الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد

عربي
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260122/الأهلي-السعودي-يجهز-عرضا-قويا-لمهاجم-ريال-مدريد-1109540230.html
الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد
الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال انتقالات... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T21:43+0000
2026-01-22T21:43+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095271664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba4eaf180cbd9272882b089888f6d95a.jpg
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تضع فينيسيوس جونيور نصب أعينها كأحد الأهداف الرئيسية لصيف العام الجاري 2026.وأفادت بأن الأهلي السعودي ناقش التعاقد مع جونيور، وقدم عرضا ضخما له يصل إلى مليار جنيه إسترليني، تقريبا مقابل الحصول على خدمات نجم المنتخب البرازيلي.وذكرت أن فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في تمديد عقد اللاعب البرازيلي، إلا أن المحادثات توقفت عندما كان تشابي ألونسو في النادي، ولم تجدد بعد رحيله.ويشار إلى أن فينيسيوس قد صرح أكثر من مرة بأنه ملتزم بالبقاء مع نادي ريال مدريد، لكن المحادثات بين المسؤولين السعوديين والفريق "الملكي" مستمرة منذ أكثر من عام.وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده.ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".
https://sarabic.ae/20250715/ليفربول-يستهدف-صفقة-مدوية-لضم-فينيسيوس-جونيور-1102714280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095271664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8fc6c4b82cd796c6374249472afea0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة

الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد

21:43 GMT 22.01.2026
© AP Photo / Jon Superريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال انتقالات الصيف المقبل.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تضع فينيسيوس جونيور نصب أعينها كأحد الأهداف الرئيسية لصيف العام الجاري 2026.
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
مجتمع
ليفربول يستهدف صفقة مدوية لضم فينيسيوس جونيور
15 يوليو 2025, 20:17 GMT
وأفادت بأن الأهلي السعودي ناقش التعاقد مع جونيور، وقدم عرضا ضخما له يصل إلى مليار جنيه إسترليني، تقريبا مقابل الحصول على خدمات نجم المنتخب البرازيلي.
وذكرت أن فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في تمديد عقد اللاعب البرازيلي، إلا أن المحادثات توقفت عندما كان تشابي ألونسو في النادي، ولم تجدد بعد رحيله.
ويشار إلى أن فينيسيوس قد صرح أكثر من مرة بأنه ملتزم بالبقاء مع نادي ريال مدريد، لكن المحادثات بين المسؤولين السعوديين والفريق "الملكي" مستمرة منذ أكثر من عام.
وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده.
ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала