الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد
الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال انتقالات الصيف المقبل.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تضع فينيسيوس جونيور نصب أعينها كأحد الأهداف الرئيسية لصيف العام الجاري 2026.وأفادت بأن الأهلي السعودي ناقش التعاقد مع جونيور، وقدم عرضا ضخما له يصل إلى مليار جنيه إسترليني، تقريبا مقابل الحصول على خدمات نجم المنتخب البرازيلي.وذكرت أن فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في تمديد عقد اللاعب البرازيلي، إلا أن المحادثات توقفت عندما كان تشابي ألونسو في النادي، ولم تجدد بعد رحيله.ويشار إلى أن فينيسيوس قد صرح أكثر من مرة بأنه ملتزم بالبقاء مع نادي ريال مدريد، لكن المحادثات بين المسؤولين السعوديين والفريق "الملكي" مستمرة منذ أكثر من عام.وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده.ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".
الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال انتقالات الصيف المقبل.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تضع فينيسيوس جونيور نصب أعينها كأحد الأهداف الرئيسية لصيف العام الجاري 2026.
وأفادت بأن الأهلي السعودي ناقش التعاقد مع جونيور، وقدم عرضا ضخما له يصل إلى مليار جنيه إسترليني، تقريبا مقابل الحصول على خدمات نجم المنتخب البرازيلي.
وذكرت أن فريق ريال مدريد الإسباني
يرغب في تمديد عقد اللاعب البرازيلي، إلا أن المحادثات توقفت عندما كان تشابي ألونسو في النادي، ولم تجدد بعد رحيله.
ويشار إلى أن فينيسيوس قد صرح أكثر من مرة بأنه ملتزم بالبقاء مع نادي ريال مدريد، لكن المحادثات بين المسؤولين السعوديين والفريق "الملكي" مستمرة منذ أكثر من عام.
وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده.
ويعد فينيسيوس جونيور
أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".