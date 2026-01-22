https://sarabic.ae/20260122/الاتحاد-الأفريقي-يعيد-عضوية-غينيا-بعد-فوز-دومبوي-بالانتخابات-الرئاسية-1109542411.html
الاتحاد الأفريقي يعيد عضوية غينيا بعد فوز دومبوي بالانتخابات الرئاسية
قرر الاتحاد الأفريقي، الجمعة، استعادة عضوية غينيا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح، والتي فاز فيها مامادي دومبوي بنسبة 86.7% من الأصوات. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109542629_0:0:3235:1819_1920x0_80_0_0_bb30e6f5bbf4c645c23172ac1be1d137.jpg
وجاء في بيان نشر على موقع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي: "يقرر مجلس السلم والأمن... إلغاء تعليق مشاركة جمهورية غينيا في أنشطة الاتحاد الأفريقي... ويقترح على جمهورية غينيا استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد دون تأخير".ورحب الاتحاد بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال الانتقال السياسي في غينيا، والتي مكنت من تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح.وقد جرت أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب في غينيا في 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وفاز مامادي دومبوي، الذي تولى قيادة البلاد إثر الانقلاب العسكري، بفارق كبير حيث حصل على 86.7% من الأصوات.وكان الانقلاب قد وقع في سبتمبر/أيلول 2021، حيث قام دومبوي، ومجموعة من العسكريين بعزل الرئيس ألفا كوندي، الذي تولى السلطة منذ 2010 وأعيد انتخابه في 2020 لفترة ثالثة. وبعد أيام قليلة، أوقف الاتحاد الأفريقي عضوية البلاد في المنظمة.
وجاء في بيان نشر على موقع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي: "يقرر مجلس السلم والأمن... إلغاء تعليق مشاركة جمهورية غينيا في أنشطة الاتحاد الأفريقي... ويقترح على جمهورية غينيا استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد دون تأخير".
27 نوفمبر 2025, 23:39 GMT
ورحب الاتحاد بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال الانتقال السياسي في غينيا، والتي مكنت من تنظيم الانتخابات الرئاسية بنجاح.
وقد جرت أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب في غينيا في 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وفاز مامادي دومبوي، الذي تولى قيادة البلاد إثر الانقلاب العسكري، بفارق كبير حيث حصل على 86.7% من الأصوات.
وكان الانقلاب قد وقع في سبتمبر/أيلول 2021، حيث قام دومبوي، ومجموعة من العسكريين بعزل الرئيس ألفا كوندي
، الذي تولى السلطة منذ 2010 وأعيد انتخابه في 2020 لفترة ثالثة. وبعد أيام قليلة، أوقف الاتحاد الأفريقي عضوية البلاد في المنظمة.