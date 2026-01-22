https://sarabic.ae/20260122/المستشار-الثقافي-الفلسطيني-لـسبوتنيك-9-إصدارات-من-غزة-حاضرة-في-معرض-القاهرة-للكتاب-1109527789.html

المستشار الثقافي الفلسطيني لـ"سبوتنيك": 9 إصدارات من غزة حاضرة في معرض القاهرة للكتاب

أكد المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ناجي الناجي، اليوم الخميس، أن "القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ57،... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الناجي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "سفارة فلسطين ودولة فلسطين لم تغب يوما عن المعرض"، مشيرا إلى "مكانة مصر الكبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية ودورها الداعم للخطاب الثقافي الفلسطيني، ولما يمثله المعرض من منصة ثقافية عالمية يزورها نحو 4.9 مليون شخص".وأشار إلى أن "جناح دولة فلسطين أصبح قبلة للجمهور المصري بفضل محبة الزوار للأطفال والكبار"، مؤكدا أن "المحتوى المقدم يركز على الإبداع والفكر والثقافة والفن التشكيلي والشعبي، بعيدا عن العاطفة فقط".كما ذكر أن "جناح فلسطين يكرم الشاعر، سليم النفار، إذ تظل قصائده حاضرة كرمز، وإشارة إلى ثقافة المقاومة الفلسطينية".وأكد أن "معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل خصوصية لصوت فلسطين، إذ يُتيح للكتّاب والفنانين الفلسطينيين منصة للتواصل مع الجمهور المصري، بعيدا عن المنصات الرسمية، مع التأكيد على أن مصر تظل الحاضنة والداعم الأساسي للثقافة الفلسطينية".

