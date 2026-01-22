عربي
المستشار الثقافي الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 9 إصدارات من غزة حاضرة في معرض القاهرة للكتاب
المستشار الثقافي الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 9 إصدارات من غزة حاضرة في معرض القاهرة للكتاب
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ناجي الناجي، اليوم الخميس، أن "القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ57،...
2026-01-22T16:26+0000
2026-01-22T16:26+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
غزة
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109527621_123:0:1247:632_1920x0_80_0_0_54071a8aa3c37d86b45cdf63a3ef8370.jpg
وأوضح الناجي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "سفارة فلسطين ودولة فلسطين لم تغب يوما عن المعرض"، مشيرا إلى "مكانة مصر الكبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية ودورها الداعم للخطاب الثقافي الفلسطيني، ولما يمثله المعرض من منصة ثقافية عالمية يزورها نحو 4.9 مليون شخص".وأشار إلى أن "جناح دولة فلسطين أصبح قبلة للجمهور المصري بفضل محبة الزوار للأطفال والكبار"، مؤكدا أن "المحتوى المقدم يركز على الإبداع والفكر والثقافة والفن التشكيلي والشعبي، بعيدا عن العاطفة فقط".كما ذكر أن "جناح فلسطين يكرم الشاعر، سليم النفار، إذ تظل قصائده حاضرة كرمز، وإشارة إلى ثقافة المقاومة الفلسطينية".وأكد أن "معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل خصوصية لصوت فلسطين، إذ يُتيح للكتّاب والفنانين الفلسطينيين منصة للتواصل مع الجمهور المصري، بعيدا عن المنصات الرسمية، مع التأكيد على أن مصر تظل الحاضنة والداعم الأساسي للثقافة الفلسطينية".
16:26 GMT 22.01.2026
حصري
أكد المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ناجي الناجي، اليوم الخميس، أن "القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ57، من خلال مشاركة الكتاب والأدباء الفلسطينيين والفعاليات الشعبية".
وأوضح الناجي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "سفارة فلسطين ودولة فلسطين لم تغب يوما عن المعرض"، مشيرا إلى "مكانة مصر الكبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية ودورها الداعم للخطاب الثقافي الفلسطيني، ولما يمثله المعرض من منصة ثقافية عالمية يزورها نحو 4.9 مليون شخص".
وأشار إلى أن "جناح دولة فلسطين أصبح قبلة للجمهور المصري بفضل محبة الزوار للأطفال والكبار"، مؤكدا أن "المحتوى المقدم يركز على الإبداع والفكر والثقافة والفن التشكيلي والشعبي، بعيدا عن العاطفة فقط".
وأفاد الناجي بأن "9 إصدارات فلسطينية صدرت خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة تشارك في المعرض، من بينها إصدارات وزارة الثقافة الفلسطينية ودور نشر خاصة"، مضيفا أن "الأعمال تحمل قيمة إبداعية وثقافية يمكن تقييمها نقديا بعيدا عن أطر العدالة فقط".

كما ذكر أن "جناح فلسطين يكرم الشاعر، سليم النفار، إذ تظل قصائده حاضرة كرمز، وإشارة إلى ثقافة المقاومة الفلسطينية".
وأشار الناجي إلى "تنظيم أكثر من 42 فعالية ثقافية فلسطينية داخل المعرض وعلى هامشه، تشمل ندوات عن الواقع السياسي بعد الحرب، ودور القوة الناعمة في دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى قراءات أدبية للشعراء الفلسطينيين والمصريين".

وأكد أن "معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل خصوصية لصوت فلسطين، إذ يُتيح للكتّاب والفنانين الفلسطينيين منصة للتواصل مع الجمهور المصري، بعيدا عن المنصات الرسمية، مع التأكيد على أن مصر تظل الحاضنة والداعم الأساسي للثقافة الفلسطينية".
