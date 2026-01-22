https://sarabic.ae/20260122/السودان-يسجل-أطول-فترة-إغلاق-للمدارس-بسبب-الحرب-وملايين-الأطفال-بلا-تعليم-1109497092.html

السودان يسجل أطول فترة إغلاق للمدارس بسبب الحرب وملايين الأطفال بلا تعليم

أفاد تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، بأن ملايين الأطفال في السودان فقدوا ما يقارب 500 يوم من التعليم منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023،... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

الفترة الانتقالية في السودان

العالم العربي

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إنجر آشنغ: "الأطفال يستحقون فرصة للتعلم والأمل وإعادة بناء حياتهم. التعليم ليس رفاهية، بل شريان حياة يحميهم من الاستغلال والزواج المبكر والتجنيد في الجماعات المسلحة".وأوضحت المنظمة أن التحليل الجديد لأزمة الطوارئ في السودان يأتي قبل اليوم الدولي الثامن للتعليم، الذي أُنشئ لتسليط الضوء على دور التعليم في تعزيز السلام والتنمية وكسر دائرة الفقر.ويشير التقرير إلى أن أكثر من 8 ملايين طفل في السودان – أي نحو نصف عدد الأطفال في سن الدراسة البالغ 17 مليونًا – قضوا نحو 484 يومًا دون دخول الفصول الدراسية، وهو ما يزيد بنسبة 10% عن حوالي 440 يومًا دراسيًا ضاع خلال جائحة كوفيد-19 في الفلبين، آخر دولة استأنفت التعليم الحضوري بعد الجائحة.وما يميز الوضع في السودان أن التعلم عن بُعد ليس خيارًا لمعظم الأطفال، حيث أوقعت أكثر من 1000 يوم من القتال خللاً كبيرًا في النظام التعليمي، ومزّقت الأسر ودمرت المجتمعات.واحدة من أسوأ أزمات التعليمويواجه السودان الآن واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم، مع إغلاق العديد من المدارس، في حين تعرضت مدارس أخرى لأضرار نتيجة النزاع أو يتم استخدامها كملاجئ للعائلات النازحة، ما يترك الأطفال بلا أماكن آمنة للتعلم، ويزيد من احتمالية عدم إتمامهم لدراستهم، بحسب التقرير.وأظهرت البيانات أن ولاية شمال دارفور هي الأكثر تضررًا مع فتح 3% فقط من أكثر من 1,100 مدرسة، تليها غرب كردفان وجنوب دارفور وغرب دارفور بمعدلات تشغيل 15% و13% و27% على التوالي، وفقًا لتقرير مجموعة التعليم في السودان المقرر صدوره هذا الأسبوع.كما أن العديد من المعلمين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر، مما أثر بشكل كبير على الروح المعنوية وأجبر البعض على ترك وظائفهم. وحذرت "أنقذوا الأطفال" من أن النظام التعليمي قد ينهار بالكامل دون تمويل عاجل لدفع رواتب المعلمين، وتأهيل الفصول الدراسية، وتوفير مستلزمات التعليم الأساسية.ويشير التقرير إلى أن التعليم في ظروف الأزمات يعتبر حياةً للأطفال، إذ يحميهم من العنف والاستغلال والانتهاكات الجنسية والجندرية والتجنيد في الجماعات المسلحة."يستحقون أكثر من مجرد الأمان"وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال الدولية"، إنجر آشنغ، التي زارت السودان هذا الشهر وتفقدت المدارس ومراكز التعلم في بورتسودان ونهر النيل والخرطوم:وأضافت: "في كل مكان زرته خلال الزيارة، سمعت الرسالة نفسها من الأطفال: "يريدون أن يكونوا في المدرسة – بأمان، وبدعم، وبتعليم مستمر. وللوصول إلى كل طفل، يجب أن نستمع لهم ونجد الطرق – والتمويل – لتوسيع هذا الدعم وسد فجوات التعلم. لكل طفل في السودان الحق في التعليم وفرصة لمتابعة أحلامه – ليصبحوا أطباء وممرضين ومعلمين ومهندسين، كما أخبرني الأطفال هذا الأسبوع. لا يجب أن نخفق معهم.وتابعت: "نحن بحاجة عاجلة إلى مزيد من التمويل لإعادة وتأهيل المدارس وتوسيع الخدمات التعليمية الآمنة والجودة، وتوفير ظروف عمل عادلة للمعلمين. إذا فشلنا في الاستثمار في التعليم اليوم، فإننا نجازف بإدانة جيل كامل لمستقبل يحدده النزاع بدلاً من الفرص".وتدير "أنقذوا الأطفال" برامج تعليمية شاملة في 9 من أصل 18 ولاية في السودان، تدعم أكثر من 400 مدرسة لضمان تعلم الأطفال ورفاهيتهم رغم الأزمة.وتشمل البرامج تقديم وجبات مدرسية، وزراعة حدائق مدرسية، وتوفير المستلزمات الأساسية مثل الأدوات المدرسية والزي المدرسي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها بمرافق مياه وصرف صحي آمنة. ويتلقى المعلمون حوافز شهرية وتدريبًا تقنيًا ونفسيًا لدعم الأطفال ومساعدتهم على التعامل مع آثار النزاع والنزوح.وتعمل "أنقذوا الأطفال" في السودان منذ عام 1983، وتدعم حاليًا الأطفال وعائلاتهم في مختلف أنحاء البلاد، مقدمًة خدمات الصحة والتغذية والتعليم وحماية الأطفال والأمن الغذائي وسبل العيش.

