سلالات إنفلونزا الطيور
علماء روس يطورون أساسا للقاح واعد ضد أخطر سلالات إنفلونزا الطيور
ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور شديد الإمراضية من النمط الفرعي "H5N1"، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2022، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أبلغت 67 دولة عن تفشي المرض في الدواجن المنزلية والبرية، ما أدى إلى نفوق أكثر من 131 مليون طائر في المزارع المتضررة.علاوة على ذلك، فإن فيروس "H5N1" قادر على تجاوز حاجز الأنواع وإصابة الثدييات، بما في ذلك البشر. لا ينتقل إنفلونزا الطيور حاليا بين البشر، لكن الفيروس يتحور باستمرار، ولا يُستبعد أن يكتسب القدرة على الانتقال بسهولة من شخص لآخر.وقد ابتكر الباحثون سلالة من فيروس الإنفلونزا الحالي يُمكن استخدامها لتطعيم الطيور، واستخدموا الهندسة الوراثية العكسية لإنتاج فيروس بالخصائص المطلوبة. وصرّح نيكولاي تارلافين، قائد المشروع وكبير المحاضرين في قسم علم الأوبئة الحيوانية (V.P. Urban) في الجامعة، "يمثل تطويرنا خطوة هامة في مكافحة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى. لم نكتف بإنتاج سلالة يمكن استخدامها بأمان في إنتاج اللقاحات، بل ضمنا أيضا توافقها مع متحورات الفيروس المنتشرة حاليا". استخدم الباحثون السلالة الجديدة لتطعيم الدجاج. حُقنت الطيور بمستحضر يحتوي على الفيروس مرتين، يفصل بينهما 14 يوما، وفي اليوم الثامن والعشرين من التجربة، قُيس مستوى الأجسام المضادة النوعية لـ H5N1 في دمائها. ووجدوا أن عدد الأجسام المضادة أعلى بعشر مرات من الحد الأدنى المطلوب لتوفير حماية فعّالة ضد الفيروس، وبذلك، يُحفز النموذج الأولي للقاح استجابة مناعية قوية كافية للحماية من المرض.دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، بأن علماء من جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية للطب ومعهد "أ. أ. سمورودينتسيف" لأبحاث الإنفلونزا، طوروا سلالة لقاح ضد السلالة الحالية من فيروس إنفلونزا الطيور، الذي ينتشر بنشاط في جميع أنحاء العالم.
ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور شديد الإمراضية من النمط الفرعي "H5N1"، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2022، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أبلغت 67 دولة عن تفشي المرض في الدواجن المنزلية والبرية، ما أدى إلى نفوق أكثر من 131 مليون طائر في المزارع المتضررة.
علاوة على ذلك، فإن فيروس "H5N1" قادر على تجاوز حاجز الأنواع وإصابة الثدييات، بما في ذلك البشر. لا ينتقل إنفلونزا الطيور حاليا بين البشر، لكن الفيروس يتحور باستمرار، ولا يُستبعد أن يكتسب القدرة على الانتقال بسهولة من شخص لآخر.
غالبا ما لا تتطابق اللقاحات الحالية مع السلالات السائدة، ما يقلل من فعاليتها الوقائية. على سبيل المثال، في روسيا، تُعدّ اللقاحات الأكثر شيوعا ضد إنفلونزا الطيور تلك المُعتمدة على سلالة "مُحايدة" قريبة جينيا من الفيروسات التي عُزلت في الصين في مايو/أيار 2005، وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الروسية للعلوم.
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لاختيار المضادات الحيوية للأطفال خلال وقت قياسي
أمس, 15:00 GMT
وقد ابتكر الباحثون سلالة من فيروس الإنفلونزا الحالي يُمكن استخدامها لتطعيم الطيور، واستخدموا الهندسة الوراثية العكسية لإنتاج فيروس بالخصائص المطلوبة.
وصرّح نيكولاي تارلافين، قائد المشروع وكبير المحاضرين في قسم علم الأوبئة الحيوانية (V.P. Urban) في الجامعة، "يمثل تطويرنا خطوة هامة في مكافحة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى. لم نكتف بإنتاج سلالة يمكن استخدامها بأمان في إنتاج اللقاحات، بل ضمنا أيضا توافقها مع متحورات الفيروس المنتشرة حاليا".
وأضاف: "هذا أمرٌ بالغ الأهمية لمزارع الدواجن، حيث تتسبب تفشيات H5N1 بخسائر اقتصادية فادحة. وفي المستقبل، يمكن تكييف تقنيتنا لمواجهة سلالات أخرى خطيرة من الإنفلونزا".
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
مجتمع
دراسة: فاعلية اللقاح تختلف بحسب موضع تلقي الحقنة في الجسد
2 مايو 2025, 12:29 GMT
استخدم الباحثون السلالة الجديدة لتطعيم الدجاج. حُقنت الطيور بمستحضر يحتوي على الفيروس مرتين، يفصل بينهما 14 يوما، وفي اليوم الثامن والعشرين من التجربة، قُيس مستوى الأجسام المضادة النوعية لـ H5N1 في دمائها.
ووجدوا أن عدد الأجسام المضادة أعلى بعشر مرات من الحد الأدنى المطلوب لتوفير حماية فعّالة ضد الفيروس، وبذلك، يُحفز النموذج الأولي للقاح استجابة مناعية قوية كافية للحماية من المرض.
دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل
