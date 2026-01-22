عربي
الكاتب عمرو يحيى: الحضور الروسي في معرض الكتاب يعزز التعاون الثقافي مع مصر.. فيديو
الكاتب عمرو يحيى: الحضور الروسي في معرض الكتاب يعزز التعاون الثقافي مع مصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال الكاتب الصحفي، عمرو يحيى، اليوم الخميس، إن حضور روسيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل دعما للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن "هذه... 22.01.2026
2026-01-22T16:46+0000
2026-01-22T16:46+0000
حصري
مصر
روسيا
ثقافة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109529486_1:0:817:459_1920x0_80_0_0_a8ae49566b223384f18669be2423e6d3.jpg
وأضاف يحيى في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش المعرض، أن "مشاركة روسيا في المعرض تعكس اهتمامها بتطوير التعاون الثقافي والأدبي مع مصر"، مشددا على أن "التواجد الروسي لا يقتصر على عرض الكتب، بل يشمل الندوات الثقافية، والروايات، والقصة، والفلكلور، والعروض المسرحية".وأشار إلى أن "التبادل الثقافي بين البلدين يمتد لسنوات عبر الترجمة من العربية إلى الروسية والعكس، وتنظيم الندوات والمؤتمرات في موسكو وسانت بطرسبرغ والقاهرة، ما يسهم في تعزيز التقارب الفكري والاجتماعي بين الشعبين".وأوضح الكاتب عمرو يحيى، أن "وجود أكثر من 30 ألف مواطن روسي في مصر يعكس حجم التبادل البشري والثقافي"، مؤكدا أن "هناك تشابهات كبيرة بين المجتمعين المصري والروسي في العادات والقيم والأخلاقيات، ما يعزز فهم الثقافات المتبادلة ويقوي أواصر الصداقة بين الشعوب".
الكاتب عمرو يحيى: الحضور الروسي في معرض الكتاب يعزز التعاون الثقافي مع مصر.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، عمرو يحيى، اليوم الخميس، إن حضور روسيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل دعما للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن "هذه العلاقات ممتدة تاريخيا لأكثر من 80 عاما، وشملت مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية".
وأضاف يحيى في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش المعرض، أن "مشاركة روسيا في المعرض تعكس اهتمامها بتطوير التعاون الثقافي والأدبي مع مصر"، مشددا على أن "التواجد الروسي لا يقتصر على عرض الكتب، بل يشمل الندوات الثقافية، والروايات، والقصة، والفلكلور، والعروض المسرحية".
وأشار إلى أن "التبادل الثقافي بين البلدين يمتد لسنوات عبر الترجمة من العربية إلى الروسية والعكس، وتنظيم الندوات والمؤتمرات في موسكو وسانت بطرسبرغ والقاهرة، ما يسهم في تعزيز التقارب الفكري والاجتماعي بين الشعبين".
معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
فعاليات فنية متنوعة على مسارح معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. صور
16:17 GMT
وأوضح الكاتب عمرو يحيى، أن "وجود أكثر من 30 ألف مواطن روسي في مصر يعكس حجم التبادل البشري والثقافي"، مؤكدا أن "هناك تشابهات كبيرة بين المجتمعين المصري والروسي في العادات والقيم والأخلاقيات، ما يعزز فهم الثقافات المتبادلة ويقوي أواصر الصداقة بين الشعوب".
